Regalos navideños: las razones reales de los mexicanos para regalar

Ciudad de México.- Más que un compromiso, dar regalos navideños es un acto de amor familiar en México. Una encuesta de Research Land revela que el 80% de los obsequios se destinan al círculo más íntimo, padres e hijos.

La temporada de fin de año en México se vive con una mezcla de emoción, gratitud y generosidad que se materializa en los regalos. Detrás de esta tradición, existen motivaciones muy claras que van más allá del simple intercambio material, que se enfoca en el apapacho familiar y el valor emocional de los obsequios.

De acuerdo con Pablo Levy, director de Research Land, una agencia de investigación de mercados, la llegada de la Navidad despierta sentimientos profundos.

“Normalmente es un momento para compartir con la familia, empezamos a pensar en generosidad, empezamos a pensar en reflexión, en gratitud”, comentó Levy en su podcast.

La familia: el foco de los regalos navideños

Foto: Cortesía

Una de las tendencias más notables es la concentración de los regalos en el núcleo familiar y esto se debe a que “la situación económica ya no da para más”. La encuesta de Research Land subraya que el 80% de los mexicanos encuestados destina sus obsequios específicamente a la familia nuclear: papá, mamá e hijos.

El motor de esta generosidad es, principalmente, la emoción. El 51% de los participantes indicó que la principal razón para regalar es expresar cariño a sus seres queridos, mientras que un 23% busca compartir momentos especiales.

“El chiste de los regalos es esto, expresar cariño”, señaló. Este énfasis en el afecto explica por qué la reacción al recibir el regalo es tan crucial. Levy incluso aconsejó a los receptores:

“Aunque no te guste, por favor, tú pon una cara de sorpresa y di que es lo más maravilloso. Porque eso es lo que está buscando aquel que te lo está regalando”.

El regalo y la estrategia de compra

Al momento de la elección, el valor emocional desplaza al costo. El 41% de los mexicanos considera que lo más importante al elegir un presente es que sea significativo y sorprenda a la persona.

Esta búsqueda de la pieza ideal ha generado cambios en los hábitos de consumo. Si bien antes las compras navideñas se concentraban en diciembre, el 54% de los encuestados afirmó aprovechar promociones previas, como las del Buen Fin, para adquirir sus regalos.

“Ahora con el Buen Fin nos hemos educado un poquito a pensarle más. Fíjate casi más del 50 por ciento, 54 por ciento habla de que sí aprovecha las promociones”, explicó Levy, destacando un giro hacia compras “mucho más inteligentes y mucho más pensadas para este momento”.

En cuanto a la distribución del gasto, el 56% de los mexicanos ya ha establecido un presupuesto responsable, dedicando entre un 10% y un 25% de sus ingresos a la compra de obsequios.

Finalmente, la encuesta también reveló los artículos más populares debajo del árbol: el 72% de las compras se concentra en ropa, calzado y accesorios, seguidos por juguetes y perfumes. Solo una pequeña parte se desvía a categorías menos tangibles, como el enigmático “tiempo de calidad”.

npq

📲 Comparte con nosotros en WhatsApp