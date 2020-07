Regular dispositivos para calentar tabaco, opción para sistemas de salud

Ciudad de México.— La regulación para dispositivos y productos de sistema de tabaco calentado, como IQOS de Philip Morris, sería un factor de salud pública en países de América Latina y otras partes del mundo, ya que tienen menos riesgo que un cigarro tradicional porque no combustionan y los fumadores estarían menos expuestos a sustancias riesgosas, señalan especialistas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco mata en el mundo a más de 8 millones de personas cada año. Más de 7 millones de esas muertes se deben al consumo directo del tabaco y cerca de 1,2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores.

Ante esta situación, Mario Masseroli, presidente en América Latina y Canadá de Philip Morris Internacional, consideró que muchos países podrían mirar de mejor forma la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, o FDA, por sus siglas en inglés) de autorizar la comercialización del sistema de tabaco calentado IQOS como producto de tabaco de riesgo modificado (MRTP), aunque no tendría implicación en esas naciones porque cualquier cambio vendría de una regulación local.

“La FDA es una institución a nivel mundial que define de alguna manera las líneas de trabajo a futuro en distintas materias de regulación y esperamos que sea un abrir de ojos y de decir ‘mira, aquí hay otro tipo de productos’. Es algo que no solo dice Philph Morris, si no está validado por una institución como la FDA. Creemos que tendrá un gran impacto y que los gobiernos comenzarán a mirar el tema regulatorio de productos de nicotina bajo otros ojos”, dijo en un encuentro con representantes de medios de comunicación latinoamericanos.

“Hay que mirar a la ciencia, a los resultados que estamos teniendo y tomar la decisión con base en eso. No se trata de los fumadores contra los no fumadores, se trata de proteger la salud de nuestros ciudadanos… Esto no es un tema ideológico, tenemos que mirarlo desde el punto de vista de la ciencia”, enfatizó.

Por ahora, la empresa tabacalera señala que, con evidencias, está trabajando con los gobiernos de países como Argentina y México, entre otros, para avalar una opción que ayudaría a solucionar un problema de salud pública como son las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, y reiteró que el gran problema al que se enfrentan este tipo de productos es que están prácticamente prohibidos en el mercado, aunque siguen aceptando el cigarro convencional “y eso es lo que hay que cambiar”.

“Hemos estado en contacto con las autoridades mexicanas intentando demostrar las diferencia entre IQOS y lo que es el cigarrillo convencional. Creemos que es importante que la discusión se base en argumentos completamente científicos. No es un tema particular de México, sucede en toda región en general y en muchos lugares; la discusión sobre tabaquismo es muy ideológica y no se mira a los hechos ni a la evidencia científica. Eso es lo que tenemos que cambiar”, aseguró el directivo sobre la batalla legal que enfrenta el sistema de tabaco de calentado electrónico IQOS.

Por su parte, la doctora Andrea Costantini, líder de Asuntos Científicos de PMI para América Latina y Canadá, hizo hincapié en que el principal riesgo para los fumadores sería el humo que provoca la combustión del tabaco y no la nicotina.

“Tanto IQOS como los cigarrillos electrónicos tienen algo en común, la ausencia de combustión. IQOS es un producto que contiene tabaco, lo calienta de manera electrónica controlada que asegura que nunca se superen los 400 grados centígrados, temperatura en la cual el tabaco entra en combustión, para no generar humo; el principal responsable de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar cigarrillos, es el humo que se genera por quemar el tabaco y no la nicotina en sí; la nicotina no es una sustancia libre de riesgos, pero no es la principal responsable del daño que sufre la persona que fuma”, afirmó.

Siete24.mx

ebv