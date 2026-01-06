Renunciar, invertir o mudarse: estudio revela las decisiones más arriesgadas de los adultos

Ciudad de México.- Dormir menos de siete horas por noche dejó de ser un mal hábito tolerable para convertirse en una señal de alerta en salud pública.

Un estudio científico reciente identificó que la falta de sueño es el segundo predictor más fuerte de una menor esperanza de vida en Estados Unidos, solo por debajo del tabaquismo.

La investigación, publicada en 2025 en la revista científica SLEEP Advances, analizó datos de todos los estados estadounidenses entre 2019 y 2025. Sus hallazgos colocan al sueño insuficiente por encima de factores como la inactividad física y la diabetes en su asociación con la muerte prematura.

El trabajo fue encabezado por Andrew McHill, profesor asociado de la Oregon Health & Science University (OHSU), y se basó en una amplia base de datos nacional que vinculó la esperanza de vida promedio por condado con encuestas oficiales sobre hábitos de sueño de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“No esperaba que estuviera tan fuertemente correlacionado con la esperanza de vida”, reconoció McHill en declaraciones difundidas por la propia universidad en Portland, Oregón, tras la publicación del estudio.

El sueño, bajo la lupa de la salud pública

El análisis fue desarrollado principalmente por estudiantes de posgrado del Laboratorio de Sueño, Cronobiología y Salud de la OHSU.

Año tras año, los datos mostraron una relación constante: en casi todos los estados, las poblaciones que duermen menos de siete horas presentan una menor longevidad.

Al comparar distintos factores conductuales, los investigadores encontraron que el sueño insuficiente se posicionó como el segundo predictor más fuerte de una menor esperanza de vida, solo detrás del consumo de tabaco, al evaluar los datos a nivel de condado entre 2019 y 2025.

El resultado se mantuvo incluso después de controlar estadísticamente otros riesgos como dieta, ejercicio, obesidad, diabetes y niveles de soledad.

El estudio contó con el respaldo del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

¿Cuántas horas se consideran suficientes?

Para definir qué es dormir lo necesario, el estudio retomó las recomendaciones de los CDC, la American Academy of Sleep Medicine y la Sleep Research Society: un mínimo de siete horas de sueño por noche en adultos.

McHill subrayó la importancia de este umbral en un comunicado oficial de la Universidad de Oregón, publicado en 2025.

“Las personas realmente deberían esforzarse por dormir entre siete y nueve horas si es posible”, afirmó.

Los autores advierten que el sueño insuficiente es altamente prevalente en la población estadounidense, lo que convierte al descanso nocturno en un asunto prioritario para las políticas de salud, al mismo nivel que la alimentación o la actividad física.

Qué ocurre en el cuerpo cuando no se duerme bien

Aunque el estudio no profundizó en los mecanismos biológicos, los investigadores señalaron que el sueño influye de manera directa en la salud cardiovascular, el sistema inmunológico, el metabolismo y la función cerebral, todos ellos relacionados con enfermedades crónicas y mortalidad.

La evidencia acumulada en los últimos años respalda esta relación.

“Dormir no es un lujo, sino una necesidad biológica imprescindible para el bienestar físico, psicológico y emocional”, advirtió el cardiólogo Daniel López Rosetti, en entrevista para Infobae.

El especialista explicó que el descanso adecuado impacta en la memoria, el estado de ánimo y el sistema inmune, además de reducir el riesgo cardiovascular, un factor clave en la expectativa de vida.

“El sueño tiene una función biológica esencial”, precisó el médico Daniel Pérez Chada, presidente de la Fundación Argentina del Sueño.

En declaraciones para Infobae, Pérez Chada explicó que la alteración del sueño no solo provoca fatiga o somnolencia, sino que puede causar o agravar enfermedades preexistentes.

El sueño como protector del corazón

La relevancia del descanso nocturno también fue destacada por la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA).

En una declaración científica publicada en abril en la revista Circulation, la entidad subrayó que la calidad del sueño es determinante para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión.

Según la AHA, no solo importa la cantidad de horas dormidas, sino también la continuidad, la regularidad de los horarios y la satisfacción con el descanso.

Estas variables influyen directamente en el riesgo de obesidad, colesterol elevado y alteraciones en la glucosa.

“Si se observan nuevas dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, o somnolencia diurna excesiva, se debe consultar con el médico para una evaluación más exhaustiva”, recomendó Marie-Pierre St-Onge, presidenta del grupo redactor de la declaración y directora del Centro para la Investigación del Sueño de la Universidad de Columbia.

Desde 2022, la AHA incorporó el sueño como uno de los pilares de su estrategia Life’s Essential 8, equiparándolo a factores como la alimentación, el ejercicio y el control de la presión arterial.

