Ciudad de México.- La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha revolucionado la manera en que nos relacionamos con la tecnología. Sin embargo, especialistas advierten que su uso prolongado y sin control puede traer consigo riesgos emocionales y cognitivos, pues estas plataformas “están diseñadas para adular, complacer y mantener enganchados a los usuarios”, alertó la Dra. Cimenna Chao Rebolledo.
La Directora General de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana, explicó que la interacción continua con chatbots que simulan empatía puede generar lo que algunos investigadores han comenzado a llamar “psicosis inducida por inteligencia artificial”, un fenómeno todavía no reconocido clínicamente pero documentado de manera creciente por familiares y usuarios que lo han vivido de cerca.
Cómo se manifiesta la psicosis inducida por IA
De acuerdo con la Dra. Chao, existen al menos cuatro tipos de afectaciones que podrían detonar este fenómeno:
Confusión con la realidad. Creer que la tecnología lee la mente.
Falso vínculo afectivo. Cuando el bot se convierte en un “compañero sentimental” y se genera la ilusión de una relación emocional real.
Delirio mesiánico. Provocado por la adulación constante de la IA, que lleva al usuario a sentirse poseedor de una verdad absoluta incomprendida por los demás, y que puede llevar a la construcción de teorías de conspiración.
El “terapeuta artificial”. El chatbot se asume como consejero existencial y, en lugar de ayudar, puede confirmar ideas destructivas e incluso suicidas.
La especialista señaló que estos patrones pueden estar acompañados de aislamiento social, ansiedad, paranoia, ideas violentas o conductas autolesivas, todas ellas con un impacto preocupante en la salud mental.
Las plataformas de IAG ofrecen un diálogo en tiempo real, lo que facilita que los usuarios atribuyan cualidades humanas a los bots. “La gente puede llegar a pensar que la inteligencia artificial siente e incluso le comprende, cuando en realidad se trata de un comportamiento empático simulado”, explicó Chao.
En ese sentido, advirtió que los chatbots están programados para adular:
“El bot puede hacerte creer que todas tus ideas son geniales. De aquí podrían surgir interacciones tóxicas que hoy nos preocupan”, puntualizó.
No olvidemos la ética
La académica impulsa una alfabetización digital para evitar riesgos: debemos comprender cómo usar la IA y para qué sirve; conocer sus algoritmos, fortalezas y riesgos. Y sobre todo ser críticos y aplicar la ética: entender que estas herramientas validan incluso supuestos falsos, con sesgos que pueden impactar en la percepción de la realidad.
“Antes que el uso irreflexivo de la tecnología, debe estar el bienestar de la persona”.
Recomendaciones para familias, maestros y usuarios
La Dra. Cimenna Chao compartió algunas señales de alerta que pueden ayudar a padres, maestros y usuarios a detectar riesgos a tiempo:
- Uso prolongado. Conversaciones demasiado largas con la IA sobre un mismo tema.
- Mensajes fantasiosos. Construcción de narrativas sin sustento que se refuerzan con la interacción.
- Personificación excesiva. Otorgar rasgos humanos a los bots y depender de ellos como objetos de apego.
“Si vemos que nuestros hijos e hijas, o nosotros mismos, estamos enganchados en exceso con estas tecnologías, hay que levantar la antena. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero nunca debe sustituir la interacción humana ni convertirse en un refugio emocional”, concluyó.
ChatGPT tendrá control parental para proteger a los adolescentes en la era digital
Los padres podrán recibir alertas
Ciudad de México.– La empresa OpenAI anunció que a partir de octubre implementará controles parentales en ChatGPT, su modelo de inteligencia artificial conversacional. La medida busca reforzar la seguridad de adolescentes que usan la herramienta, después de que se reportara la muerte de un joven de 16 años en Estados Unidos presuntamente vinculada a su uso excesivo del chatbot.
Los nuevos controles permitirán que los padres vinculen sus cuentas con las de sus hijos adolescentes (mayores de 13 años, edad mínima permitida) y establezcan límites de uso. También podrán decidir qué funciones activar o desactivar, incluyendo el historial de chats y la memoria, además de recibir alertas si el sistema detecta signos de angustia o riesgo en las conversaciones.
Tecnología y cuidado familiar
La medida de OpenAI llega en un contexto sensible. Este 10 de septiembre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha que busca concientizar sobre los factores de riesgo y las medidas de protección frente a un problema que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. La irrupción de tecnologías de uso masivo, como la inteligencia artificial generativa, abre nuevas oportunidades educativas y de interacción, pero también plantea desafíos éticos y emocionales para la salud mental de los más jóvenes.
Un paso, pero no suficiente
La familia del adolescente fallecido en California declaró a la BBC que los controles parentales representan “un paso adelante, pero insuficiente”, y pidió mayor regulación a nivel global. Organizaciones de padres y expertos en salud mental coinciden en que la tecnología debe ser una herramienta supervisada y acompañada por adultos, no un sustituto de la atención emocional ni del acompañamiento familiar.
El diario Los Angeles Times destacó que, aunque la medida busca prevenir riesgos, los padres deben mantenerse atentos a los hábitos digitales de sus hijos y fomentar un diálogo abierto sobre lo que consumen en internet.
Día Mundial de la Prevención del Suicidio: una llamada a la acción
Coincidiendo con la efeméride, la introducción de controles parentales en ChatGPT reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la prevención del suicidio en entornos digitales.
Expertos, como la Dra. Genis Jiménez, especialista en ciberbullying en niños y adolescentes, señalan que, la clave de la prevención está en la construcción de entornos familiares seguros, en los que los adolescentes puedan expresar sus emociones y encontrar acompañamiento oportuno.
El caso de ChatGPT refleja la necesidad de avanzar hacia un uso más humano de la inteligencia artificial. Para las familias, esta medida representa una oportunidad de involucrarse en la vida digital de sus hijos, establecer límites saludables y, sobre todo, reafirmar la importancia de la vida y la prevención de riesgos emocionales.
La seguridad digital no depende solo de la tecnología, sino del compromiso de padres, escuelas y sociedad para colocar a los menores en el centro de las decisiones.
Debate de violencia en videojuegos llega al Paquete Económico 2026
¿Los videojuegos fomentan la conducta violenta?
Ciudad de México. — Cada vez que ocurre un crimen violento protagonizado por un joven, surge una pregunta recurrente: ¿influyen los videojuegos violentos?
El sociólogo Aníbal Mesa López, de la Universidad de La Laguna, sostuvo que es más sencillo encontrar evidencias de beneficios cognitivos que de violencia generada por los videojuegos.
En contraste, la psicóloga María del Mar Expósito Aguiar señaló que “los videojuegos violentos podrían propiciar actitudes favorables hacia la violencia” mediante observación, imitación y normalización de conductas agresivas.
Sin embargo, no son un factor determinante para tener conductas violentas.
Evidencia científica sobre videojuegos y conducta
Un estudio realizado por el Oxford Internet Institute, publicado en Royal Society Open Science (2023), entrevistó a mil 004 adolescentes británicos de 14 y 15 años.
Los investigadores también recopilaron información de padres y tutores sobre conductas observadas en el último mes. El hallazgo fue contundente: no existe relación directa entre violencia y videojuegos.
El estudio incluso apuntó beneficios como la estimulación cognitiva y el desarrollo de habilidades estratégicas. Sin embargo, advirtió que jugar en exceso puede derivar en irritabilidad o problemas de convivencia.
Impuestos a videojuegos, “cuestión de seguridad”
En México, el debate sobre videojuegos violentos adquirió un nuevo matiz con el Paquete Económico 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso un impuesto especial de 8% del IEPS.
El gravamen aplicaría a títulos clasificados como “C” (no aptos para menores de 18 años) y “D” (contenido extremo para adultos), según lineamientos oficiales publicados en 2021.
La medida abarcaría ventas físicas, descargas digitales y suscripciones. También incluiría contenido adicional como expansiones, personajes y funciones premium, lo que aumentaría costos para consumidores.
El gobierno federal defendió la iniciativa con dos argumentos. Primero, prevenir adicciones y problemas de salud mental asociados con el consumo excesivo de videojuegos violentos.
Segundo, destinar la recaudación a programas de prevención social y atención psicológica. Según la Secretaría de Hacienda, un título de mil pesos pasaría a costar mil 080 pesos.
La iniciativa también obligaría a las plataformas a registrarse ante el SAT, emitir comprobantes con el impuesto incluido y reportar operaciones. En caso de evasión, podrían ser bloqueadas.
En ese sentido, la mandataria aseguró que no es una medida recordativa, sino de salud y seguridad.
Además, la titular del Poder Ejecutivo aseguró que es deber de los padres proteger a sus hijos del contenido inadecuado en plataformas como videojuegos.
Regulación previa en México
Desde agosto de 2021, México cuenta con el Sistema Mexicano de Equivalencia de Clasificación de Contenidos de Videojuegos (SMECCV). Este sistema definió categorías que orientan a consumidores y familias.
Las categorías son: “A” para todo público, “B” para mayores de 12 años, “B15” para mayores de 15 años, “C” para adultos y “D” para contenido extremo.
El objetivo fue proporcionar información clara a padres y madres para supervisar el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos digitales con posibles riesgos.
Una discusión que no termina
Aunque el impuesto busca atender preocupaciones sobre violencia y adicciones, especialistas recuerdan que la evidencia científica no confirma una relación directa entre videojuegos y conductas agresivas.
La discusión continúa abierta entre quienes señalan los riesgos de la exposición prolongada a títulos violentos y quienes defienden los beneficios educativos, sociales y de entretenimiento de la industria.
Alfabetización digital, blindaje contra phishing, fraudes y fake news
Ciudad de México.— La falta de habilidades digitales expone a millones de personas a riesgos de seguridad Y desinformación. Expertos en educación y tecnología insisten en que la alfabetización digital debe asumirse como una prioridad social y no únicamente como una competencia técnica.
¿Qué significa estar alfabetizado digitalmente?
Se entiende por alfabetización aprender a leer y escribir. Hoy, el término se amplía al entorno digital. Según la UNESCO, la alfabetización digital implica acceder, comprender, evaluar, crear y comunicar información mediante el uso seguro de tecnologías.
Esto no se reduce a manejar un dispositivo. También exige habilidades para distinguir entre información confiable y contenido falso, además de competencias comunicativas para producir y compartir mensajes en entornos digitales.
Prácticas que definen la alfabetización digital
Ser competente digitalmente abarca tres prácticas centrales:
Encontrar y consumir información. La búsqueda no basta, también es necesario evaluar la veracidad de los contenidos.
Crear contenido digital. Desde correos electrónicos y blogs hasta videos o pódcast, la creación fortalece la participación activa en la red.
Comunicar y compartir información. Implica seleccionar, organizar y difundir datos de manera responsable, contribuyendo a una cultura digital crítica.
El reto es mayor entre jóvenes, quienes en muchos casos prefieren redes sociales en lugar de buscadores tradicionales para informarse, lo que aumenta su exposición a la desinformación.
La alfabetización digital como herramienta de protección
Leer un artículo en línea no es igual que hacerlo en un libro. La presencia de anuncios, videos y enlaces obliga a tomar decisiones constantes. En ese proceso surgen riesgos como el phishing, fraudes electrónicos o la propagación de rumores en redes sociales. Una formación digital adecuada permite identificar amenazas y proteger la privacidad.
Desafío para todas las generaciones
El reto no se limita a los jóvenes. Adultos requieren actualizarse para no quedar rezagados en sus profesiones. Personas mayores necesitan capacitación básica que les permita mantener independencia y contacto con sus familias. En el caso de las empresas, incorporar tecnologías es vital para la competitividad, mientras que en escuelas y comunidades rurales la alfabetización digital ayuda a cerrar la brecha educativa y social.
Riesgos de no alfabetizarse digitalmente
Quienes carecen de estas competencias enfrentan una desventaja en múltiples ámbitos. En la economía, las oportunidades se reducen por falta de acceso a empleos digitales. En la vida cotidiana, crece la dependencia hacia terceros para realizar tareas básicas en línea. Además, se profundiza la desigualdad entre quienes dominan la tecnología y quienes permanecen excluidos.
Inversión en alfabetización digital
Para reducir la brecha se requieren políticas que amplíen la infraestructura de internet, programas de formación para todas las edades, acceso a dispositivos y personal capacitado en enseñanza tecnológica.
Roblox, ¿trampa para víctimas de trata y explotación infantil?
Los menores no están seguros en internet
Washington. — La plataforma de videojuegos Roblox enfrenta una nueva demanda federal en Estados Unidos por presunta negligencia en la protección de niños frente a redes de explotación sexual. El caso se presentó en el tribunal del distrito norte de California, de acuerdo con medios como PEOPLE.
La denuncia fue impulsada por una madre de Michigan, quien acusó a la empresa de permitir que su hija de 10 años fuera víctima de un proceso de captación y abuso.
Según el despacho Dolman Law Group, encargado del proceso, un adulto contactó a la menor haciéndose pasar por niño y estableció un vínculo emocional para después solicitar imágenes sexuales.
Padres impulsan acciones colectivas contra Roblox
El expediente judicial, citado por PEOPLE, sostuvo que no se trató de un caso aislado. Documentó decenas de incidentes similares en Estados Unidos, donde los depredadores iniciaron contacto dentro de Roblox y trasladaron a las víctimas hacia aplicaciones externas como Discord y Snapchat.
Los documentos señalaron que los adultos ofrecieron Robux, la moneda virtual de Roblox, a cambio de fotos u otras conductas. En algunos episodios, extorsionaron a los menores con la amenaza de divulgar el material si no recibían más Robux.
El texto judicial describió incluso la existencia de juegos con referencias sexuales dentro de la plataforma, como los llamados condo games y experiencias como Public Bathroom Simulator. Estas actividades, según la demanda, expusieron a los menores a contenidos inapropiados y espacios de riesgo.
Cuentas con nombres vinculados a delitos
La denuncia también aseguró que Roblox permitió la circulación de cuentas con referencias directas a casos de abuso sexual. Entre ellas se mencionaron perfiles con nombres relacionados a Jeffrey Epstein y al pedófilo condenado Earl Brian Bradley.
De acuerdo con PEOPLE, el documento sostuvo que la empresa recibió advertencias internas sobre configuraciones de avatares relacionadas con desnudos, pero decidió mantener opciones que facilitaron entornos inseguros. Un exempleado citado por WRAL News declaró: “Puedes mantener a tus jugadores seguros, pero perderás usuarios en la plataforma. O bien, puedes permitir que más personas se unan y así aumentarán los ingresos”.
Roblox respondió previamente de manera general, señalando que invirtió en sistemas de inteligencia artificial como Sentinel para detectar conductas inapropiadas. Sin embargo, reportes de The Guardian cuestionaron su eficacia al no frenar por completo los contenidos sexuales ni los perfiles predatorios.
Impacto en la seguridad digital infantil
El Dolman Law Group mantiene al menos cinco procesos legales contra Roblox por presunta explotación infantil facilitada a través de la plataforma y, según PEOPLE, investiga más de 300 denuncias adicionales. Estas cifras colocan a Roblox entre las tecnológicas con más litigios pendientes relacionados con menores de edad.
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México ya había advertido sobre el uso de plataformas como Roblox y Free Fire para captar víctimas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reveló que, entre enero de 2024 y junio de 2025, los videojuegos en línea representaron el 4% de los casos de trata de menores.
Las autoridades estadounidenses recordaron que existe el Childhelp National Child Abuse Hotline, disponible las 24 horas en el 1-800-4-A-Child y en www.childhelp.org, un servicio confidencial en más de 170 idiomas.
Alerta SSPC por riesgos en videojuegos
En ese contexto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó un aviso nacional para advertir a padres y jóvenes sobre el aumento de trata de personas en entornos digitales.
Los delincuentes utilizan videojuegos y redes sociales para contactar a las víctimas, aprovechando chats internos en plataformas populares como Roblox y Free Fire.
Los tratantes de personas usaron los videojuegos como herramienta para atraer a los menores. De acuerdo con la SSPC, pactaron encuentros presenciales tras interactuar en partidas en línea.
Los delincuentes engañaron a sus víctimas con supuestas oportunidades de pertenecer a equipos de jugadores profesionales o recibir pagos por participar en comunidades digitales.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México documentó que, entre enero de 2024 y junio de 2025, Facebook, Instagram y WhatsApp representaron el 55% de los casos de captación. El mismo reporte señaló que los videojuegos en línea ya concentraban el 4% de los casos de trata infantil.
Plataformas más utilizadas por delincuentes
El Consejo Ciudadano reveló que Free Fire concentró el 46% de los casos relacionados con videojuegos, mientras Roblox alcanzó el 23%. Estas cifras se relacionaron con la popularidad de ambas plataformas entre usuarios de 12 a 17 años.
Las dinámicas de reclutamiento incluyeron engaños con supuestas ofertas de trabajo en plataformas digitales. Las víctimas fueron convencidas de realizar tareas simples vinculadas a YouTube o a los mismos videojuegos, con la promesa de ganancias elevadas. Tras ello, los tratantes exigieron depósitos bancarios que nunca fueron devueltos.
El informe “Mundo Digital” de la Red Grooming Latam presentado en México revela que 6 de cada 10 menores han hablado con desconocidos en internet.
Educación digital y prevención familiar
En promedio, los niños en México y Latinoamérica pasan entre 5 y 6 horas diarias frente a una pantalla, sin contar las horas escolares, según la Red Grooming Latam. El dato se agrava cuando se conoce que el primer celular propio llega, en muchos casos, antes de los 9 años.
El Consejo Ciudadano llamó a las familias a involucrarse en las actividades digitales de sus hijos. “Recuerda que la comunicación abierta y honesta es clave para proteger a tus hijas e hijos de la trata en internet”, señaló Cecilia Flores, coordinadora de Fuerza Pedregal.
Las recomendaciones incluyeron monitorear el uso de dispositivos, ajustar configuraciones de privacidad, fomentar la educación digital en casa y establecer reglas claras de tiempo frente a las pantallas.
Finalmente, el organismo informó que entre 2024 y 2025 rescataron a 99 personas en terminales de autobuses, de las cuales 55 eran menores. La mayoría habían sido engañados mediante falsas ofertas laborales.
