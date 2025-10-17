Ser madre es tendencia: Modelo embarazada abrió pasarela en NY

Ciudad de México.- Después de seis años de ausencia, el brillo, las alas y la magia regresaron al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Pero esta vez, el momento más emotivo no vino de un diseño llamativo ni de una coreografía espectacular, sino de un gesto profundamente humano: el desfile fue inaugurado por una modelo embarazada.

La protagonista fue Jasmine Tookes, uno de los rostros más reconocidos de la firma, quien lució con orgullo su segundo embarazo mientras abría el espectáculo en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York. Con un vestido de red transparente y alas inspiradas en una concha marina —símbolo de feminidad y fortaleza—, Tookes recibió una ovación de pie al representar, literalmente, una nueva era para la marca y para la moda.

La modelo estadounidense, esposa del ecuatoriano Juan David Borrero, ejecutivo de Snapchat e hijo del vicepresidente de Ecuador, confirmó que espera un niño, su segundo hijo, junto a su esposo. Ambos ya son padres de Mía Victoria, nacida en noviembre de 2022.

En entrevistas recientes, Tookes ha compartido su felicidad y gratitud por esta nueva etapa familiar. “Nos sentimos muy emocionados y agradecidos por lo que viene”, expresó al hablar de su embarazo, que revelaron en febrero de este año.

Un símbolo de cambio y aceptación

jasmine tookes, who’s pregnant, opens the victoria’s secret show 🪽 pic.twitter.com/DqEseIp2Zp — 2000s (@PopCulture2000s) October 15, 2025

La aparición de Jasmine Tookes marcó un antes y un después en la historia del desfile. Durante décadas, el Victoria’s Secret Fashion Show fue sinónimo de cuerpos “perfectos” y estándares inalcanzables. Sin embargo, el regreso del espectáculo este 2025 mostró un mensaje distinto: la maternidad, la diversidad racial y la autenticidad también son parte de la belleza femenina.

El evento apostó por una estética renovada que integró moda, música y tecnología en un ambiente futurista. Pero fue Jasmine embarazada quien, al caminar mostrando con orgullo su vientre, dio al desfile su momento más poderoso y simbólico.

Una carrera inspiradora

Jasmine Tookes debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show en 2012 y en 2014 se convirtió en uno de sus “ángeles” oficiales. En 2016 la revista Forbes la incluyó entre las “20 modelos mejor pagadas del mundo”.

Hoy, más de una década después, Jasmine Tookes vuelve a brillar sobre la pasarela, pero desde un lugar distinto: el de una mujer que celebra la vida, la maternidad y la belleza real. Su presencia no solo abrió el desfile, sino también un nuevo capítulo en la historia de la moda, donde ser madre también está en tendencia.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp