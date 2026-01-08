Tech
Siete propósitos para blindar tu vida digital y evitar ciberataques este 2026
Buenos hábitos digitales para no ser víctimas de fraude
Ciudad de México.- El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de metas, propósitos y buenos hábitos personales y profesionales, pero en un entorno cada vez más interconectado, tu seguridad y vida digital debería encabezar la lista. Las estadísticas revelan una realidad preocupante en México, donde el fraude a través de medios electrónicos o dispositivos digitales, es el delito número uno, según el INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Estudios indican que el 52 por ciento de los usuarios admite que no sabe cómo protegerse contra la ciberdelincuencia.
Este desconocimiento deja la puerta abierta a un sistema de amenazas que evoluciona con rapidez. En la actualidad, los estafadores han dejado atrás los métodos rudimentarios para emplear sistemas automatizados y personalizados, aprovechando el auge de dispositivos inteligentes y servicios financieros en la nube para infiltrarse en la vida privada de las personas.
Blindarse ante los ciberataques es la única forma de no ser una víctima más, señala Fabiano Tricarico, Director de productos para el consumidor en América Latina de Kaspersky, empresa global de ciberseguridad.
“El inicio de un nuevo año es como el arranque de una nueva temporada de nuestra vida digital. Hoy, muchas personas siguen conectándose sin saber cómo cuidar sus datos y dispositivos frente a amenazas que evolucionan tan rápido como nuestra forma de consumir servicios y plataformas en internet”.
El experto subraya que el orden digital es fundamental para evitar que nuestra privacidad sea vulnerada.
“Establecer propósitos digitales permite pasar de ser víctimas a protagonistas de nuestra propia seguridad en línea, porque no solo reduce el riesgo de robo de información o accesos no autorizados a nuestras cuentas, también nos da mayor control y confianza sobre cómo interactuamos con el ecosistema digital del que somos parte”.
Con el objetivo de que este 2026 la tecnología sea una aliada y no un riesgo, te presentamos siete hábitos esenciales que recomiendan los expertos de Kaspersky para proteger tu vida digital:
1. Depuración de suscripciones inactivas
En México, el 63% de los usuarios mantiene suscripciones activas en plataformas de streaming que rara vez utiliza. El primer paso es cancelar estos servicios. Al hacerlo, no solo ahorras dinero, sino que limitan la exposición de datos críticos como correos electrónicos, números telefónicos y métodos de pago que podrían verse comprometidos si el servicio sufre una filtración.
2. Renovación y diversificación de contraseñas
El hábito de reciclar claves es un error común. Uno de cada diez mexicanos no recuerda la última vez que actualizó su contraseña de correo o redes sociales. El propósito para este 2026 debe ser implementar claves robustas, únicas y, de preferencia, gestionadas a través de un administrador de contraseñas que facilite la rotación periódica.
3. Auditoría de cuentas comprometidas
No basta con cambiar la clave; es necesario verificar si tus datos ya circulan en la “dark web”. Inicia una revisión profunda en tus cuentas críticas (banca, correo y redes sociales) para identificar accesos no autorizados o alertas de seguridad previas que hayan pasado desapercibidas.
4. Implementación de respaldos
Aunque el 64% de los mexicanos respalda fotos y chats en la nube, pocos protegen esas copias de seguridad. La recomendación es seguir la regla del respaldo múltiple: guarda una copia en la nube y otra en un dispositivo físico externo. Utilizar soluciones de seguridad que ofrecen almacenamiento automático y cifrado asegura que, incluso si alguien accede a la copia, no pueda leer la información.
5. Blindaje de dispositivos móviles
El smartphone es hoy el principal objetivo. Solo en el último año, México registró 111 mil ataques de troyanos bancarios. Estos programas buscan robar credenciales financieras y códigos de verificación enviados por SMS. Tu propósito debe ser proteger el equipo con un PIN robusto, mantener el sistema operativo actualizado y contar con software de seguridad especializado.
6. Asegurar el “hogar inteligente”
El 71% de los hogares mexicanos cuenta con al menos un dispositivo IoT (asistentes de voz, cámaras o focos inteligentes). Estos aparatos suelen ser el eslabón más débil de la cadena. Es imperativo cambiar las contraseñas preconfiguradas de fábrica y revisar los permisos de las aplicaciones que los controlan para evitar que se conviertan en una ventana para espionaje o intrusión en la red doméstica.
7. Verificación de identidad y doble factor de autenticación
Como propósito final, activa el segundo factor de autenticación (2FA) en todos los servicios que lo permitan. Dado que los criminales buscan activamente controlar números telefónicos para interceptar SMS, considera el uso de aplicaciones de autenticación o llaves físicas de seguridad para elevar la barrera de protección.
Iniciar el 2026 sin estos hábitos o propósitos es, en palabras de los expertos, como intentar navegar sin mapa en una tormenta digital. La seguridad no es un producto, debe ser un proceso constante de higiene en tu vida digital.
npq
CDMX
Tutoriales que ponen en riesgo tus datos digitales
Pon atención
Ciudad de México.— Actualmente, las redes sociales son el instructivo del mundo. Si uno tiene dudas, acude a los tutoriales de plataformas como TikTok y soluciona su problema, pero esto no siempre es seguro.
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre una nueva modalidad de fraude digital orientada al robo de contraseñas y datos personales.
La popularidad de TikTok entre adolescentes y jóvenes la convirtió en un canal atractivo para la difusión de riesgos.
Los contenidos se presentan como tutoriales sencillos que prometen activar gratuitamente servicios de pago.
De acuerdo con la Policía Cibernética, estos videos aparentan legitimidad porque muestran supuestas pruebas de funcionamiento.
Sin embargo, el procedimiento que invitan a seguir no activa ningún servicio real.
Los usuarios reciben instrucciones para copiar y pegar códigos o comandos en sus dispositivos.
En realidad, esos fragmentos de texto instalan instrucciones maliciosas diseñadas para vulnerar la seguridad del sistema.
Cómo operan los tutoriales falsos y qué información queda expuesta
Al seguir estos videos, las personas modifican configuraciones críticas de su sistema operativo.
También desactivan protecciones de seguridad que normalmente bloquean amenazas externas.
Posteriormente, descargan programas que operan de manera silenciosa.
Estos archivos se infiltran en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería.
La Policía Cibernética explicó que el acceso a la información ocurre en cuestión de segundos.
Entre los datos comprometidos se encuentran cuentas bancarias, correos electrónicos y perfiles de redes sociales.
También se ven afectadas otras plataformas digitales que almacenan información sensible.
Este acceso indebido incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.
Las autoridades subrayaron que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza de los usuarios jóvenes.
Además, muchos de estos perfiles utilizan comentarios manipulados y ediciones cuidadas para generar una percepción de seguridad que motive a seguir las instrucciones.
La SSC-CDMX señaló que estas prácticas se detectaron recientemente en monitoreos preventivos.
Por ello, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a familias y usuarios de redes sociales.
Recomendaciones clave para evitar robo de contraseñas y fraudes digitales
La Unidad de Policía Cibernética pidió no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida.
Evitar copiar y pegar instrucciones difundidas en videos reduce el riesgo de instalar software malicioso.
También recomendó no instalar activadores, programas pirata o versiones no oficiales. Este tipo de software representa uno de los principales vectores de infección digital.
Otra medida consiste en verificar siempre la fuente del contenido. Cualquier tutorial que prometa activar servicios de pago de forma gratuita debe generar desconfianza.
La SSC-CDMX aconsejó mantener actualizado el sistema operativo y usar un antivirus activo.
Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por programas maliciosos.
Se pidió evitar descargas desde enlaces externos o desconocidos, especialmente aquellos compartidos por redes sociales o mensajes no solicitados.
La revisión periódica de la actividad de las cuentas resulta fundamental. Detectar accesos desde ubicaciones desconocidas permite actuar antes de un fraude mayor.
Finalmente, se recomendó realizar respaldos frecuentes de información, pues las copias de seguridad facilitan la recuperación de datos tras una infección.
En caso de detectar contenido sospechoso o haber sido víctima de un fraude, la SSC-CDMX exhortó a contactar a la Policía Cibernética.
Los canales oficiales son el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo [email protected] y las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
JAHA
Tech
Celulares compiten por atención escolar de adolescentes
¿Qué hacer ante estas distracciones?
Ciudad de México.— Durante la jornada escolar, millones de adolescentes llevan en el bolsillo su celular, una herramienta que conecta, entretiene y, al mismo tiempo, compite con su capacidad de concentración.
Un nuevo estudio científico puso cifras concretas a una preocupación frecuente entre familias y docentes: el uso del smartphone dentro de la escuela.
Investigadores reportaron que los adolescentes pasan, en promedio, más de 70 minutos diarios usando su teléfono durante el horario escolar.
Los datos se publicaron el 5 de enero en el Journal of the American Medical Association (JAMA).
El estudio fue liderado por el Dr. Jason Nagata, profesor de pediatría en la Universidad de California en San Francisco.
El investigador explicó que ese tiempo se concentra principalmente en redes sociales, videos y aplicaciones de videojuegos.
Según Nagata, ese uso “inevitablemente compite con la atención al aprendizaje”, de acuerdo con un comunicado de la universidad.
La investigación buscó ir más allá de percepciones y autorreportes.
Para el análisis, el equipo revisó datos de 640 adolescentes de entre 13 y 18 años.
Todos participaban en un proyecto longitudinal sobre desarrollo cerebral en Estados Unidos.
A diferencia de otros estudios, el uso del smartphone se midió mediante una aplicación de seguimiento instalada en los dispositivos.
Esto permitió registrar comportamientos reales y no estimaciones subjetivas.
Nagata señaló que los adolescentes no siempre reportan con precisión su tiempo en pantalla.
Los datos objetivos ofrecieron una imagen más clara del uso cotidiano durante la escuela.
Redes sociales dominan el tiempo frente a la pantalla en horario escolar
El análisis mostró que las redes sociales concentraron la mayor parte del tiempo de uso del smartphone. Aplicaciones como Instagram, TikTok y Snapchat sumaron casi 30 minutos diarios durante la jornada escolar.
En segundo lugar aparecieron las plataformas de streaming de video, que representaron cerca de 15 minutos diarios de uso.
Los videojuegos móviles ocuparon un tiempo similar dentro del horario escolar, lo que fragmenta la atención.
Casi todas las escuelas públicas de Estados Unidos cuentan con políticas para limitar el uso de pantallas.
Sin embargo, los datos sugieren que el smartphone sigue muy presente en la experiencia escolar.
Nagata explicó que muchas políticas asumen que los teléfonos permanecen fuera de la vista durante el día.
Según los autores, las políticas escolares sobre teléfonos están cambiando con rapidez.
Países, Bajos y Querétaro, contra celulares en escuelas
La prohibición del uso de celulares en escuelas, aplicada en Países Bajos desde enero de 2023, ya mostró resultados positivos en el ambiente escolar y el aprendizaje.
Según el estudio de seguimiento solicitado por el Ministerio de Educación neerlandés, el 75 % de las escuelas secundarias reportó una mejora significativa en la concentración del alumnado.
Además, el 28 % observó avances en el rendimiento académico, mientras que, en la educación especializada, el 53 % notó mejor atención y el 45 % mejoras en la concentración.
Beneficios del veto al móvil en las aulas neerlandesas
Uno de los efectos más notorios fue el aumento de la socialización entre estudiantes. Al no usar móviles, los adolescentes conversaban más entre sí. También disminuyó el ciberacoso.
“Ya no es posible tomar fotos a escondidas y compartirlas en grupos de WhatsApp, lo que mejora la seguridad social”, explicó Alexander Krepel, del Instituto Kohnstamm.
El estudio, realizado con 317 directores de secundaria, 313 de primaria y 12 grupos focales, evaluó el impacto de la medida a un año de su implementación.
Querétaro prohíbe celulares y endurece sanciones por grooming
En México, el Congreso de Querétaro aprobó reformas para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. La ley prohíbe el uso de celulares en horario escolar.
La medida busca limitar el acceso a redes sociales en clase y prevenir delitos como el grooming. Las sanciones por contacto con fines sexuales ahora alcanzan hasta seis años de prisión.
Además, la reforma impone multas superiores a los 200 mil pesos y penas más severas si hubo intimidación, engaño o coacción.
Va Madrid por la misma vía
La Comunidad de Madrid lanzó una estrategia educativa para reducir distracciones, fomentar el pensamiento crítico y recuperar la atención en el aula.
A partir del curso 2025‑2026, más de 550 mil estudiantes enfrentarán restricciones más estrictas en el uso de tabletas, celulares y otras pantallas en escuelas públicas.
El nuevo decreto obliga a limitar el tiempo frente a dispositivos según la edad, fomenta el uso compartido y devuelve protagonismo al aprendizaje tradicional.
Niños de cero a tres años no pudieron usar pantallas. Entre tres y seis años, se autorizó una hora semanal en parejas y bajo supervisión.
De seis a nueve años, hasta 90 minutos semanales. Para los de nueve a doce años, el límite fue hasta dos horas.
JAHA
Tech
¿Qué implica regalar a un adolescente un celular en Navidad?
¿Es momento?
Ciudad de México.— Para muchas familias, el teléfono móvil se consolidó como el regalo más deseado durante la Navidad, especialmente entre adolescentes que lo pidieron como primer dispositivo personal.
Daniel Enguídanos Vanderweyen, profesor especialista en tecnología del CES Cardenal Cisneros, advirtió que el primer móvil siempre debe ir acompañado de reglas y acuerdos de uso.
Desde su perspectiva, el dispositivo no representa solo un objeto tecnológico, sino una puerta de entrada a entornos digitales complejos.
Diversos organismos internacionales coincidieron en que el uso temprano e intensivo de pantallas se asoció con riesgos para el bienestar infantil y adolescente.
La Organización Mundial de la Salud alertó sobre efectos en el sueño, la atención y la salud mental vinculados al tiempo excesivo frente a pantallas. Por su parte, la Asociación Americana de Psicología documentó relaciones entre uso problemático de redes sociales, ansiedad y autoestima en adolescentes.
Riesgos asociados al uso temprano del celular
Enguídanos explicó que los peligros más conocidos, como ciberacoso o grooming, representaron solo una parte del problema. El uso inadecuado de celulares, redes sociales y videojuegos se vinculó con dificultades emocionales, reducción de la motivación académica y aislamiento social progresivo.
Investigaciones citadas por la OCDE señalaron que la multitarea digital afectó procesos de memoria y atención en contextos educativos.
Estos efectos se intensifican en etapas tempranas del desarrollo, cuando el cerebro aún se encontró en formación.
El profesor subrayó que muchos impactos negativos no provinieron solo de los contenidos digitales, sino de actividades saludables que dejaron de realizarse. El tiempo frente a pantallas sustituyó lectura, juego libre, convivencia familiar y actividad física, elementos clave para el desarrollo integral.
Tecnología diseñada para captar atención
Especialistas en neurociencia y psicología coincidieron en que muchas plataformas digitales se diseñaron bajo la lógica de la economía de la atención.
Autores como Jonathan Haidt y Anna Lembke documentaron cómo estas tecnologías buscaron maximizar el tiempo de uso mediante estímulos constantes y recompensas inmediatas.
Enguídanos explicó que esta dinámica afectó con mayor intensidad a adolescentes, debido a su etapa emocional y a la búsqueda de validación social. En contextos de estrés o frustración, el móvil funcionó como vía de escape, con consecuencias acumulativas a largo plazo.
Meta, empresa propietaria de Instagram y Facebook, enfrentó señalamientos públicos tras la filtración conocida como Facebook Files, donde se reconocieron impactos negativos en usuarios jóvenes, según reportes del Wall Street Journal.
Estrategias familiares para un uso acompañado
El especialista señaló que la formación de madres y padres resultó fundamental. Sin información previa, las familias enfrentaron dificultades para establecer normas coherentes o comprender conflictos derivados del uso digital.
Entre las estrategias básicas, destacó el acompañamiento temprano antes del primer móvil, la supervisión activa y límites claros de tiempo.
Para adolescentes mayores, recomendó herramientas de control parental y evitar el uso nocturno, práctica respaldada por la Academia Americana de Pediatría.
También enfatizó la importancia de ofrecer alternativas fuera del entorno digital. Actividades sociales, deportivas y culturales redujeron la dependencia de pantallas y favorecieron el equilibrio cotidiano.
Alfabetización digital y acuerdos de uso
Enguídanos sostuvo que regalar un móvil sin acuerdos previos incrementó el riesgo de uso descontrolado. La alfabetización digital incluyó comprender la manipulación de contenidos, los efectos en la autoestima y las consecuencias de compartir información personal.
Diversos estudios europeos coincidieron en recomendar los 16 años como edad mínima para redes sociales, criterio adoptado en legislaciones recientes, como el caso de Australia.
Estas recomendaciones se basaron en el desarrollo de la identidad y la reducción de vulnerabilidades psicológicas.
El acompañamiento, el diálogo y la construcción conjunta de normas permitieron abordar el uso tecnológico como una responsabilidad compartida dentro del entorno familiar.
JAHA
Tech
El regreso del teléfono fijo en hogares que buscan limitar las pantallas
¿Tú lo harías?
Ciudad de México.— El teléfono fijo volvió a aparecer en muchas conversaciones familiares durante el último año. Su uso dejó de ser habitual en los hogares desde que los móviles cambiaron la manera de comunicarnos a inicios de los años dos mil.
Sin embargo, este aparato regresó al centro del debate por una razón inesperada: su utilidad para retrasar la exposición a pantallas entre niños y adolescentes.
Las familias que buscan limitar el uso de dispositivos digitales encontraron en el teléfono fijo una herramienta práctica y segura.
El interés surgió después de que varios estudios analizaron los efectos del tiempo de pantalla en la infancia.
Instituciones como la American Academy of Pediatrics señalaron en diversas guías que el uso temprano e intensivo de dispositivos podía afectar rutinas, sueño y bienestar emocional. Estas advertencias circularon ampliamente en medios y redes, lo que impulsó nuevas conversaciones sobre alternativas accesibles y confiables para comunicarse.
Familias que apostaron por un regreso al pasado
Hace doce años, la familia McMillan, de Canadá, llamó la atención internacional al recrear un estilo de vida sin pantallas. Vivieron como en los años ochenta: usaron teléfono fijo, escucharon casetes y retiraron los móviles del entorno infantil.
Su historia apareció en CBC y otros medios canadienses, donde explicaron que buscaban reducir la dependencia tecnológica de sus hijos pequeños.
Aunque su decisión pareció extrema, la reflexión sobre el teléfono fijo tomó fuerza con el tiempo. Hoy, padres de distintos países lo ven como una opción práctica para que sus hijos mantengan comunicación sin exponerse a los riesgos asociados al uso temprano del móvil.
Iniciativas que crecieron en Estados Unidos y Australia
En Australia, la cadena pública ABC entrevistó a madres que instalaron teléfonos fijos para que sus hijos pudieran hablar con familiares sin usar el móvil.
Una madre explicó que el aparato trajo tranquilidad al hogar y evitó prestar el teléfono personal a los niños, quienes podían acceder a internet de manera accidental.
En Estados Unidos ocurrió algo similar. The Atlantic reportó el caso de una madre de Portland que reunió a más familias para adoptar teléfonos fijos.
Fueron veinte hogares los que instalaron líneas domésticas para crear una “burbuja retro”, donde los niños se comunicaron sin aplicaciones ni redes sociales. Los teléfonos sonaron en salas y cocinas, como ocurría hace décadas, pero ahora con un propósito distinto.
Una alternativa frente a las primeras presiones digitales
Diversos padres señalaron que sus hijos empezaron a pedir un móvil alrededor de los nueve años.
Estas peticiones coincidieron con el aumento del uso de redes sociales entre estudiantes de primaria, documentado por organizaciones como Common Sense Media, que analizó hábitos digitales en menores norteamericanos.
El teléfono fijo ofreció una vía intermedia entre la necesidad de comunicarse y el deseo de posponer el acceso al móvil. Para muchos padres, esta decisión representó un respiro en medio de la presión digital que enfrentan las nuevas generaciones.
JAHA
