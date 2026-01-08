Siete propósitos para blindar tu vida digital y evitar ciberataques este 2026

Ciudad de México.- El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de metas, propósitos y buenos hábitos personales y profesionales, pero en un entorno cada vez más interconectado, tu seguridad y vida digital debería encabezar la lista. Las estadísticas revelan una realidad preocupante en México, donde el fraude a través de medios electrónicos o dispositivos digitales, es el delito número uno, según el INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Estudios indican que el 52 por ciento de los usuarios admite que no sabe cómo protegerse contra la ciberdelincuencia.

Este desconocimiento deja la puerta abierta a un sistema de amenazas que evoluciona con rapidez. En la actualidad, los estafadores han dejado atrás los métodos rudimentarios para emplear sistemas automatizados y personalizados, aprovechando el auge de dispositivos inteligentes y servicios financieros en la nube para infiltrarse en la vida privada de las personas.

Blindarse ante los ciberataques es la única forma de no ser una víctima más, señala Fabiano Tricarico, Director de productos para el consumidor en América Latina de Kaspersky, empresa global de ciberseguridad.

“El inicio de un nuevo año es como el arranque de una nueva temporada de nuestra vida digital. Hoy, muchas personas siguen conectándose sin saber cómo cuidar sus datos y dispositivos frente a amenazas que evolucionan tan rápido como nuestra forma de consumir servicios y plataformas en internet”.

El experto subraya que el orden digital es fundamental para evitar que nuestra privacidad sea vulnerada.

“Establecer propósitos digitales permite pasar de ser víctimas a protagonistas de nuestra propia seguridad en línea, porque no solo reduce el riesgo de robo de información o accesos no autorizados a nuestras cuentas, también nos da mayor control y confianza sobre cómo interactuamos con el ecosistema digital del que somos parte”.



Con el objetivo de que este 2026 la tecnología sea una aliada y no un riesgo, te presentamos siete hábitos esenciales que recomiendan los expertos de Kaspersky para proteger tu vida digital:

1. Depuración de suscripciones inactivas

En México, el 63% de los usuarios mantiene suscripciones activas en plataformas de streaming que rara vez utiliza. El primer paso es cancelar estos servicios. Al hacerlo, no solo ahorras dinero, sino que limitan la exposición de datos críticos como correos electrónicos, números telefónicos y métodos de pago que podrían verse comprometidos si el servicio sufre una filtración.

2. Renovación y diversificación de contraseñas

El hábito de reciclar claves es un error común. Uno de cada diez mexicanos no recuerda la última vez que actualizó su contraseña de correo o redes sociales. El propósito para este 2026 debe ser implementar claves robustas, únicas y, de preferencia, gestionadas a través de un administrador de contraseñas que facilite la rotación periódica.

3. Auditoría de cuentas comprometidas

No basta con cambiar la clave; es necesario verificar si tus datos ya circulan en la “dark web”. Inicia una revisión profunda en tus cuentas críticas (banca, correo y redes sociales) para identificar accesos no autorizados o alertas de seguridad previas que hayan pasado desapercibidas.

4. Implementación de respaldos

Aunque el 64% de los mexicanos respalda fotos y chats en la nube, pocos protegen esas copias de seguridad. La recomendación es seguir la regla del respaldo múltiple: guarda una copia en la nube y otra en un dispositivo físico externo. Utilizar soluciones de seguridad que ofrecen almacenamiento automático y cifrado asegura que, incluso si alguien accede a la copia, no pueda leer la información.

5. Blindaje de dispositivos móviles

El smartphone es hoy el principal objetivo. Solo en el último año, México registró 111 mil ataques de troyanos bancarios. Estos programas buscan robar credenciales financieras y códigos de verificación enviados por SMS. Tu propósito debe ser proteger el equipo con un PIN robusto, mantener el sistema operativo actualizado y contar con software de seguridad especializado.

6. Asegurar el “hogar inteligente”

El 71% de los hogares mexicanos cuenta con al menos un dispositivo IoT (asistentes de voz, cámaras o focos inteligentes). Estos aparatos suelen ser el eslabón más débil de la cadena. Es imperativo cambiar las contraseñas preconfiguradas de fábrica y revisar los permisos de las aplicaciones que los controlan para evitar que se conviertan en una ventana para espionaje o intrusión en la red doméstica.

7. Verificación de identidad y doble factor de autenticación

Como propósito final, activa el segundo factor de autenticación (2FA) en todos los servicios que lo permitan. Dado que los criminales buscan activamente controlar números telefónicos para interceptar SMS, considera el uso de aplicaciones de autenticación o llaves físicas de seguridad para elevar la barrera de protección.

Iniciar el 2026 sin estos hábitos o propósitos es, en palabras de los expertos, como intentar navegar sin mapa en una tormenta digital. La seguridad no es un producto, debe ser un proceso constante de higiene en tu vida digital.

npq

