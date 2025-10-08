Sobrevivió al cáncer de mama gracias a un diagnóstico oportuno: revisarse es la clave

Ciudad de México.- Cada hora una mujer muere en el mundo por cáncer de mama. En México, 22 pierden la vida a diario. Nora no fue una de ellas, sobrevivió gracias a un diagnóstico temprano y hoy acompaña a otras mujeres en su lucha contra la enfermedad, es voluntaria en las campañas de prevención y este octubre es el mes más intenso, relata.

“Yo nunca imaginé estar aquí, cuando escuché las palabras ‘tienes cáncer’ sentí que me iba a desmayar”, recuerda Nora. Fue hace algunos años cuando un diagnóstico oportuno cambió el rumbo de su vida. Después del tratamiento, regresó al mismo lugar donde fue atendida, pero esta vez como voluntaria para acompañar a otras mujeres que enfrentan el cáncer de mama, relata en un video.

“Jamás imaginé regresar aquí, pero ahora lo hago como voluntaria”.

Nora es una de las más de 70 mil pacientes atendidas por la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), la primera institución privada en México dedicada exclusivamente a la atención médica especializada en este tipo de cáncer.

Desde el año 2000, FUCAM ha trabajado en favor de la detección oportuna y la atención integral de las mujeres, especialmente de aquellas en situación vulnerable. Este mes de octubre, conocido como el Mes Rosa, la fundación redobla esfuerzos y despliega unidades móviles en todo el país para acercar la mastografía gratuita a comunidades donde los servicios de salud son limitados.

La detección temprana marca la diferencia

De acuerdo con la doctora Hilda Vences Vázquez, Directora de Unidades Móviles de FUCAM, la autoexploración y la mastografía son los métodos más efectivos para reducir la mortalidad por cáncer de mama.

“Después de nuestra primera menstruación hay que empezar a conocerlas (las mamas). Es importante porque nadie más que una misma va a reconocer los cambios que pueda tener su cuerpo”, explica.

La especialista señala que el momento ideal para realizar la autoexploración es después del periodo menstrual, cuando las glándulas no están inflamadas. Además, enumera los signos de alerta a los que hay que prestar atención: bultos, hundimientos, secreciones, cambios de color o textura, dolor o piel de naranja.

“La mastografía puede detectar esos bultitos mucho antes de que sean palpables. Esa es la ventaja del diagnóstico temprano: tratamientos menos agresivos, menos dolorosos y más posibilidades de vida”.

Prevenir es cuidarte y cuidar a los tuyos

FUCAM promueve la autoexploración mensual desde la adolescencia y recomienda acudir a revisión médica anual. A partir de los 40 años, la mastografía debe realizarse de forma periódica, o antes si se detecta alguna anomalía.

“Lo importante es la autoexploración, porque eso no cuesta nada, no hay que ir a ningún lado”, recalca la doctora Vences.

Con el lema “Más humano y libre de cáncer de mama”, la fundación recuerda que el cuidado personal también es una forma de amor familiar. “Para cuidar a los tuyos, debes empezar por cuidarte a ti”.

Si eres mujer observa tu cuerpo, revísate, no postergues tu salud. Un diagnóstico temprano puede cambiar una historia, como la de Nora, que hoy sonríe y abraza la vida.

