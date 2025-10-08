Estilo
Sobrevivió al cáncer de mama gracias a un diagnóstico oportuno: revisarse es la clave
En México 22 mujeres mueren todos los días por esta enfermedad
Ciudad de México.- Cada hora una mujer muere en el mundo por cáncer de mama. En México, 22 pierden la vida a diario. Nora no fue una de ellas, sobrevivió gracias a un diagnóstico temprano y hoy acompaña a otras mujeres en su lucha contra la enfermedad, es voluntaria en las campañas de prevención y este octubre es el mes más intenso, relata.
“Yo nunca imaginé estar aquí, cuando escuché las palabras ‘tienes cáncer’ sentí que me iba a desmayar”, recuerda Nora. Fue hace algunos años cuando un diagnóstico oportuno cambió el rumbo de su vida. Después del tratamiento, regresó al mismo lugar donde fue atendida, pero esta vez como voluntaria para acompañar a otras mujeres que enfrentan el cáncer de mama, relata en un video.
“Jamás imaginé regresar aquí, pero ahora lo hago como voluntaria”.
Nora es una de las más de 70 mil pacientes atendidas por la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), la primera institución privada en México dedicada exclusivamente a la atención médica especializada en este tipo de cáncer.
Desde el año 2000, FUCAM ha trabajado en favor de la detección oportuna y la atención integral de las mujeres, especialmente de aquellas en situación vulnerable. Este mes de octubre, conocido como el Mes Rosa, la fundación redobla esfuerzos y despliega unidades móviles en todo el país para acercar la mastografía gratuita a comunidades donde los servicios de salud son limitados.
La detección temprana marca la diferencia
De acuerdo con la doctora Hilda Vences Vázquez, Directora de Unidades Móviles de FUCAM, la autoexploración y la mastografía son los métodos más efectivos para reducir la mortalidad por cáncer de mama.
“Después de nuestra primera menstruación hay que empezar a conocerlas (las mamas). Es importante porque nadie más que una misma va a reconocer los cambios que pueda tener su cuerpo”, explica.
La especialista señala que el momento ideal para realizar la autoexploración es después del periodo menstrual, cuando las glándulas no están inflamadas. Además, enumera los signos de alerta a los que hay que prestar atención: bultos, hundimientos, secreciones, cambios de color o textura, dolor o piel de naranja.
“La mastografía puede detectar esos bultitos mucho antes de que sean palpables. Esa es la ventaja del diagnóstico temprano: tratamientos menos agresivos, menos dolorosos y más posibilidades de vida”.
Prevenir es cuidarte y cuidar a los tuyos
FUCAM promueve la autoexploración mensual desde la adolescencia y recomienda acudir a revisión médica anual. A partir de los 40 años, la mastografía debe realizarse de forma periódica, o antes si se detecta alguna anomalía.
“Lo importante es la autoexploración, porque eso no cuesta nada, no hay que ir a ningún lado”, recalca la doctora Vences.
Con el lema “Más humano y libre de cáncer de mama”, la fundación recuerda que el cuidado personal también es una forma de amor familiar. “Para cuidar a los tuyos, debes empezar por cuidarte a ti”.
Si eres mujer observa tu cuerpo, revísate, no postergues tu salud. Un diagnóstico temprano puede cambiar una historia, como la de Nora, que hoy sonríe y abraza la vida.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Estilo
Hábitos que fortalecen la autonomía en la vejez: moverse, comer bien y convivir
Ciudad de México.— Especialistas destacan la importancia de que la población adulta mayor mantenga un estilo de vida que combine ejercicio diario, alimentación equilibrada, control del estrés, atención médica preventiva y una vida social activa con el fin de prevenir enfermedades discapacitantes y conservar la autonomía durante esta etapa que, bien vivida, puede ser una de las más plenas.
La doctora Diana Gabriela García Guerra, especialista en Medicina Física y Rehabilitación de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, explicó que el envejecimiento es un proceso complejo influido por múltiples factores: desde el entorno y la genética, hasta los hábitos cotidianos y el autocuidado.
“El envejecimiento no ocurre de manera uniforme. Los órganos y los sentidos cambian a distintos ritmos, por eso una persona puede conservar buena salud en algunos aspectos y mostrar deterioro en otros”, explicó la doctora.
Enfermedades que amenazan la independencia
Entre las enfermedades que con mayor frecuencia generan discapacidad en los adultos mayores se encuentran las cardiovasculares, mentales y crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Estas condiciones, si no se controlan a tiempo, pueden limitar la movilidad y la autonomía.
LEE Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración
La especialista recordó que mantenerse físicamente activo y socialmente conectado es clave para preservar la salud mental y física. “Es fundamental que el adulto mayor realice actividades que fortalezcan su cuerpo y su mente, para vivir una vejez digna, independiente y con participación familiar y social”, indicó.
La fuerza de mantenerse en movimiento
Más allá de las consultas médicas, la doctora García Guerra insistió en que el movimiento es una herramienta poderosa de salud. Caminar, bailar, realizar ejercicios suaves o participar en talleres de activación física no sólo fortalecen el cuerpo, también elevan el ánimo y fomentan la convivencia.
“El adulto mayor debe procurar una vida activa que le permita disfrutar de su entorno, mantenerse independiente y seguir aportando a su familia y comunidad”, expresó.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estilo
Evita el desperdicio: Consejos para conservar los alimentos en el refri
Ciudad de México.- Cada año en México se desperdician más de 13 millones de toneladas de alimentos, lo que representa casi el 28 por ciento de todo lo que se produce en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). La cifra resulta alarmante si se considera que, mientras una parte de la población enfrenta dificultades para llevar comida a su mesa, otra parte desecha productos que ya compró, cocinó o simplemente olvidó en el refrigerador.
Este 29 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, busca recordarnos que reducir este problema no es imposible. De hecho, el cambio puede comenzar en casa con pequeñas acciones que marcan una gran diferencia.
TE PUEDE INTERESAR: ¿HÁBITO INOFENSIVO? LA VERDAD DETRÁS DEL REFRESCO DIARIO
Aquí te compartimos siete consejos útiles para conservar mejor tus alimentos y evitar que terminen en la basura:
1. Planea tus compras y evita el impulso
Antes de ir al supermercado, revisa lo que ya tienes en tu alacena y refrigerador. Haz una lista clara de lo que necesitas para cocinar durante la semana. Esto no solo evita compras innecesarias, sobre todo en frutas, verduras o pan, sino que también ayuda a organizar mejor tu menú y aprovechar lo que ya tienes.
2. Organiza tu refrigerador de forma inteligente
Coloca en la parte frontal los productos con caducidad más cercana y separa alimentos crudos de cocidos. Guardar en recipientes herméticos ayuda a mantener la frescura, textura y sabor por más tiempo. Una buena organización te permitirá ver lo que tienes y evitar que la comida “se pierda” en el fondo.
3. Congela sin miedo
Si cocinaste de más, compraste carne que no usarás pronto o tienes sobras, congélalas. Congelar no significa perder calidad: si usas recipientes adecuados y etiquetas, podrás mantener la comida fresca y lista para otra ocasión, sin riesgo de quemaduras por hielo ni confusión.
4. Da una segunda vida a las sobras
Ese arroz que quedó o las verduras a punto de marchitarse pueden convertirse en croquetas, ensaladas o cremas de verduras, aguas de frutas. Ver las sobras como una oportunidad creativa, en lugar de un problema, te ayuda a aprovechar mejor tu despensa y a comer variado sin desperdicio.
5. Sirve porciones conscientes en la mesa
Un cambio simple y poderoso: sirve cantidades moderadas y permite repetir a quien lo desee. Así se reduce la comida que queda en los platos. Y si sobra, guarda lo que quedó para recalentar al día siguiente en recipientes para microondas sin complicaciones.
6. Aprende a leer las fechas de caducidad
Muchas veces confundimos “consumo preferente” con “fecha de vencimiento”. El primero indica hasta cuándo un producto conserva su mejor calidad, pero no significa que esté en mal estado después de esa fecha. Conocer esta diferencia evita tirar comida que aún es segura.
7. Ajusta la temperatura del refrigerador
Mantener tu refrigerador entre 1 °C y 4 °C ayuda a que los alimentos se conserven frescos por más tiempo. Además, evita abrirlo innecesariamente para no alterar la temperatura interna y prolongar la vida de los productos.
Conservar es cuidar el planeta y tu bolsillo
Reducir el desperdicio de alimentos es una acción que beneficia al medio ambiente, a tu economía familiar y a millones de personas. Adoptar estos hábitos en casa es un acto de conciencia y responsabilidad que, aunque parezca pequeño, suma a un cambio global necesario.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Estilo
Mexicanos cambian sus hábitos de alimentación: buscan calidad sin descuidar el bolsillo
La inflación cambia las prioridades
Ciudad de México. — “Ya no compramos lo mismo que antes. Ahora compro menos pero busco que nutra y que rinda”, dice Daniela, una madre de familia en el supermercado, al describir su nueva rutina de compra. Su testimonio refleja lo que muestran recientes investigaciones: los mexicanos están transformando sus hábitos de alimentación, motivados tanto por la economía como por el deseo de cuidar su salud.
La inflación tiene un papel central en este cambio de hábitos: según el INEGI, el precio de la canasta básica aumentó 3.6% en zonas urbanas hacia julio de 2025, presionando el presupuesto familiar y obligando a priorizar.
Nutrición en el centro de la mesa
Más allá de los precios, la salud ocupa un lugar cada vez más importante. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) muestran que el etiquetado frontal de advertencia en los empaques ha sido clave para orientar a los consumidores y presionar a la industria a reformular productos con exceso de azúcares, grasas y sodio. Aunque su efectividad genera debate, organismos como la OMS han reconocido su papel en la mejora del perfil nutricional de alimentos en México.
Esta transición no es menor: los consumidores ya no ven la nutrición como un valor agregado, sino como una expectativa básica, esto de acuerdo conun estudio de VisualGPS, plataforma de investigación de Getty Images que señala: Tres factores determinan lo que las familias ponen en su carrito del súper: el valor por su dinero (78%), el sabor y la calidad (77%), y los beneficios nutricionales (69%).
“La mesa mexicana se está redefiniendo, y hoy lo que se busca no solo es sabor o precio, sino también alimentos que contribuyan a sentirse mejor”, apunta el estudio.
Los datos de la investigación muestran que el precio y la calidad, mandan en las decisiones de compra de las personas, según Samuel Malave, Gerente de Investigación Creativa, de VisualGPS.
“Datos de nuestro estudio revelan los mexicanos están priorizando su salud más que nunca y reconocen que lo que comen y beben es fundamental para su bienestar. Nuestros datos son claros: las personas dicen sentirse más tranquilas cuando se muestran los beneficios que tiene en su salud, el origen de los ingredientes y el valor nutricional de lo que consumen”.
La forma en que las personas descubren nuevos productos también está cambiando. La recomendación de familiares y amigos es hoy el factor más decisivo, en contraste, los influencers y celebridades tienen poco impacto en la elección de compra: apenas dos de cada diez consumidores confían en recomendaciones de este tipo.
Un cambio cultural de hábitos de alimentación en marcha
México ocupa un lugar importante en los índices de consumo de alimentos ultraprocesados, lo que ha derivado en altos índices de obesidad y enfermedades crónicas. Pero estas cifras recientes muestran un cambio cultural paulatino: las familias comienzan a integrar la salud en sus decisiones diarias.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Estilo
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
El matrimonio como equipo
Ciudad de México.- Las tendencias entre los influencers muestran estilos de vida irreales o inalcanzables en muchos casos, en otros critican y denostan a los que son distintos; por eso entre ellos resalta Cynthia Canales como una inspiración. A sus 25 años, la joven médico cirujano, influencer, esposa y futura mamá, -con 3 meses de embarazo-, comparte en sus redes sociales, no lujos ni viajes, sino la vida real: su reciente matrimonio y la espera de su primer hijo.
“Para mí es un deseo impresionante poder compartir la alegría de estar casada, de estar embarazada”, cuenta Cynthia en entrevista exclusiva con Siete24.
Hace apenas cuatro meses que Cynthia y su esposo contrajeron matrimonio, después de más de ocho años de noviazgo pues se conocen desde adolescentes.
Cynthia combina su vocación profesional con su vida de recién casada y la experiencia de esperar a su primer hijo: “No era algo que teníamos realmente planeado, simplemente estábamos abiertos, y de pronto llegó la mayor bendición de nuestras vidas”, platica emocionada.
La certeza de la maternidad desde el inicio
Con 13 semanas de embarazo, Cynthia narra que supo desde el principio que algo distinto estaba ocurriendo en su cuerpo: “Sentía una certeza impresionante, diferente a cualquier mes anterior. Me hice una prueba casera y salió positiva. Desde ese momento mi cabeza entró en modo mamá”.
Su formación médica le ha dado una mirada única sobre esta etapa:
“El corazón de un bebé late desde los 21 días. A las ocho semanas ya están formados sus órganos principales. Ver un ultrasonido es la prueba más clara de que desde el inicio estamos hablando de una vida humana”.
Para Cynthia, este conocimiento profesional ha reforzado aún más su convicción de proteger la vida, pues además ha participado como cirujana en el nacimiento al realizar una cesárea, por ello tiene una postura clara sobre el aborto:
“Estamos en una sociedad donde se deshumaniza con facilidad. A veces se justifica con que un bebé en gestación es un cúmulo de células, pero cuando ves en un ultrasonido su corazón latir y sus bracitos en movimiento, entiendes que ya es una persona”.
Prepararse para recibir a un hijo
Más allá de lo médico, Cynthia reconoce que la maternidad también es un viaje espiritual y emocional: “Jesús se tomó 40 días en el desierto, y el embarazo dura 40 semanas. Lo vivo como un tiempo de preparación interior para recibir a mi hijo. Todo lo que entra en mí, en mi corazón, en mi mente, también llega a mi bebé”.
Abrirse a la vida
Sobre la maternidad, Cynthia envía un mensaje directo a los jóvenes: “Arriesgarse a confiar y casarse joven no es un error, al contrario, es la mejor decisión que he tomado. Estar abiertos a la vida es algo bellísimo, porque cada hijo es fruto del amor con tu pareja”.
Su testimonio, que mezcla su experiencia como mujer, esposa y médico, busca inspirar a más jóvenes a valorar el matrimonio y la maternidad como un proyecto de vida: “Muchos me dicen: ya no vas a poder viajar, ya no vas a poder hacer ciertas cosas. Yo pienso lo contrario: todo lo voy a poder hacer, pero ahora con mi esposo y con nuestro bebé. Y eso lo hace todavía más especial”.
En seis meses, Cynthia y su esposo recibirán a su primer hijo, es una niña. Entre la emoción y la fe, Cynthia concluye con una certeza: “El bebé nos enseñará más de lo que nosotros podamos leer en cualquier libro”.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Los niños invisibles narra la espera de miles de niñas y niños en casas hogar
Padres de familia ¿Cómo ayudar a los niños con dislexia?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
México libera la vacuna BCG: vital para proteger a los recién nacidos contra la tuberculosis
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
La imagen tras la explosión en La Concordia que llenó de esperanza a capitalinos
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Cinehace 3 horas
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
-
Méxicohace 1 día
Asesinato de sacerdotes: Iglesia de México mantiene la fe y dice “no nos rajamos”
-
Historias que Conectanhace 2 días
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
-
Méxicohace 2 días
Sociedad Civil pide a la SEP informar avances sobre los protocolos contra la violencia sexual infantil