Solución a las sillas de ruedas inadecuadas: Xíimbal: La innovación que movilizará a personas con Tetraplejia

Ciudad de México.- En algún momento de su vida Norma Araceli Coral Hernández usó una silla de ruedas, ya como alumna de doctorado en la Ibero, esta experiencia la motivó a crear un mecanismo de propulsión para sillas de ruedas, pensado para personas tetrapléjicas, junto con su equipo diseñó Xíimbal, el proyecto fue reconocido con el Premio Suizo a Proyecto Innovador. El galardón lo recibió en la ceremonia de los Premios Creadores del Futuro LATAM, que se realizó en la Embajada de Suiza en México.

Una característica de Xíimbal que convenció al jurado fue el objetivo de “democratizarlo” a personas con tetraplejia o que enfrentan barreras muy severas de movilidad y de independencia. En el mundo, solo el 15 por ciento tiene acceso a una silla de ruedas y la mayoría de ellas no se ajusta a sus capacidades físicas. En México esta situación se agrava. El dispositivo será muy accesible económicamente, explicó Ara Coral en su canal de Youtube.

“Atender esta necesidad básica de un grupo históricamente excluido nos demuestra que a través de Xíimbal la ciencia y la tecnología están al servicio de la sociedad, en donde el siguiente paso es que éste llegue a las manos que más lo necesitan”.

En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, 80 millones de personas necesitan de una silla de ruedas, ya sea por hechos violentos, caídas, accidentes viales o enfermedades degenerativas. La falta de una prescripción médica puede provocar lesiones secundarias que agraven su condición inicial hasta en un 80 por ciento. De ahí la necesidad de diseñar un dispositivo como este.

¿Qué es Xíimbal?

Xíimbal, palabra maya que significa andar, pasear o caminar, “busca brindar una mejor calidad de vida a personas que usan silla de ruedas y atender esta necesidad básica a un grupo históricamente excluido”, dijo Araceli en una entrevista con su Universidad.

Es un sistema de propulsión mecánica; es decir, una palanca, diseñada para ofrecer movilidad accesible, segura y ergonómica a personas con limitaciones de desplazamiento o tetraplejia, una parálisis que afecta las cuatro extremidades y el tronco causada por lesión o enfermedad en la médula espinal.

En la entrevista con Prensa Ibero, contó que, en el posgrado, desarrolló un dispositivo para quienes tienen lesiones cervicales severas y traumatismos en niveles altos. Sus músculos para la respiración resultan afectados y su fuerza queda reducida y o es muy escasa en parte de sus extremidades.

¿Cómo funciona el dispositivo Xíimbal?

Puede ajustarse al desempeño físico del usuario y permite un mayor aprovechamiento de la fuerza utilizando la fuerza en una sola dirección controlada y dirigida. Además, facilita la subida en rampas sin comprometer los rangos de hombro, codo y muñeca.

Norma Araceli Coral y su equipo latinoamericano lo probaron en usuarios de sillas de ruedas con tetraplejía, explica la mexicana:

“Son quienes enfrentan las barreras más severas de movilidad y de independencia. A la solución de esta necesidad, la llamamos Xíimbal, palabra de origen maya, que significa andar, pasear o caminar, y que es precisamente la experiencia que buscamos brindarle al usuario de silla de ruedas”.

El equipo Xíimbal

Ara Coral se unió a un equipo con los mexicanos Raúl Guillén Velásquez y Cuitláhuac Osornio Correa; y a los colombianos, Ana María Vázquez Gallegos y Andrés Torres Velásquez. Juntos, diseñaron modelos matemáticos y tridimensionales, así como la manufactura del prototipo, con un costo menor a los 280 dólares, entre 10 y 16 veces más accesible que otras alternativas, logrando que se ajuste a la fuerza y a la optimización de la propulsión de una silla de ruedas.

“Xíimbal se evaluó con usuarios reales en ambiente controlado, midiendo parámetros biomédicos en donde los resultados fueron contundentes”, explicó.

“Obtuvimos un menor número de movimientos repetitivos, una reducción de ritmo cardíaco, de frecuencia respiratoria, de mayor distancia recorrida y menor gasto energético”.

Este año, con el apoyo de la IBERO y las universidades IEA y CES, Xíimbal obtuvo dos patentes en México y Colombia.

El Premio Suizo a la Innovación, por un monto de 200 mil pesos, fue otorgado con la presencia del embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti; del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.

