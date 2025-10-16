SUFICIENTE iniciativa contra el hambre: “Pascal” dona cena con causa

Ciudad de México.- Bryan Balandra es un joven chef mexicano que siendo un niño de tan solo ocho años se inició en la cocina. A los 15 años comenzó a trabajar en una cafetería de cocina francesa y aprendió distintas técnicas. Más tarde tuvo la oportunidad de aprender de los mejores chefs como Enrique Olvera, Édgar Núñez y Tomás Bermúdez e incluso llegó hasta París para perfeccionar sus técnicas culinarias. Hoy ofrece una cena con causa.

Su restaurante, Pascal, nació de la pasión de Balandra por la gastronomía y el deseo de crear un espacio que combine elegancia, calidez y una cocina auténtica. Inspirado en San Pascual Bailón, el patrono de los cocineros.

San Pascual Bailón es el santo patrono de los cocineros, especialmente reconocido porque expresaba enorme una alegría mientras realizaba oficios humildes en la cocina franciscana.

Pascal fue concebido para rendir homenaje a los sabores bien ejecutados y a la experiencia de compartir una mesa. Cada platillo está inspirado en la gastronomía francesa, fusionada con ingredientes mexicanos de temporada, provenientes de pequeños proveedores locales

¿Por qué colaborar con World Vision México?

Bryan Balandra conoció la labor de World Vision México a partir de amistades cercanas, por lo que fue invitado a participar como una voz en contra del hambre infantil, ya que esta organización de ayuda humanitaria tiene entre sus principales objetivos procurar a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, de una alimentación saludable, adecuada y suficiente, como parte de sus derechos fundamentales.

Es por ello que este chef se suma a través de la iniciativa “SUFICIENTE” para poner un alto al hambre. Balandra ofreció realizar esta cena con causa a fin de recaudar fondos que permitan continuar la labor de World Vision México en favor de la niñez mexicana.

La cena será este jueves 16 de octubre en su restaurante, ubicado en la colonia Roma Norte.

¿En qué consistirá el menú de esta cena con causa?

El menú consta de seis platillos cuidadosamente seleccionados para degustar a los asistentes:

Sopa de parmesano Betabel a las brasas Paté de foie gras Esmedregal con salsa de vino Costilla de jabalí al horno Tarta de manzana

El paté es un clásico francés que se ha disfrutado durante siglos. Se elabora mezclando carne picada con grasa, hierbas, especias y otros condimentos. Es un plato versátil que puede elaborarse con diversas carnes, como cerdo, pato o hígado de pollo, o con verduras como los champiñones.

No es solo una cena con causa, es la oportunidad de colaborar en la transformación de la vida de niñas y niños en México. La cena es la noche del Día Mundial de la Alimentación.

Pascal se encuentra en Orizaba No. 203, Col. Roma Norte.

Cada lugar reservado no solo te acerca a una experiencia gastronómica inolvidable, también te acerca a un México más justo. Asegura tu lugar aquí:

Hoy las brigadas de World Vision están en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, donde miles de personas lo han perdido todo tras las lluvias torrenciales. Más de 21 mil niñas y niños necesitan agua, alimentos y un lugar seguro. Esto también es parte de las labores de esta organización cristiana.



