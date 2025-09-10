Estilo
TEAF: El alcohol y el embarazo no son compatibles, especialistas llaman a proteger a los bebés
La prevención empieza en casa
Ciudad de México.- No existe un nivel seguro de consumo de alcohol en ninguna etapa del embarazo, las consecuencias pueden ser físicas, cognitivas y emocionales, alertaron especialistas participantes en el primer Congreso Internacional TEAF en México. Beber en el embarazo provoca trastornos del estado de ánimo, irritabilidad e impulsividad, de bebés y niños, debido a la alta sensibilidad del cerebro en desarrollo frente al alcohol.
En el marco del Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), que se realiza este 9 de septiembre en alusión a los 9 meses de gestación, especialistas nacionales e internacionales coincidieron en un llamado urgente: ninguna cantidad de alcohol es segura durante el embarazo.
“No se puede hablar de consumo responsable durante el embarazo o la lactancia”.
El congreso, organizado por la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC), reunió este 8 y 9 de septiembre en el World Trade Center a expertos como la Dra. Erin Olson, de la Universidad de Washington, quien advirtió que este trastorno es absolutamente prevenible, pero sus consecuencias pueden ser irreversibles.
Daños irreversibles en el desarrollo del bebé
La especialista en diagnóstico y evaluación neuropsicológica, explicó en entrevista exclusiva con Siete24 que la vulnerabilidad de los fetos expuestos al alcohol puede provocar lesiones permanentes:
“Cuando pienso en la exposición al alcohol prenatal en fetos vulnerables, eso es irreversible. Es como tener una lesión cerebral traumática en un accidente de auto, pero sucediendo mientras está en el útero”.
El TEAF se manifiesta en diferentes grados: desde malformaciones físicas, bajo peso y talla, hasta alteraciones cognitivas y de conducta, como problemas de atención, aprendizaje, hiperactividad, lenguaje y memoria. En muchos casos, las secuelas acompañan a la persona durante toda su vida.
Tratamiento: acompañamiento y creatividad terapéutica
Aunque no existe una cura definitiva, la Dra. Olson recalcó que la detección temprana y el acompañamiento integral mejoran significativamente la calidad de vida de quienes viven con TEAF.
Entre las terapias recomendadas mencionó la terapia cognitivo-conductual, apoyos educativos, intervenciones en el lenguaje y terapias ocupacionales:
“Tenemos que ser creativos. No basta con dar terapia de lenguaje, también es necesario jugar roles, usar la repetición y diseñar rutinas que hagan que los niños se sientan apoyados y logren generalizar sus aprendizajes”.
La especialista se enfoca en el tratamiento psicológico y subrayó que cuanto más pronto se detecta y se interviene, mejores son los resultados. Aunque hay muchos jóvenes con problemas de atención como secuelas, y “necesitan apoyo para mejorar su memoria y atención”.
Prevenir con información clara
Durante el congreso, Jessica Paredes, directora de FISAC insistió en que México enfrenta un largo camino en la prevención del TEAF, pero que la primera medida es romper los mitos alrededor del alcohol en el embarazo:
“El alcohol, el embarazo y la lactancia no son compatibles. Vamos por una niñez sin alcohol”.
La psicóloga mexicana destacó que, además de los riesgos médicos, las familias enfrentan barreras sociales y estigmas que dificultan la atención. Por eso, este congreso buscó ofrecer información científica, biomarcadores para la detección temprana y programas de apoyo a familias.
Una tarea de toda la sociedad y un llamado a las familias
El TEAF no solo impacta la salud de los bebés, sino que transforma la vida de familias enteras, que requieren acompañamiento médico, psicológico y comunitario. Las especialistas coincidieron en que es necesario fortalecer la conciencia social: padres, madres, docentes y profesionales de la salud deben reconocer señales de alerta y orientarlos para que reciban tratamiento.
El mensaje del congreso es claro: la prevención comienza en casa. La decisión de no consumir alcohol durante el embarazo es un acto de amor y protección hacia los hijos.
El TEAF es prevenible al 100 por ciento, pero cuando ocurre, requiere un acompañamiento cercano, creativo y constante. México da con este congreso el primer paso hacia un mayor conocimiento y un futuro en el que más niños y niñas puedan crecer libres de este trastorno.
npq
Estilo
La fidelidad en tiempos de traición, la mentira y autoengaño
Ciudad de México.— El escritor y conferencista mexicano Daniel Habif aseguró que la fidelidad es un compromiso que trasciende la simple permanencia en una relación. Ser fiel no es una limitación, sino una decisión valiente de honrar a la persona que nos eligió y construir un vínculo basado en amor y coherencia, aun en tiempos donde la traición parece haberse normalizado.
En ese sentido, indicó que amar con lealtad es elegir la verdad sobre la mentira, la coherencia sobre el autoengaño y la valentía sobre la evasión. “La fidelidad no limita, libera, porque es la expresión más radical de un amor que honra y construye”.
Fidelidad como valentía y no como restricción
Habif aseguró que la fidelidad no debe entenderse como una cárcel, sino como un acto de amor profundo. En una época marcada por la inmediatez y la evasión, ser leal, dijo, se convierte en una prueba de valentía. No se trata de permanecer con alguien sólo por costumbre, sino de aprender a honrar a quien decidió compartir la vida con nosotros.
El orador sinaloense subrayó que si en algún momento una persona siente la tentación de traicionar, lo que debe traicionar son sus impulsos, no a la pareja que confió en ella. La infidelidad, dijo, no puede justificarse bajo ningún argumento.
¿Cuando empieza una infidelidad?
Con más de dos décadas de matrimonio, Habif compartió que nunca ha sido infiel a su esposa, aunque reconoció que oportunidades han existido. Explicó que la fidelidad no significa perfección, sino coherencia y sensatez en la relación. “El engaño siempre deja pérdidas. Pierde quien traiciona, pierde quien es engañado y también pierde quien participa en ese acto”, expresó.
De acuerdo con Daniel Habif, la infidelidad empieza en el instante en que se oculta o se miente. Un mensaje a escondidas o una llamada disimulada son señales de un quiebre que puede convertirse en un efecto dominó capaz de destruir todo lo que se prometió proteger.
LEE Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor
El valor de la verdad frente al autoengaño
Habif llamó a quienes atraviesan crisis en su relación a enfrentar la situación con honestidad. Continuar en una farsa hiere tanto al otro como a uno mismo. “La verdad duele, pero libera. Siempre será mejor vivir en la verdad que en una falsa paz”, afirmó.
También señaló que la infidelidad no se limita a la venganza ni al deseo, porque usar el amor como un instrumento para herir multiplica el daño. Amar implica sacrificio, dominio propio y la decisión de apostar todo por la dignidad de la relación.
Señal de Dios
La fidelidad es una elección consciente que protege la dignidad de ambas partes. La infidelidad no define a quien la sufre, sino a quien la comete, y muchas veces, “la traición es la señal más clara de que Dios te está sacando del lugar equivocado, aunque te duela”.
ebv
Estilo
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
Esperamos que estas recomendaciones te sirvan para evitar alguna crisis emocional
Ciudad de México.- El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, los estudiantes universitarios ya han retomado actividades y, a partir del 1 de septiembre, lo harán quienes cursan bachillerato y educación básica. El inicio de un nuevo ciclo escolar suele generar emociones encontradas: ilusión, pero también nerviosismo y ansiedad, tanto en los alumnos, sobre todo en los que entran por primera vez a la escuela, como en los padres de familia.
“El 100 por ciento de los alumnos en México necesitan apoyo en gestión y bienestar emocional para enfrentar el regreso a clases”, advirtió la psicoterapeuta Paola Colunga, responsable de la Atención Psicológica en la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Iberoamericana, en una conferencia virtual.
De acuerdo con la especialista, los principales síntomas que se observan en esta etapa son ansiedad, tristeza, irritabilidad y desmotivación. Sin embargo, con herramientas sencillas, como organizar el tiempo y planificar actividades, es posible prevenir crisis emocionales.
Colunga subrayó que un ambiente familiar que acompañe y dé confianza es clave para que los jóvenes afronten los retos escolares. “Se trata de reconocer las emociones y de saber que no están solos, que cuentan con redes de apoyo para sobrellevar momentos difíciles”, puntualizó.
La especialista preparó algunas recomendaciones para evitar crisis emocionales de niños y adolescentes en este regreso a clases.
¿Cómo promover el bienestar emocional en el regreso a clases?
La experta de la Clínica de Bienestar Universitario de la Ibero ofreció sencillas técnicas sencillas psicoemocionales para las y los jóvenes:
- Tener una agenda o libreta para gestionar actividades, no sólo académicas, sino también otras que te generen bienestar en el tiempo libre
- Identificar los momentos del día donde rindes más para estudiar: en la mañana, tarde, noche, antes de comer
- Incluir horarios de descanso adecuados
- Organizar el espacio de trabajo y convertirlo en un lugar acogedor (con plantas, ventilación, fotos), lo que ayuda a tener claridad y estudiar mejor
- Respetar las tres comidas al día y procurar una buena alimentación
- Hacer ejercicio, lo cual no necesariamente implica ir al gimnasio. Se puede comenzar con una caminata de unos minutos al día con la mascota o familiares
- Monitorear tus emociones y reconocer cuando sientes enojo o tristeza
- Llevar un calendario semanal con objetivos pequeños y alcanzables que te permitan tener sensación de logro. Evita fijarte objetivos inalcanzables que sólo lleven a la frustración
- Un portafolio de positividad; es decir, tener objetos, fotografías de seres queridos o de lugares que te generen bienestar para conectar con emociones positivas
- Usar frases motivadoras
- Música que te ayude a reconectar y a sentirte mejor
- Utilizar aromas que te evoquen recuerdos o sensaciones agradables
- Cuando sientas ansiedad, abrazar una almohada, a tu mascota o a familiares
- Estrategias de respiración y relajación que te ayuden a regresar al presente. Una de ellas es la técnica de grounding, que usa los cinco sentidos. Al sentir ansiedad buscar cinco cosas con la mirada que sean rojas o cuatro cosas que puedas escuchar u oler o tocar
- Tarjetas con afirmaciones positivas, como “soy capaz”
- Llevar un diario de gratitud, en el que escribas qué agradeces por las mañanas y antes de dormir
- Identificar tus redes de apoyo: quiénes son las personas con las que cuentas cuando te sientes mal o para contarles tus buenas noticias
Esperamos que estas recomendaciones te sirvan para apoyar a tus hijos en el regreso a clases.
npq
Estilo
El rol de los abuelos en la crianza fortalece a la familia
Encuentran un propósito renovado en su vejez
Ciudad de México.- El papel de los abuelos en la crianza y en la transmisión de valores familiares es insustituible, son un apoyo invaluable para los padres, dan acompañamiento y cuidado amoroso a sus nietos, con quienes también comparten su sabiduría y experiencia. Este 28 de agosto, Día de los Abuelos en México, reflexionamos sobre su rol en la familia.
La presencia de los abuelos enriquece la dinámica familiar, al aportar ternura, paciencia y una visión distinta de la vida, nos recuerda la psicóloga Gaby González, de Niños de Ahora, quien reflexionó sobre la importancia de su papel en la vida de los niños.
La especialista resaltó en una charla en su canal de YouTube que “Los abuelos son un puente entre generaciones; ayudan a los niños a entender de dónde vienen y les transmiten raíces y pertenencia”.
La creadora del método de Paternidad Efectiva explicó que debe existir un balance en la familia porque cada uno tiene un rol distinto, los abuelos no deben reemplazar la función de los padres, pero sí representan un apoyo invaluable en la formación emocional y espiritual de los nietos.
“Cada quien tiene su rol en la familia: los padres educan, los abuelos acompañan y transmiten desde la experiencia”.
En su análisis, también advirtió que cuando los abuelos asumen el papel de padres, puede generarse confusión en los niños.
“Una abuela que cría a su nieta como si fuera su hija, altera el orden familiar y le resta autoridad a la madre. Es fundamental que cada rol esté claro para que los niños crezcan con seguridad”.
TE RECOMENDAMOS: Abuelo en órbita reflexiona sobre el respeto a los mayores
Beneficio mutuo para abuelos y nietos
La psicóloga destacó que la relación es de doble beneficio: los abuelos encuentran un propósito renovado en su vejez, mientras que los nietos reciben acompañamiento amoroso y una fuente viva de valores familiares.
“La clave está en que los padres pongan límites claros y los abuelos respeten su lugar. Así, en lugar de conflictos, se logra una sinergia que fortalece a toda la familia”, concluyó Gaby González.
npq
Estilo
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Este 28 de agosto
Ciudad de México.- En México se celebra este 28 de agosto el Día de los Abuelos, pilar fundamental de la familia mexicana, pero ¿cómo apapacharlos con alguna actividad divertida para ellos?
Sin duda, los juegos de mesa son una excelente opción para pasar el tiempo libre, y en el marco del Día de los Abuelos además de ofrecerles un momento de sana convivencia y fortalecimiento de los vínculos familiares, permiten mejorar su salud física, mental y emocional.
Te recomendamos una tarde de juegos de mesa, pues estos contribuyen a mantener activa su motricidad y sus habilidades mentales, ayudándolos así no sólo a reducir de los efectos del envejecimiento, sino a alejarlos de emociones negativas, que pueden derivar en padecimientos como depresión y ansiedad.
TE RECOMENDAMOS: Cómo mantener vivo el lazo entre abuelos y adolescentes
Investigaciones realizadas por expertos del Instituto Tecnológico del Juguete en el proyecto LUDIMAN, aseguran que los juegos de mesa optimizan las habilidades para comunicar, incrementan los niveles de autoestima, potencian el contacto social y la comunicación, además de contribuir de forma positiva a mantener habilidades sensoriales y motoras.
Recordemos que la gran mayoría de los 15 millones de personas mayores de 60 años en nuestro país, permanecen en sus hogares, muchos de ellos solos.
Así que visita a tus abuelos, lleva la cena, tu baraja o dominó y siéntante a convivir con ellos.
¿Dominó o baraja? a tus abuelos le encantaban
¿Recuerdas esas tardes en que tu padre te enseñó a jugar? El dominó ayuda a mejorar la habilidad matemática, percepción visual, atención y memoria.
Cuando te vayas déjales un rompecabezas o una mandala y ponles un reto.
Los rompecabezas son muy populares por ayudar a reforzar la memoria, incrementar la coordinación motriz y desarrollar la paciencia, los sets con 500 piezas son ideales para buscar un momento de concentración y relajación.
A nuestros abuelos les encantará pasar un momento inolvidable en familia jugando los tradicionales juegos de su infancia. Estos juegos mentales y de estrategia, como el ajedrez o damas chinas, son benéficos para el cerebro, pues favorecen la activación de procesos de análisis, razonamiento y resolución estratégica de problemas.
npq
