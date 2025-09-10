TEAF: El alcohol y el embarazo no son compatibles, especialistas llaman a proteger a los bebés

Ciudad de México.- No existe un nivel seguro de consumo de alcohol en ninguna etapa del embarazo, las consecuencias pueden ser físicas, cognitivas y emocionales, alertaron especialistas participantes en el primer Congreso Internacional TEAF en México. Beber en el embarazo provoca trastornos del estado de ánimo, irritabilidad e impulsividad, de bebés y niños, debido a la alta sensibilidad del cerebro en desarrollo frente al alcohol.

En el marco del Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), que se realiza este 9 de septiembre en alusión a los 9 meses de gestación, especialistas nacionales e internacionales coincidieron en un llamado urgente: ninguna cantidad de alcohol es segura durante el embarazo.

“No se puede hablar de consumo responsable durante el embarazo o la lactancia”.

El congreso, organizado por la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC), reunió este 8 y 9 de septiembre en el World Trade Center a expertos como la Dra. Erin Olson, de la Universidad de Washington, quien advirtió que este trastorno es absolutamente prevenible, pero sus consecuencias pueden ser irreversibles.

Primer Congreso TEAF en México

Daños irreversibles en el desarrollo del bebé

La especialista en diagnóstico y evaluación neuropsicológica, explicó en entrevista exclusiva con Siete24 que la vulnerabilidad de los fetos expuestos al alcohol puede provocar lesiones permanentes:

“Cuando pienso en la exposición al alcohol prenatal en fetos vulnerables, eso es irreversible. Es como tener una lesión cerebral traumática en un accidente de auto, pero sucediendo mientras está en el útero”.

El TEAF se manifiesta en diferentes grados: desde malformaciones físicas, bajo peso y talla, hasta alteraciones cognitivas y de conducta, como problemas de atención, aprendizaje, hiperactividad, lenguaje y memoria. En muchos casos, las secuelas acompañan a la persona durante toda su vida.

Tratamiento: acompañamiento y creatividad terapéutica

Aunque no existe una cura definitiva, la Dra. Olson recalcó que la detección temprana y el acompañamiento integral mejoran significativamente la calidad de vida de quienes viven con TEAF.

Entre las terapias recomendadas mencionó la terapia cognitivo-conductual, apoyos educativos, intervenciones en el lenguaje y terapias ocupacionales:

“Tenemos que ser creativos. No basta con dar terapia de lenguaje, también es necesario jugar roles, usar la repetición y diseñar rutinas que hagan que los niños se sientan apoyados y logren generalizar sus aprendizajes”.

La especialista se enfoca en el tratamiento psicológico y subrayó que cuanto más pronto se detecta y se interviene, mejores son los resultados. Aunque hay muchos jóvenes con problemas de atención como secuelas, y “necesitan apoyo para mejorar su memoria y atención”.

Prevenir con información clara

Durante el congreso, Jessica Paredes, directora de FISAC insistió en que México enfrenta un largo camino en la prevención del TEAF, pero que la primera medida es romper los mitos alrededor del alcohol en el embarazo:

“El alcohol, el embarazo y la lactancia no son compatibles. Vamos por una niñez sin alcohol”.

La psicóloga mexicana destacó que, además de los riesgos médicos, las familias enfrentan barreras sociales y estigmas que dificultan la atención. Por eso, este congreso buscó ofrecer información científica, biomarcadores para la detección temprana y programas de apoyo a familias.

Una tarea de toda la sociedad y un llamado a las familias

El TEAF no solo impacta la salud de los bebés, sino que transforma la vida de familias enteras, que requieren acompañamiento médico, psicológico y comunitario. Las especialistas coincidieron en que es necesario fortalecer la conciencia social: padres, madres, docentes y profesionales de la salud deben reconocer señales de alerta y orientarlos para que reciban tratamiento.

El mensaje del congreso es claro: la prevención comienza en casa. La decisión de no consumir alcohol durante el embarazo es un acto de amor y protección hacia los hijos.

El TEAF es prevenible al 100 por ciento, pero cuando ocurre, requiere un acompañamiento cercano, creativo y constante. México da con este congreso el primer paso hacia un mayor conocimiento y un futuro en el que más niños y niñas puedan crecer libres de este trastorno.

