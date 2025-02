Apple Watch causa ansiedad y muchos lo abandonan

Ciudad de México. — El Apple Watch es un compañero para muchas personas, pero no algunos lo pasan bien con el famoso reloj de la marca californiana.

De acuerdo con reportes, lo que antes era una motivación para hacer ejercicio, ahora produce ansiedad en los usuarios.

Los anillos de actividad del Apple Watch (Movimiento, Ejercicio y De pie) fueron diseñados para fomentar hábitos saludables y evitar el sedentarismo.

Sin embargo, los objetivos se sienten más como una obligación que como un estímulo.

Más para leer: Sheinbaum pide a EU hacer su parte contra el narco

Nicole contó su caso en Reddit con el Apple Watch. “Después de cinco años enfocándome en cerrar los anillos, decidí que ya no me importa. Me suscribí a una app llamada Gentler Streak y ahora disfruto mi entrenamiento sin tanta presión”.

El problema no es exclusivo del reloj de la firma californiana. Investigaciones publicadas en ScienceDirect han demostrado que el exceso de monitoreo de métricas de salud puede desencadenar estrés, ansiedad e incluso problemas con la alimentación.

Especialmente afecta a personas perfeccionistas o con historial de trastornos de ansiedad.

Por ello, nació una tendencia peculiar: usar el Apple Watch en el tobillo. Según algunos usuarios, esto permite recopilar datos de forma precisa y no verlo constantemente. Así, se evitan problemas de ansiedad.

Para evitar dichos problemas, los expertos aconsejan personalizar los objetivos de acuerdo con la rutina diaria, pausar los círculos en días de enfermedad o asueto y probar alternativas con más equilibrio entre ejercicio y descanso.

Suscríbete a nuestro canal de Youtube

JAHA