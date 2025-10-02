Catfishing: los riesgos de los falsos noviazgos en redes

Ciudad de México. — El documental Unknown Number: The High School Catfish presentó el caso de Lauryn y Owen, una pareja que sufrió casi dos años de acoso cibernético.

El caso abrió nuevamente el debate sobre el catfishing, un fenómeno digital que afecta a miles de personas en distintas partes del mundo.

¿Qué significa el catfishing?

El diccionario de Cambridge definió el catfishing como la práctica de hacerse pasar por otra persona en línea, normalmente para engañar a alguien con fines románticos.

El término se popularizó tras el documental Catfish (2010), que mostró la historia de Nev Shulman y una relación virtual basada en un perfil falso en Facebook. Posteriormente, el reality Catfish: The TV Show (2012) llevó el tema a un público masivo y exploró cómo estas identidades ficticias afectaban emocionalmente a las víctimas.

Historias que revelaron los daños emocionales

El documental Sweet Bobby (2024) retrató el caso de Kirat Assi, quien mantuvo durante ocho años una relación con un hombre llamado Bobby Jandu.

Con el tiempo descubrió que todo era un engaño elaborado por su prima Simran, quien había inventado no solo a Bobby, sino también a una red completa de amigos y familiares falsos.

Más para leer: ¿Recibiste una llamada del extranjero? Podría ser un fraude

El impacto emocional de esta revelación dejó claro que el catfishing podía ir más allá del simple engaño amoroso y convertirse en manipulación psicológica.

Cómo operan los catfishers

Investigadores como Mahadi Ibne Bakar, de la Universidad de Brac, describieron el modus operandi de los catfishers. Primero crean perfiles falsos con fotografías, publicaciones y contactos inventados. Luego seleccionan víctimas que coinciden con la identidad fabricada.

Una vez establecido el vínculo, manipulan emocionalmente o piden dinero a través de criptomonedas, transferencias o tarjetas de regalo. Según el estudio Catfishing: a look into online dating and impersonation (2020), una ex catfisher admitió haber engañado a 30 personas en Estados Unidos, obteniendo incluso ingresos de hasta 100 dólares por imágenes falsas con fines sexuales.

Señales de alerta en redes sociales

El Comisionado de Seguridad Electrónica de Australia (eSafety) recomendó identificar signos que alerten sobre perfiles falsos.

Entre ellos, tener pocas publicaciones, no mostrar amigos reales o evitar videollamadas.

También sugirió hacer búsquedas inversas de imágenes, verificar redes sociales adicionales y desconfiar de identidades que resulten “demasiado buenas para ser verdad”.

Otra señal clave es el “lovebombing”: cuando una persona asegura amor incondicional en poco tiempo para ganar control emocional.

Cómo prevenir el catfishing

Especialistas recomiendan mantener escepticismo ante ofertas románticas virtuales, dudar de perfiles con información limitada y evitar enviar dinero o datos sensibles.

También es importante no trasladar conversaciones a aplicaciones privadas sin antes verificar la autenticidad de la persona.

La prevención y la atención a los detalles siguen siendo las herramientas más eficaces para protegerse de los catfishers.

JAHA