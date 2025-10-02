Tech
Catfishing: los riesgos de los falsos noviazgos en redes
Así, delincuentes engañan a jóvenes vulnerables
Ciudad de México. — El documental Unknown Number: The High School Catfish presentó el caso de Lauryn y Owen, una pareja que sufrió casi dos años de acoso cibernético.
El caso abrió nuevamente el debate sobre el catfishing, un fenómeno digital que afecta a miles de personas en distintas partes del mundo.
¿Qué significa el catfishing?
El diccionario de Cambridge definió el catfishing como la práctica de hacerse pasar por otra persona en línea, normalmente para engañar a alguien con fines románticos.
El término se popularizó tras el documental Catfish (2010), que mostró la historia de Nev Shulman y una relación virtual basada en un perfil falso en Facebook. Posteriormente, el reality Catfish: The TV Show (2012) llevó el tema a un público masivo y exploró cómo estas identidades ficticias afectaban emocionalmente a las víctimas.
Historias que revelaron los daños emocionales
El documental Sweet Bobby (2024) retrató el caso de Kirat Assi, quien mantuvo durante ocho años una relación con un hombre llamado Bobby Jandu.
Con el tiempo descubrió que todo era un engaño elaborado por su prima Simran, quien había inventado no solo a Bobby, sino también a una red completa de amigos y familiares falsos.
Más para leer: ¿Recibiste una llamada del extranjero? Podría ser un fraude
El impacto emocional de esta revelación dejó claro que el catfishing podía ir más allá del simple engaño amoroso y convertirse en manipulación psicológica.
Cómo operan los catfishers
Investigadores como Mahadi Ibne Bakar, de la Universidad de Brac, describieron el modus operandi de los catfishers. Primero crean perfiles falsos con fotografías, publicaciones y contactos inventados. Luego seleccionan víctimas que coinciden con la identidad fabricada.
Una vez establecido el vínculo, manipulan emocionalmente o piden dinero a través de criptomonedas, transferencias o tarjetas de regalo. Según el estudio Catfishing: a look into online dating and impersonation (2020), una ex catfisher admitió haber engañado a 30 personas en Estados Unidos, obteniendo incluso ingresos de hasta 100 dólares por imágenes falsas con fines sexuales.
Señales de alerta en redes sociales
El Comisionado de Seguridad Electrónica de Australia (eSafety) recomendó identificar signos que alerten sobre perfiles falsos.
Entre ellos, tener pocas publicaciones, no mostrar amigos reales o evitar videollamadas.
También sugirió hacer búsquedas inversas de imágenes, verificar redes sociales adicionales y desconfiar de identidades que resulten “demasiado buenas para ser verdad”.
Otra señal clave es el “lovebombing”: cuando una persona asegura amor incondicional en poco tiempo para ganar control emocional.
Cómo prevenir el catfishing
Especialistas recomiendan mantener escepticismo ante ofertas románticas virtuales, dudar de perfiles con información limitada y evitar enviar dinero o datos sensibles.
También es importante no trasladar conversaciones a aplicaciones privadas sin antes verificar la autenticidad de la persona.
La prevención y la atención a los detalles siguen siendo las herramientas más eficaces para protegerse de los catfishers.
JAHA
Dignidad Humana
Violetta, la confidente digital de apoyo emocional, es una app mexicana que ayuda a prevenir la violencia
Amiga date cuenta
Ciudad de México.- “¿Cómo hago para tener una relación sana con mi pareja?”, “quiero sentirme bien conmigo misma”, “¿qué debo hacer para sentirme tranquila en mis redes sociales?”. Estas son algunas de las preguntas que los usuarios hacen a Hola Soy Violetta, una plataforma digital de apoyo emocional creada en México que busca acompañar, escuchar y orientar a quienes enfrentan situaciones difíciles en sus relaciones o en su vida personal.
De acuerdo con estudios de la Asociación Civil Prevención y Psicoeducación de la Violencia Violetta, el 70% de las personas no tienen con quién hablar de sus relaciones y emociones, esto revela la urgencia de contar con espacios seguros y accesibles para dialogar sobre aquello que muchas veces se calla por miedo, vergüenza o desconocimiento.
Una amiga virtual disponible 24/7
Violetta es un chatbot que funciona como una “amiga digital”. Desde hace cinco años es entrenada con contenidos psicológicos creados por expertos.
“Es como si fuera tu amiga virtual para platicar todas esas situaciones… nos va guiando de la mano en este proceso de crear relaciones que se sienten bien y, si detecta riesgos, nos puede canalizar con ayuda profesional de forma inmediata”.
Así lo explicó Floreta Mayerson, fundadora del proyecto, al ganar el Premio Kybernuz al liderazgo social.
La iniciativa surgió durante la pandemia, en medio del confinamiento y del incremento de la violencia en los hogares. Fue entonces cuando sus creadoras se preguntaron qué podía hacerse antes de que una situación llegara a convertirse en emergencia. La respuesta fue clara: crear un espacio digital, accesible y seguro, disponible en cualquier celular, que permitiera cuestionar lo que no se nombra y brindar acompañamiento inmediato.
Inteligencia artificial de apoyo emocional
El entrenamiento de la inteligencia artificial detrás de Violetta es riguroso y ético, asegura Mayerson, quien forma parta de la lista de emprendedoras jóvenes 30 under 30 de Forbes. Todo el contenido con el que se alimenta está adaptado al contexto mexicano y pasa por protocolos de tolerancia cero a la violencia en contra de las mujeres.
“Hay muchísima responsabilidad en el vínculo que la persona crea con una inteligencia artificial y cómo cuidamos los contenidos. Cuidamos desde el tono, las palabras que utiliza, los emojis… buscamos que se sienta siempre cercano, amigable, empático y seguro.
La plataforma no solo acompaña en situaciones de crisis, también trabaja en la prevención y psicoeducación, impulsando cambios culturales para que cada vez más personas se animen a hablar sobre lo que sienten y viven.
Violetta sigue creciendo y en estos cinco años ha canalizado de forma inmediata a más de 50 mil personas a otras instituciones.
Cómo funciona Hola soy Violetta
La interacción con Violetta es sencilla: basta con ingresar a holasoyvioletta.com o buscarla en redes sociales como @holasoyvioletta. Desde ahí, cualquier persona puede iniciar una conversación como en un chat de WhatsApp.
Según datos de la organización, más de 250 mil personas ya han conversado con Violetta y el 85% reporta sentirse mejor después de hacerlo. Los temas más frecuentes incluyen rupturas amorosas, ansiedad, violencia y la necesidad de ser escuchado.
La importancia de escuchar
Para Mayerson, el mayor valor de la plataforma es ofrecer un espacio de confianza y confidencialidad. “Muchas veces no lo decimos en voz alta, sentimos que somos la única persona que lo está viviendo. Buscamos que nadie se quede sin ese acompañamiento inicial”.
En México la violencia entre la población joven ya tuvo consecuencias fatales, espacios digitales de escucha y prevención son clave para propiciar relaciones más sanas y seguras, en las mismas redes en que abundan los mensajes violentos.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Tech
Riesgos de la IA: puede causar comportamientos mesiánicos
Chatbots son diseñados para adular
Ciudad de México.- La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha revolucionado la manera en que nos relacionamos con la tecnología. Sin embargo, especialistas advierten que su uso prolongado y sin control puede traer consigo riesgos emocionales y cognitivos, pues estas plataformas “están diseñadas para adular, complacer y mantener enganchados a los usuarios”, alertó la Dra. Cimenna Chao Rebolledo.
La Directora General de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana, explicó que la interacción continua con chatbots que simulan empatía puede generar lo que algunos investigadores han comenzado a llamar “psicosis inducida por inteligencia artificial”, un fenómeno todavía no reconocido clínicamente pero documentado de manera creciente por familiares y usuarios que lo han vivido de cerca.
Cómo se manifiesta la psicosis inducida por IA
De acuerdo con la Dra. Chao, existen al menos cuatro tipos de afectaciones que podrían detonar este fenómeno:
Confusión con la realidad. Creer que la tecnología lee la mente.
Falso vínculo afectivo. Cuando el bot se convierte en un “compañero sentimental” y se genera la ilusión de una relación emocional real.
Delirio mesiánico. Provocado por la adulación constante de la IA, que lleva al usuario a sentirse poseedor de una verdad absoluta incomprendida por los demás, y que puede llevar a la construcción de teorías de conspiración.
El “terapeuta artificial”. El chatbot se asume como consejero existencial y, en lugar de ayudar, puede confirmar ideas destructivas e incluso suicidas.
La especialista señaló que estos patrones pueden estar acompañados de aislamiento social, ansiedad, paranoia, ideas violentas o conductas autolesivas, todas ellas con un impacto preocupante en la salud mental.
Las plataformas de IAG ofrecen un diálogo en tiempo real, lo que facilita que los usuarios atribuyan cualidades humanas a los bots. “La gente puede llegar a pensar que la inteligencia artificial siente e incluso le comprende, cuando en realidad se trata de un comportamiento empático simulado”, explicó Chao.
En ese sentido, advirtió que los chatbots están programados para adular:
“El bot puede hacerte creer que todas tus ideas son geniales. De aquí podrían surgir interacciones tóxicas que hoy nos preocupan”, puntualizó.
No olvidemos la ética
La académica impulsa una alfabetización digital para evitar riesgos: debemos comprender cómo usar la IA y para qué sirve; conocer sus algoritmos, fortalezas y riesgos. Y sobre todo ser críticos y aplicar la ética: entender que estas herramientas validan incluso supuestos falsos, con sesgos que pueden impactar en la percepción de la realidad.
“Antes que el uso irreflexivo de la tecnología, debe estar el bienestar de la persona”.
Recomendaciones para familias, maestros y usuarios
La Dra. Cimenna Chao compartió algunas señales de alerta que pueden ayudar a padres, maestros y usuarios a detectar riesgos a tiempo:
- Uso prolongado. Conversaciones demasiado largas con la IA sobre un mismo tema.
- Mensajes fantasiosos. Construcción de narrativas sin sustento que se refuerzan con la interacción.
- Personificación excesiva. Otorgar rasgos humanos a los bots y depender de ellos como objetos de apego.
“Si vemos que nuestros hijos e hijas, o nosotros mismos, estamos enganchados en exceso con estas tecnologías, hay que levantar la antena. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero nunca debe sustituir la interacción humana ni convertirse en un refugio emocional”, concluyó.
npq
Tech
ChatGPT tendrá control parental para proteger a los adolescentes en la era digital
Los padres podrán recibir alertas
Ciudad de México.– La empresa OpenAI anunció que a partir de octubre implementará controles parentales en ChatGPT, su modelo de inteligencia artificial conversacional. La medida busca reforzar la seguridad de adolescentes que usan la herramienta, después de que se reportara la muerte de un joven de 16 años en Estados Unidos presuntamente vinculada a su uso excesivo del chatbot.
Los nuevos controles permitirán que los padres vinculen sus cuentas con las de sus hijos adolescentes (mayores de 13 años, edad mínima permitida) y establezcan límites de uso. También podrán decidir qué funciones activar o desactivar, incluyendo el historial de chats y la memoria, además de recibir alertas si el sistema detecta signos de angustia o riesgo en las conversaciones.
Tecnología y cuidado familiar
La medida de OpenAI llega en un contexto sensible. Este 10 de septiembre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha que busca concientizar sobre los factores de riesgo y las medidas de protección frente a un problema que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. La irrupción de tecnologías de uso masivo, como la inteligencia artificial generativa, abre nuevas oportunidades educativas y de interacción, pero también plantea desafíos éticos y emocionales para la salud mental de los más jóvenes.
Un paso, pero no suficiente
La familia del adolescente fallecido en California declaró a la BBC que los controles parentales representan “un paso adelante, pero insuficiente”, y pidió mayor regulación a nivel global. Organizaciones de padres y expertos en salud mental coinciden en que la tecnología debe ser una herramienta supervisada y acompañada por adultos, no un sustituto de la atención emocional ni del acompañamiento familiar.
El diario Los Angeles Times destacó que, aunque la medida busca prevenir riesgos, los padres deben mantenerse atentos a los hábitos digitales de sus hijos y fomentar un diálogo abierto sobre lo que consumen en internet.
Día Mundial de la Prevención del Suicidio: una llamada a la acción
Coincidiendo con la efeméride, la introducción de controles parentales en ChatGPT reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la prevención del suicidio en entornos digitales.
Expertos, como la Dra. Genis Jiménez, especialista en ciberbullying en niños y adolescentes, señalan que, la clave de la prevención está en la construcción de entornos familiares seguros, en los que los adolescentes puedan expresar sus emociones y encontrar acompañamiento oportuno.
TE RECOMENDAMOS: Romper el silencio: la prevención del suicidio comienza en casa
El caso de ChatGPT refleja la necesidad de avanzar hacia un uso más humano de la inteligencia artificial. Para las familias, esta medida representa una oportunidad de involucrarse en la vida digital de sus hijos, establecer límites saludables y, sobre todo, reafirmar la importancia de la vida y la prevención de riesgos emocionales.
La seguridad digital no depende solo de la tecnología, sino del compromiso de padres, escuelas y sociedad para colocar a los menores en el centro de las decisiones.
npq
Tech
Debate de violencia en videojuegos llega al Paquete Económico 2026
¿Los videojuegos fomentan la conducta violenta?
Ciudad de México. — Cada vez que ocurre un crimen violento protagonizado por un joven, surge una pregunta recurrente: ¿influyen los videojuegos violentos?
El sociólogo Aníbal Mesa López, de la Universidad de La Laguna, sostuvo que es más sencillo encontrar evidencias de beneficios cognitivos que de violencia generada por los videojuegos.
En contraste, la psicóloga María del Mar Expósito Aguiar señaló que “los videojuegos violentos podrían propiciar actitudes favorables hacia la violencia” mediante observación, imitación y normalización de conductas agresivas.
Sin embargo, no son un factor determinante para tener conductas violentas.
Evidencia científica sobre videojuegos y conducta
Un estudio realizado por el Oxford Internet Institute, publicado en Royal Society Open Science (2023), entrevistó a mil 004 adolescentes británicos de 14 y 15 años.
Los investigadores también recopilaron información de padres y tutores sobre conductas observadas en el último mes. El hallazgo fue contundente: no existe relación directa entre violencia y videojuegos.
Más para leer: Videojuegos violentos alentan comportamiento peligroso de niños
El estudio incluso apuntó beneficios como la estimulación cognitiva y el desarrollo de habilidades estratégicas. Sin embargo, advirtió que jugar en exceso puede derivar en irritabilidad o problemas de convivencia.
Impuestos a videojuegos, “cuestión de seguridad”
En México, el debate sobre videojuegos violentos adquirió un nuevo matiz con el Paquete Económico 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso un impuesto especial de 8% del IEPS.
El gravamen aplicaría a títulos clasificados como “C” (no aptos para menores de 18 años) y “D” (contenido extremo para adultos), según lineamientos oficiales publicados en 2021.
La medida abarcaría ventas físicas, descargas digitales y suscripciones. También incluiría contenido adicional como expansiones, personajes y funciones premium, lo que aumentaría costos para consumidores.
El gobierno federal defendió la iniciativa con dos argumentos. Primero, prevenir adicciones y problemas de salud mental asociados con el consumo excesivo de videojuegos violentos.
Segundo, destinar la recaudación a programas de prevención social y atención psicológica. Según la Secretaría de Hacienda, un título de mil pesos pasaría a costar mil 080 pesos.
La iniciativa también obligaría a las plataformas a registrarse ante el SAT, emitir comprobantes con el impuesto incluido y reportar operaciones. En caso de evasión, podrían ser bloqueadas.
En ese sentido, la mandataria aseguró que no es una medida recordativa, sino de salud y seguridad.
Además, la titular del Poder Ejecutivo aseguró que es deber de los padres proteger a sus hijos del contenido inadecuado en plataformas como videojuegos.
Regulación previa en México
Desde agosto de 2021, México cuenta con el Sistema Mexicano de Equivalencia de Clasificación de Contenidos de Videojuegos (SMECCV). Este sistema definió categorías que orientan a consumidores y familias.
Las categorías son: “A” para todo público, “B” para mayores de 12 años, “B15” para mayores de 15 años, “C” para adultos y “D” para contenido extremo.
El objetivo fue proporcionar información clara a padres y madres para supervisar el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos digitales con posibles riesgos.
Una discusión que no termina
Aunque el impuesto busca atender preocupaciones sobre violencia y adicciones, especialistas recuerdan que la evidencia científica no confirma una relación directa entre videojuegos y conductas agresivas.
La discusión continúa abierta entre quienes señalan los riesgos de la exposición prolongada a títulos violentos y quienes defienden los beneficios educativos, sociales y de entretenimiento de la industria.
JAHA
Catfishing: los riesgos de los falsos noviazgos en redes
¿Recibiste una llamada del extranjero? Podría ser un fraude
Cuando la ciencia y la conciencia dialogan: retos de la ginecobstetricia moderna
Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores
Guillermo del Toro revela el tráiler de Frankenstein: un retrato humano y ético del monstruo clásico
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
La objeción de conciencia siempre debe garantizar la seguridad del paciente: Dra. María de la Luz Casas Martínez
-
Méxicohace 3 días
¿Un hábito inofensivo? La realidad detrás del refresco diario
-
Edomexhace 3 días
Solidaridad vecinal, salvavidas para familias de Nezahualcóyotl
-
Méxicohace 2 días
Colectivo pide a Sheinbaum políticas reales de apoyo a mujeres embarazadas