Celulares compiten por atención escolar de adolescentes

Ciudad de México.— Durante la jornada escolar, millones de adolescentes llevan en el bolsillo su celular, una herramienta que conecta, entretiene y, al mismo tiempo, compite con su capacidad de concentración.

Un nuevo estudio científico puso cifras concretas a una preocupación frecuente entre familias y docentes: el uso del smartphone dentro de la escuela.

Investigadores reportaron que los adolescentes pasan, en promedio, más de 70 minutos diarios usando su teléfono durante el horario escolar.

Los datos se publicaron el 5 de enero en el Journal of the American Medical Association (JAMA).

El estudio fue liderado por el Dr. Jason Nagata, profesor de pediatría en la Universidad de California en San Francisco.

El investigador explicó que ese tiempo se concentra principalmente en redes sociales, videos y aplicaciones de videojuegos.

Según Nagata, ese uso “inevitablemente compite con la atención al aprendizaje”, de acuerdo con un comunicado de la universidad.

La investigación buscó ir más allá de percepciones y autorreportes.

Para el análisis, el equipo revisó datos de 640 adolescentes de entre 13 y 18 años.

Todos participaban en un proyecto longitudinal sobre desarrollo cerebral en Estados Unidos.

A diferencia de otros estudios, el uso del smartphone se midió mediante una aplicación de seguimiento instalada en los dispositivos.

Esto permitió registrar comportamientos reales y no estimaciones subjetivas.

Nagata señaló que los adolescentes no siempre reportan con precisión su tiempo en pantalla.

Los datos objetivos ofrecieron una imagen más clara del uso cotidiano durante la escuela.

Redes sociales dominan el tiempo frente a la pantalla en horario escolar

El análisis mostró que las redes sociales concentraron la mayor parte del tiempo de uso del smartphone. Aplicaciones como Instagram, TikTok y Snapchat sumaron casi 30 minutos diarios durante la jornada escolar.

En segundo lugar aparecieron las plataformas de streaming de video, que representaron cerca de 15 minutos diarios de uso.

Los videojuegos móviles ocuparon un tiempo similar dentro del horario escolar, lo que fragmenta la atención.

Casi todas las escuelas públicas de Estados Unidos cuentan con políticas para limitar el uso de pantallas.

Sin embargo, los datos sugieren que el smartphone sigue muy presente en la experiencia escolar.

Nagata explicó que muchas políticas asumen que los teléfonos permanecen fuera de la vista durante el día.

Según los autores, las políticas escolares sobre teléfonos están cambiando con rapidez.

Países, Bajos y Querétaro, contra celulares en escuelas

La prohibición del uso de celulares en escuelas, aplicada en Países Bajos desde enero de 2023, ya mostró resultados positivos en el ambiente escolar y el aprendizaje.

Según el estudio de seguimiento solicitado por el Ministerio de Educación neerlandés, el 75 % de las escuelas secundarias reportó una mejora significativa en la concentración del alumnado.

Además, el 28 % observó avances en el rendimiento académico, mientras que, en la educación especializada, el 53 % notó mejor atención y el 45 % mejoras en la concentración.

Beneficios del veto al móvil en las aulas neerlandesas

Uno de los efectos más notorios fue el aumento de la socialización entre estudiantes. Al no usar móviles, los adolescentes conversaban más entre sí. También disminuyó el ciberacoso.

“Ya no es posible tomar fotos a escondidas y compartirlas en grupos de WhatsApp, lo que mejora la seguridad social”, explicó Alexander Krepel, del Instituto Kohnstamm.

El estudio, realizado con 317 directores de secundaria, 313 de primaria y 12 grupos focales, evaluó el impacto de la medida a un año de su implementación.

Querétaro prohíbe celulares y endurece sanciones por grooming

En México, el Congreso de Querétaro aprobó reformas para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. La ley prohíbe el uso de celulares en horario escolar.

La medida busca limitar el acceso a redes sociales en clase y prevenir delitos como el grooming. Las sanciones por contacto con fines sexuales ahora alcanzan hasta seis años de prisión.

Además, la reforma impone multas superiores a los 200 mil pesos y penas más severas si hubo intimidación, engaño o coacción.

Va Madrid por la misma vía

La Comunidad de Madrid lanzó una estrategia educativa para reducir distracciones, fomentar el pensamiento crítico y recuperar la atención en el aula.

A partir del curso 2025‑2026, más de 550 mil estudiantes enfrentarán restricciones más estrictas en el uso de tabletas, celulares y otras pantallas en escuelas públicas.

El nuevo decreto obliga a limitar el tiempo frente a dispositivos según la edad, fomenta el uso compartido y devuelve protagonismo al aprendizaje tradicional.

Niños de cero a tres años no pudieron usar pantallas. Entre tres y seis años, se autorizó una hora semanal en parejas y bajo supervisión.

De seis a nueve años, hasta 90 minutos semanales. Para los de nueve a doce años, el límite fue hasta dos horas.

