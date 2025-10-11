Cinco videojuegos ayudan a niños a amar la naturaleza

Ciudad de México.- El vínculo entre los videojuegos y la educación ambiental creció año tras año, con títulos que enseñan a cuidar el planeta desde la infancia. Por ello te decimos los cinco juegos con impacto positivo, que pueden ser aprovecharlos como herramientas educativas.
En Querétaro, alumnos de la Universidad Tecnológica de Corregidora crearon un simulador con nueve videojuegos para que niños aprendieran de fenómenos climáticos de manera interactiva.
Siemens Gamesa desarrolló “Planet Rescuers”, un videojuego educativo dentro de Minecraft: Education Edition.
Lo diseñaron para estudiantes de 8 a 14 años, con enfoque en energía, sostenibilidad y vocaciones STEM.
Además, organizaciones como la Fundación Ersília y la Xunta de Galicia promovieron juegos como Climántica o Urban Climate Architect. Estos permiten que los jugadores diseñen ciudades sostenibles y gestionen pueblos sin contaminar.
Los videojuegos crearon espacios seguros para que niños interioricen conceptos complejos como cambio climático, reciclaje, biodiversidad y consumo responsable.
Aprenden gestionando recursos, tomando decisiones y viendo consecuencias reales.
Desarrollan pensamiento crítico, creatividad y conciencia cívica.
Además, docentes pueden usar estas herramientas digitales en lugar de verlas solo como entretenimiento.
A su vez, estas experiencias impulsaron la innovación local. Por ejemplo, el proyecto de Querétaro se presentó en la EXPOCYTEQ.
Cinco videojuegos que enseñan a cuidar el planeta.
Eco: propone construir civilizaciones en ecosistemas virtuales donde cada acción afecta al medio ambiente.
Beyond Blue: permite explorar los océanos, conocer la vida marina y reflexionar sobre los retos ambientales que enfrentan los ecosistemas marinos.
Sid Meier’s Civilization: la serie incorporó el cambio climático como reto. Los jugadores enfrentan escasez de recursos, contaminación y deben equilibrar desarrollo con sostenibilidad.
Lumino City: combina resolución de acertijos con valores de sostenibilidad y reciclaje en una narrativa visualmente atractiva.
Plasticity: este juego invita a limpiar la ciudad del plástico. Pone al jugador ante decisiones morales sobre residuos plásticos.
El uso de videojuegos educativos ambientales demuestra beneficios tangibles en conciencia ecológica y habilidades cognitivas.
Organizaciones civiles piden frenar intentos de legalizar prácticas eugenésicas en Guanajuato
Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de la intención de reformar el Código Penal de Guanajuato con criterios que permitirían aborto en casos de “alteraciones genéticas”.
La plataforma digital Actívate, junto con organizaciones ciudadanas lanzaron campaña de firmas para exigir a la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato que rechace la iniciativa propuesta por los diputados Sandra Pedroza y Rodrigo Camarena para reformar el Código Penal de Guanajuato con criterios que permitirían aborto en casos de “alteraciones genéticas”.
Además, piden que se reafirme el compromiso del Estado con el derecho a la vida, la inclusión y la no discriminación.
“Bajo ningún argumento médico, ideológico o político, puede justificarse que unos tengan más derecho a vivir que otros. Defender la vida es defender la igualdad más elemental”, explicaron los organizadores.
Recordar que miles de guanajuatenses salieron a las calles para defender el derecho a la vida y denunciar lo que consideran una ofensiva legislativa enmascarada bajo el concepto de “salud reproductiva”.
¿Qué busca la campaña?
La campaña busca reunir miles de firmas en todo el país para frenar este intento de legalizar prácticas eugenésicas en Guanajuato.
Así como fortalecer una cultura de respeto a la dignidad humana, sin excepciones.
La iniciativa.
El pasado 29 de septiembre, los diputados Sandra Pedroza y Rodrigo Camarena propusieron reformar el Código Penal de Guanajuato con criterios que permitirían aborto en casos de “alteraciones genéticas”.
La reforma implicó modificar los artículos 158 al 163 del Código Penal del estado. Los legisladores de Movimiento Ciudadano plantearon despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación.
Una cláusula añadió que si dos médicos diagnosticaban “alteraciones genéticas o congénitas” con riesgo para la viabilidad del feto, se permitiría la interrupción, con consentimiento de la mujer.
Además, el texto precisó que esas causales serían “excluyentes de responsabilidad penal” si cumplían esas condiciones médicas.
Respuesta de la sociedad
A su vez, miles de personas salieron en Guanajuato para expresar su rechazo ante lo que consideran una tentativa de legalizar la discriminación mediante criterios genéticos.
Organizaciones locales y activistas interpretaron que la iniciativa abriría la puerta a prácticas que decidirían quién merece vivir en función de sus características biológicas.
UNPF: Chihuahua avanza en protección de valores familiares
Tras la prohibición del llamado lenguaje inclusivo en las escuelas
Ciudad de México. — El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación que exige fomentar el uso correcto de reglas gramaticales y ortográficas del español.
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) celebró que la reforma prohíba el “lenguaje inclusivo” en escuelas de la entidad.
La organización afirmó que la medida protegería valores familiares, rescataría dignidad humana y evitaría “una inclusión forzada e ideologizada”.
UNPF sostuvo que el español técnico y correcto elevaba calidad educativa y evitaba distracciones al personal docente y académico.
Sentido común sobre ideología en Chihuahua
El diputado panista Carlos Olson San Vicente dijo que avanzó el sentido común sobre ideología
“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, indicó.
Señaló que no se trata de un asunto menor, ya que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y su enseñanza correcta es esencial para garantizar que los estudiantes comprendan, razonen y participen activamente en la vida social y democrática.
El presidente de la Comisión de Educación en Chihuahua, Óscar Avitia, negó que exista prohibición en el término legal.
El legislador afirmó que el decreto sólo indicó fomentar el uso correcto del idioma español, sin definir sanciones concretas contra el uso del lenguaje inclusivo.
En ese sentido, refirió que el dictamen se sustenta en un principio pedagógico claro, la educación de calidad requiere un lenguaje claro. Cuando el lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar.
“Esto no es una ideología, es educación con base científica y no es una imposición, es formación con sentido. Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica, tal como lo mandata la constitución y las leyes generales en la materia educativa”, puntualizó.
Datos recientes de deserción escolar y rezago educativo
La organización Educación con Rumbo estimó que, en el ciclo escolar 2024-2025, 994 mil 219 estudiantes abandonaron sus estudios entre educación básica y media superior. Eso representó alrededor del 3.3 % de los inscritos.
Ese número superó los 828 mil618 desertores del curso anterior, lo que marcó un aumento del 19.98 %.
El nivel medio superior fue el más afectado: 639 mil 562 jóvenes dejaron sus estudios.
En secundaria desertaron 161 mil 283 alumnos, y en primaria 63 mil 463.
También aparecieron rezagos en lectura, comprensión, escritura y estructura gramatical en estudios recientes. Críticos vinculaban esos rezagos con factores como falta de materiales, infraestructura y capacitación docente.
Como afecta el cambio climático en la depresión
Ciudad de México.- Las bajas temperaturas, los días nublados y el aumento de lluvias no sólo transforman el entorno: también alteran las emociones. De acuerdo con el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (Cepsi) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la demanda de atención psicológica creció 20 % entre septiembre y octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada fría.
“El frío, las lluvias y los días nublados generan un impacto emocional importante. Hay personas más vulnerables que presentan episodios de tristeza, irritabilidad o desmotivación”, explica Alejandro Gutiérrez Cedeño, coordinador del Cepsi.
El especialista detalla que el repunte está vinculado con solicitudes por prevención del suicidio y trastornos emocionales asociados a los cambios climáticos, entre ellos la depresión invernal.
“Descuidar la salud mental puede derivar en migrañas, gastritis, colitis o insomnio”, advierte. “La salud mental es equilibrio entre familia, trabajo, escuela y recreación. Si una se altera, el cuerpo lo resiente”.
Un fenómeno que crece entre jóvenes.
Según cifras del Gobierno de México, los casos de ansiedad y depresión aumentaron de forma sostenida tras la pandemia, sobre todo entre jóvenes universitarios.
El cambio de estación y la falta de luz solar afectan el estado de ánimo, mientras que la presión académica incrementa conforme se acerca el cierre de semestre.
Un estudio del Newman Institute, aplicado a más de 13 mil adultos mexicanos, revela que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
El dato muestra la urgencia de fortalecer la atención psicológica desde etapas tempranas.
El Cepsi ofrece atención psicológica gratuita o de bajo costo a la comunidad universitaria y al público en general. También promueve talleres de educación emocional y programas de prevención del suicidio abiertos a toda la población.
En estados como Guanajuato, los Centros de Integración Juvenil informan que seis de cada diez atenciones están relacionadas con ansiedad o depresión, lo que confirma que el fenómeno trasciende el ámbito académico.
Ante este escenario, legisladores mexiquenses y autoridades universitarias analizan estrategias para ampliar la cobertura psicológica en las facultades.
Entre las propuestas destacan:
Presencia permanente de psicólogos en cada plantel.
Creación de protocolos de actuación ante crisis emocionales.
Inclusión de la educación socioemocional en los planes de estudio.
También se plantea destinar recursos estatales para fortalecer los servicios de salud mental en universidades y detectar de forma temprana los casos de ansiedad, depresión y estrés académico.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 160 millones de latinoamericanos viven con algún trastorno mental, pero sólo una de cada cinco personas recibe tratamiento.
En países de ingresos medios y bajos, como México, entre 76 % y 85 % de quienes padecen trastornos mentales graves no acceden a atención profesional.
Las principales causas son la falta de recursos, la escasez de especialistas y el estigma social.
“El estigma mata. Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, concluye el doctor Rivas, especialista en psicología clínica.
Las heridas que no se ven: sostener a la familia tras la tragedia
La atención integral ayuda a que niñas y niños superen la violencia, el abandono y los desastres naturales.
Ciudad de México.- “Hoy me voy a permitir llorar. Ya fui fuerte el tiempo que tenía que ser fuerte”, dijo una madre soltera que perdió todo durante el huracán Otis en Acapulco. Durante meses contuvo el llanto para sostener a su familia, pero un día, en un taller de acompañamiento emocional, se desahogó. Su historia refleja el trabajo silencioso de World Vision México: sanar las heridas que no se ven.
Cecilia Feria, directora de la región Centro de esta organización humanitaria, explicó en entrevista exclusiva con Siete24 que el acompañamiento emocional es tan urgente en las emergencias como el alimento o el agua. “Lo que buscamos es que la niñez viva libre de violencia y esté en el centro de todo. Pero eso no es posible sin atender a sus familias, comunidades y escuelas”, subrayó.
Aunque el huracán Otis aparentemente quedó en el pasado, sus efectos permanecen en la memoria de muchas familias. Tras aquella tragedia, World Vision desplegó un equipo de especialistas para brindar primeros auxilios físicos y emocionales a niñas, niños y adultos que habían perdido sus hogares y su estabilidad. “Ver a un niño llorar porque tiene miedo de que vuelva a llover te parte el alma. No son solo casas destruidas, también hay rutinas rotas, miedos profundos y silencios que pesan”, contó Feria.
¿Qué hace World Vision?
La organización trabaja en tres etapas: respuesta inmediata, recuperación y reconstrucción. En cada una, la salud mental y el bienestar físico, pero también emocional, ocupan un lugar central.
“Acompañamos a las familias para que puedan recuperar la esperanza. Rehabilitamos escuelas, impulsamos pequeños negocios, damos contención emocional y capacitación a maestros para que, a través del juego, los niños recuperen su alegría”.
World Vision México ha estado presente en emergencias naturales y sociales en todo el país. Su modelo busca restaurar el tejido familiar y comunitario para prevenir problemas mayores como el trabajo infantil, la deserción escolar o la migración forzada.
“Cuando no hay seguimiento, los efectos emocionales se convierten en otros riesgos. Pero cuando acompañamos, los niños y sus familias encuentran razones para quedarse y reconstruir”.
Un ejemplo es el de un panadero de Acapulco que, tras perderlo todo, recibió apoyo para reactivar su negocio. “Antes solo vendía pan; ahora vende pan y pizza. Dice que ya no quiere irse, que aquí está su familia y su vida”, relató Cecilia. “Eso también es sanar: reconstruir el ánimo y la esperanza”.
Con presencia en varios estados del país, World Vision México se define como un “ejército de hormiguitas” que trabaja en campo y articula redes de apoyo entre sociedad civil, donantes e instituciones. “Nosotros no desaparecemos cuando se apagan las cámaras. Seguimos ahí, porque el duelo, el miedo y la pobreza no terminan cuando termina la noticia”, dijo.
Feria destacó que la labor humanitaria debe considerar tanto el cuerpo como el espíritu.
“Sabemos que en una emergencia quienes más se ven afectados son las niñas y los niños. Por eso nuestro trabajo no solo es dar comida o agua, sino cuidar también su salud mental y emocional”.
Finalmente la especialista reflexiona sobre la necesidad de la recuperación, porque trabajar en esta etapa “permite disminuir que el problema crezca hacia la comunidad, la sociedad”. En México se separan las familias porque el padre se va a los EU, las madres se quedan solas, tienen que trabajar y los hijos se quedan solos en casa, abandonan la escuela y crece el trabajo infantil.
