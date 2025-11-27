Consejo de hombres: el trend que es un desahogo y apoyo

Ciudad de México.— El Consejo de hombres apareció en TikTok como un juego humorístico donde los usuarios “solicitaban permisos” para decisiones cotidianas.

Sin embargo, el trend tomó un rumbo más humano y profundo con algunas peticiones de usuarios.

Así pasó con el caso de Juan Fuentes, conocido como juan8axd, quien publicó un video donde explicó que quería empeñar su Xbox Series S para pagar su última quimioterapia.

Juan relató que su solicitud fue negada por el Consejo, pero su historia despertó una ola de solidaridad entre usuarios de TikTok, quienes decidieron donar dinero para evitar que vendiera su consola.

@juan8axd MIL GRACIAS A TODOS❤️ Me sigo poniendo nervioso cada que hablo frente a la cámara, pero de verdad quiero darle las gracias de parte mía y de toda mi familia, el apoyo que nos han brindado en estos días ha sido increíble, probablemente en este video se me haya pasado comentar algún punto importante, pero le repito, aún me cuesta hablarle a la cámara y sobretodo aún me encuentro impresionado y shockeado por tanto apoyo, por tantos mensajes de aliento, oraciones y todas las muestras de cariño que me han mostrado, si tienen alguna duda, háganmelo saber y con gusto responderé❤️ #fyp #cancer #consejodehombres #viral #trend ♬ sonido original – juan8axd

Su video reunió miles de comentarios y mostró cómo la plataforma podía convertirse en un espacio de acompañamiento emocional.

La historia de Juan y el apoyo inesperado

El video de Juan se viralizó rápidamente. Usuarios publicaron capturas de sus transferencias, con cantidades que fueron de 100 hasta más de 2 mil pesos, según comentaron en TikTok. La comunidad también ofreció traslados, contactos médicos y apoyo emocional.

El influencer Pipe Punk, uno de los creadores más reconocidos de la plataforma, comentó el video y pidió a Juan que lo contactara por mensaje privado para sumarse al apoyo.

TikTok confirmó en su informe de Tendencias 2024 que los contenidos colaborativos tuvieron un crecimiento sostenido en participación global, especialmente en situaciones de apoyo mutuo entre usuarios.

“Permiso de rendirse denegado”

El caso de Juan no fue el único. César Sebastián acudió al Consejo de hombres para pedir “permiso de rendirse”. Escribió que se sentía cansado y sin ánimo de continuar.

Los usuarios negaron la petición y escribieron mensajes de aliento. Uno de ellos citó: “Está prohibido rendirse. Forja tu espada, levanta tu rodilla y ponte de pie. Tu familia te espera”.

Otro usuario pidió “permiso” para rendirse ante el alcoholismo. Después del apoyo recibido, regresó a TikTok y contó que llevaba siete días sobrio.

La comunidad le respondió con mensajes de acompañamiento, repitiendo la frase más compartida dentro del trend: “Un día a la vez”.

¿Qué es el Consejo de hombres?

El Consejo de hombres funciona como una dinámica donde los participantes piden permisos simbólicos para decisiones cotidianas o situaciones personales.

Aunque inició como un juego, la dinámica tomó un enfoque emocional cuando usuarios compartieron situaciones reales que involucraban salud, trabajo o crisis personales.

Especialistas señalan que las comunidades digitales pueden generar apoyo percibido y mejorar la sensación de acompañamiento, especialmente en plataformas donde los usuarios comparten experiencias similares.

El Pew Research Center documentó que más del 40% de los adultos jóvenes recurren a redes sociales para expresar preocupaciones emocionales o buscar apoyo.

El caso de Juan, así como los testimonios de César y del usuario en rehabilitación por alcoholismo, convirtió el trend en un ejemplo de cómo los espacios digitales pueden unir a desconocidos durante momentos personales complejos.

JAHA