Crean universitarios App para conocer propagación de Covid-19 en México

Ciudad de México.— Así como en la televisión o en la radio, el nudo central del negocio es el rating o en los medios impresos es el número de suscriptores o de ejemplares vendidos, en las redes sociales el tema es el algoritmo, es la fórmula secreta que hace que al usuario llegue determinado contenido en Twitter, Facebook, YouTube y que tiene que ver con nuestros datos personales.

De esta forma, el gran negocio en este tiempo y sobre todo en meses de confinamiento o usando hasta 50 ó 60 por ciento más las redes sociales, son nuestros datos, no solamente los datos personales, sino los datos que nosotros generamos cuando estamos usando estas redes sociales, ya sean nuestras angustias, preferencias, alegrías, pero sobre todo nuestros miedos.

Explicó Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que este tipo de algoritmo es lo que está potenciando la infodemia, porque en el caso del Facebook es el número de interacciones, por ejemplo, o en el caso de Twitter es el número de interacciones más a quienes les das like o a quienes retuiteas o qué posición política tienes, pero en estos momentos la infodemia más delicada, más importante es la que está ocurriendo a través de WhatsApp.

La infodemia ha bajado un poco, no tanto en Twitter, porque los promotores de noticias falsas están como medio acalambrados ¿no? Algo sucedió, que en la última semana como que se acalambraron, no sé si tenga algo que ver el tema de Genaro García Luna con eso, pero en WhatsApp se ha intensificado a raíz de la tercera fase de la epidemia la circulación de audios y de videos alterados, truqueados, que tienen como objetivo generar desconfianza social, generar miedo, sobre todo en los sectores más populares, en los sectores que no tienen acceso luego a contrastar la información.

Te puede interesar Infodemia también afecta la salud: UNAM

Así, estamos escuchando el audio de una señora que dice que la Secretaría de Marina va a rociar el virus en las noches, que es un audio truqueado de 2017 y que les llega a las personas porque se hacen las cadenas, cadenas de trasmisión, exactamente como en el coronavirus, se hacen las cadenas de transmisión a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que hay que hacer?

-Cortar la cadena. Lo que hay que decirles a los ciudadanos es que no compartan ese tipo de audios ni de videos ni de mensajes, por más que se los haya mandado su comadre, su compadre, su amigo, su colega, porque eso lo que está generando es mucho más miedo y mucha más dependencia que el propio coronavirus.

Explicó Villamil que la epidemia de noticias falsas o medias verdades lo que genera son percepciones negativas, pánico, desconfianza social, vulnerabilidad y prejuicios que criminalizan a las personas que viven o atienden el coronavirus.

“Los ataques a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, al personal sanitario, no es un asunto casual, tiene que ver con la infodemia, tiene que ver con esta estrategia de criminalizar, señalar o alimentar los prejuicios para que la responsabilidad del coronavirus sea de un ente profesional o de alguien. Esto es muy preocupante y por eso a la Organización Mundial de la Salud le ha preocupado tanto este asunto”.

La infodemia lo que potencia son las teorías de la conspiración, por lo que es posible que muchos haber escuchado en YouTube, en Facebook o en Twitter, las teorías de conspiración más locas, desde que es un asunto de los judíos capitalistas de Nueva York hasta que es el producto de un laboratorio chino o que se inoculó desde Estados Unidos para entonces molestar a China.

Esto, que es común, se vuelve todavía más peligroso cuando la difusión de estas versiones es todavía más rápida. En la infodemia, la réplica o la difusión de esta información es hasta cuatro o cinco veces mayor que en tiempos normales y eso obviamente todos lo estamos viviendo todos los días.

Porque el negocio de los que hacen la infodemia es intoxicar las redes sociales y la intoxicación, como en un paralelismo con el tema de las adicciones a las drogas, lo que genera es lo que algunos llaman la dopamina digital; es decir, si nosotros escuchamos, vemos y compartimos información negativa, hay un efecto emocional en nosotros que nos hace adictivos a eso, como también nos podemos hacer adictivos a los memes o a las burlas.

Siete24.mx

ebv