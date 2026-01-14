Cuidado digital de menores reduce riesgos de delitos

Ciudad de México.— La era digital permitió compartir y conservar momentos importantes de la vida cotidiana con solo un clic.

Vacaciones, graduaciones y celebraciones familiares circulan con facilidad en redes sociales y servicios de mensajería.

Para madres y padres, este hábito suele incluir los primeros pasos de sus hijos, festivales escolares o reacciones a regalos.

Estas publicaciones nacen del deseo de compartir experiencias significativas con familiares y amistades.

Sin embargo, este intercambio cotidiano se mueve en una línea delicada entre la intención afectiva y los riesgos digitales.

El acto de publicar no termina cuando se sube una foto o un video a internet.

En muchos casos, niñas y niños desarrollan una huella digital incluso antes de nacer con ultrasonidos, ecografías y anuncios de embarazo forman parte de ese primer registro en línea.

Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló en 2021 que el 80% de los infantes en países occidentales desarrollados ya tenía huella digital antes de los dos años.

Este contexto volvió necesario hablar de crianza digital y del fenómeno conocido como sharenting.

Sharenting: compartir la crianza en plataformas digitales

El término sharenting combina las palabras sharing y parenting. Describe la práctica mediante la cual madres y padres comparten información frecuente y detallada sobre sus hijos en redes sociales.

El Diccionario Collins define el sharenting como el uso regular de plataformas digitales para comunicar aspectos de la vida infantil.

Aunque su origen es impreciso, su expansión coincidió con la normalización de las redes sociales.

Las familias comenzaron a documentar nacimientos, juegos cotidianos y actividades escolares, lo que fortaleció vínculos con personas que no conviven de forma presencial.

Las motivaciones detrás del sharenting son diversas. Algunas familias buscan compartir etapas importantes con seres queridos.

Otras desean construir una imagen pública de la crianza o generar apoyo en situaciones de enfermedad o discapacidad.

En ciertos casos, el sharenting se integra a la creación de contenido con fines económicos.

Pese a su popularidad, la práctica genera opiniones divididas.

Algunas personas disfrutan acompañar el crecimiento infantil a través de redes sociales.

Otras expresan preocupación por la cantidad de información personal disponible sobre menores de edad.

También cuestionan el impacto futuro de ese contenido cuando las infancias crecen.

Este debate incluye el derecho a la identidad y el consentimiento para el uso de la imagen; la voz de los niños comenzó a ocupar un lugar central en la discusión.

Riesgos digitales y consentimiento en la infancia

A inicios de diciembre de 2025, la Fiscalía de Nuevo León abrió una investigación por un grupo de Facebook llamado “La Princesa de Papá”.

El grupo reunía a más de 20 mil miembros y compartía contenido inapropiado de menores que podría derivar en pornografía infantil, explotación sexual y trata de personas.

Te recomendamos leer: Siete propósitos para blindar tu vida digital y evitar ciberataques este 2026

También existen riesgos de ciberacoso, suplantación de identidad y uso de imágenes para deepfakes.

El grooming representa otra amenaza. En este delito, adultos reutilizan imágenes para hacerse pasar por menores y engañar a otras personas.

Una encuesta del Comisionado para la Infancia y la Juventud de Australia reveló que más de una cuarta parte de niñas y niños se sintieron avergonzados o ansiosos.

El estudio incluyó menores de entre 10 y 12 años.

Dos de cada cinco señalaron molestia cuando familiares publicaron contenido sin consultarles. El CCYP destacó que publicaciones aparentemente inofensivas pueden causar angustia emocional.

En este contexto, Unicef recomienda pedir permiso antes de compartir contenido. La organización subraya que este ejercicio enseña el valor del consentimiento y la privacidad.

En el caso de niños pequeños, Unicef advierte que no pueden otorgar consentimiento informado, pero los mayores deben reflexionar sobre cómo pueden hacerles sentir esas publicaciones en el futuro.

Medidas para un sharenting más consciente y seguro

Compartir contenido infantil no implica un riesgo automático si se toman precauciones.

El CCYP sugiere desactivar la geolocalización al tomar fotografías. También recomienda borrar metadatos antes de publicar.

Otra medida consiste en definir límites claros sobre qué tipo de contenido se comparte para ayudar a proteger la privacidad infantil.

Solicitar permiso a niños antes de publicar fortalece su autonomía y respetar su decisión resulta clave, incluso cuando no coincide con la del adulto.

También se recomienda limitar quién puede ver, comentar o compartir las publicaciones, pues la privacidad de la cuenta reduce riesgos de difusión no deseada.

Unicef aconseja evitar imágenes embarazosas o con poca ropa. Asimismo, promueve conversaciones abiertas con familiares y amistades sobre estas medidas.

Reflexionar antes de publicar permite evaluar el impacto a largo plazo, explicó.

JAHA