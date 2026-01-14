Cuidado digital de menores reduce riesgos de delitos

Ciudad de México.— La era digital permitió compartir y conservar momentos importantes de la vida cotidiana con solo un clic.
Vacaciones, graduaciones y celebraciones familiares circulan con facilidad en redes sociales y servicios de mensajería.
Para madres y padres, este hábito suele incluir los primeros pasos de sus hijos, festivales escolares o reacciones a regalos.
Estas publicaciones nacen del deseo de compartir experiencias significativas con familiares y amistades.
Sin embargo, este intercambio cotidiano se mueve en una línea delicada entre la intención afectiva y los riesgos digitales.
El acto de publicar no termina cuando se sube una foto o un video a internet.
En muchos casos, niñas y niños desarrollan una huella digital incluso antes de nacer con ultrasonidos, ecografías y anuncios de embarazo forman parte de ese primer registro en línea.
Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló en 2021 que el 80% de los infantes en países occidentales desarrollados ya tenía huella digital antes de los dos años.
Este contexto volvió necesario hablar de crianza digital y del fenómeno conocido como sharenting.
Sharenting: compartir la crianza en plataformas digitales
El término sharenting combina las palabras sharing y parenting. Describe la práctica mediante la cual madres y padres comparten información frecuente y detallada sobre sus hijos en redes sociales.
El Diccionario Collins define el sharenting como el uso regular de plataformas digitales para comunicar aspectos de la vida infantil.
Aunque su origen es impreciso, su expansión coincidió con la normalización de las redes sociales.
Las familias comenzaron a documentar nacimientos, juegos cotidianos y actividades escolares, lo que fortaleció vínculos con personas que no conviven de forma presencial.
Las motivaciones detrás del sharenting son diversas. Algunas familias buscan compartir etapas importantes con seres queridos.
Otras desean construir una imagen pública de la crianza o generar apoyo en situaciones de enfermedad o discapacidad.
En ciertos casos, el sharenting se integra a la creación de contenido con fines económicos.
Pese a su popularidad, la práctica genera opiniones divididas.
Algunas personas disfrutan acompañar el crecimiento infantil a través de redes sociales.
Otras expresan preocupación por la cantidad de información personal disponible sobre menores de edad.
También cuestionan el impacto futuro de ese contenido cuando las infancias crecen.
Este debate incluye el derecho a la identidad y el consentimiento para el uso de la imagen; la voz de los niños comenzó a ocupar un lugar central en la discusión.
Riesgos digitales y consentimiento en la infancia
A inicios de diciembre de 2025, la Fiscalía de Nuevo León abrió una investigación por un grupo de Facebook llamado “La Princesa de Papá”.
El grupo reunía a más de 20 mil miembros y compartía contenido inapropiado de menores que podría derivar en pornografía infantil, explotación sexual y trata de personas.
También existen riesgos de ciberacoso, suplantación de identidad y uso de imágenes para deepfakes.
El grooming representa otra amenaza. En este delito, adultos reutilizan imágenes para hacerse pasar por menores y engañar a otras personas.
Una encuesta del Comisionado para la Infancia y la Juventud de Australia reveló que más de una cuarta parte de niñas y niños se sintieron avergonzados o ansiosos.
El estudio incluyó menores de entre 10 y 12 años.
Dos de cada cinco señalaron molestia cuando familiares publicaron contenido sin consultarles. El CCYP destacó que publicaciones aparentemente inofensivas pueden causar angustia emocional.
En este contexto, Unicef recomienda pedir permiso antes de compartir contenido. La organización subraya que este ejercicio enseña el valor del consentimiento y la privacidad.
En el caso de niños pequeños, Unicef advierte que no pueden otorgar consentimiento informado, pero los mayores deben reflexionar sobre cómo pueden hacerles sentir esas publicaciones en el futuro.
Medidas para un sharenting más consciente y seguro
Compartir contenido infantil no implica un riesgo automático si se toman precauciones.
El CCYP sugiere desactivar la geolocalización al tomar fotografías. También recomienda borrar metadatos antes de publicar.
Otra medida consiste en definir límites claros sobre qué tipo de contenido se comparte para ayudar a proteger la privacidad infantil.
Solicitar permiso a niños antes de publicar fortalece su autonomía y respetar su decisión resulta clave, incluso cuando no coincide con la del adulto.
También se recomienda limitar quién puede ver, comentar o compartir las publicaciones, pues la privacidad de la cuenta reduce riesgos de difusión no deseada.
Unicef aconseja evitar imágenes embarazosas o con poca ropa. Asimismo, promueve conversaciones abiertas con familiares y amistades sobre estas medidas.
Reflexionar antes de publicar permite evaluar el impacto a largo plazo, explicó.
Correos que parecen inofensivos: el riesgo detrás de los códigos QR y cómo evitarlos
Ciudad de México.- Los fraudes digitales ya no llegan sólo en forma de enlaces sospechosos, ahora los códigos QR incluidos en correos electrónicos se han convertido en una de las puertas de entrada más utilizadas por los ciberdelincuentes, una práctica que va en aumento y que ya encendió las alertas de especialistas en seguridad informática.
De acuerdo con datos recientes de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, la detección de correos electrónicos fraudulentos con códigos QR pasó de menos de 50 mil registros en agosto a casi 250 mil en noviembre de 2025.
El crecimiento acelerado refleja un cambio en las tácticas de ataque y una mayor sofisticación en las campañas de phishing.
“Los atacantes están aprovechando la confianza que los usuarios tienen en los códigos QR para ocultar enlaces maliciosos y evadir los filtros de seguridad tradicionales”, alertó Kaspersky a través de un boletín informativo.
La empresa señaló que esta técnica traslada el riesgo directamente al usuario.
¿Cómo operan los fraudes con códigos QR?
Los correos suelen simular comunicaciones legítimas de plataformas corporativas, proveedores de servicios o áreas de recursos humanos. El mensaje incluye un código QR que promete acceso a documentos, facturas o avisos urgentes.
Al escanearlo desde un teléfono móvil, el usuario es redirigido a sitios falsos que imitan portales oficiales. Ahí se solicita información sensible como contraseñas, datos bancarios o identificaciones personales.
“Al escanear un QR desde un dispositivo personal, el ataque queda fuera del entorno protegido del correo corporativo”, destacó la empresa de ciberseguridad a través de su blog.
Esto facilita el robo de información y el acceso no autorizado a sistemas internos.
¿Quiénes son los más vulnerables?
El mayor riesgo recae en empleados y usuarios acostumbrados a usar códigos QR en su vida diaria. Restaurantes, eventos y trámites cotidianos han normalizado su uso, lo que reduce la percepción de peligro.
Una vez comprometido el teléfono celular, el malware puede propagarse a otros servicios vinculados y las consecuencias incluyen robo de credenciales, filtración de datos y fraude financiero.
“Esta técnica de bajo costo se está consolidando como una de las más persistentes y eficaces del cibercrimen actual”, aseguró Kaspersky.
Recomendaciones para evitar fraudes digitales
Ante este escenario, Kaspersky recomienda adoptar medidas preventivas claras. La primera es analizar el origen de los correos y desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión.
También sugiere no escanear códigos QR incluidos en correos no verificados y confirmar la información por otros canales.
El refuerzo de credenciales mediante autenticación multifactor reduce el impacto de un posible robo de contraseñas.
La empresa aconseja mantener soluciones de seguridad actualizadas y capacitar de forma continua a empleados y usuarios.
Reportar incidentes sospechosos permite reaccionar con rapidez y limitar daños.
Kaspersky, una referencia en ciberseguridad
Fundada en 1997 en Moscú, Rusia, Kaspersky cuenta con casi tres décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad. La empresa opera en más de 200 países y territorios, con un enfoque en la protección de usuarios, empresas e infraestructuras críticas.
Su giro principal es la prevención de amenazas digitales, el análisis de malware y la investigación de nuevas técnicas de ataque.
Desde sus laboratorios globales, Kaspersky monitorea tendencias y emite alertas tempranas para fortalecer la seguridad digital.
WhatsApp desarrolla mejores controles parentales
Sin violar la privacidad
Ciudad de México.— WhatsApp trabaja en el desarrollo de cuentas secundarias con funciones de control parental pensadas para acompañar a familias con menores que ya usan la aplicación.
La iniciativa surge en un contexto donde la mensajería instantánea forma parte de la vida diaria desde edades tempranas.
Aunque WhatsApp establece una edad mínima de 13 años en la Unión Europea, el uso por parte de menores es una realidad frecuente.
En otros países, la plataforma exige cumplir la edad legal local o contar con autorización de padres o tutores.
Ante este escenario, Meta busca ofrecer herramientas que permitan mayor supervisión sin intervenir directamente en la comunicación privada.
El objetivo consiste en reducir riesgos digitales sin romper la confianza entre padres e hijos.
Las cuentas secundarias se vincularán a un perfil principal administrado por padres o tutores legales.
Desde esa cuenta principal, los adultos podrán gestionar ciertas configuraciones del perfil del menor.
WhatsApp planea permitir límites en mensajes y llamadas únicamente a contactos almacenados en el dispositivo.
¿Cómo van a funcionar estas cuentas de WhatsApp?
Esta función busca evitar interacciones con usuarios desconocidos o no autorizados.
Los padres también podrán acceder a configuraciones de privacidad del perfil secundario y recibirán actualizaciones generales sobre la actividad del menor en la plataforma.
Estas notificaciones no incluirán contenido de mensajes ni acceso a llamadas.
Meta ha reiterado que la lectura de conversaciones no forma parte del diseño, pues la supervisión se limita a controles de interacción y metadatos básicos.
Regulación europea, cifrado y antecedentes en otras plataformas de Meta
La información sobre estas funciones se conoció a través de WaBetaInfo. El medio especializado analizó la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.1.30.
En ese entorno de pruebas, se detectó la creación de cuentas secundarias con funciones limitadas y se enlazarán mediante un vínculo dedicado con la cuenta principal.
El diseño permite gestionar permisos sin acceder de forma intrusiva a conversaciones personales.
El desarrollo coincide con las obligaciones impuestas por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.
La DSA, vigente desde 2024, exige reforzar la protección infantil en plataformas digitales.
Al mismo tiempo, la normativa europea obliga a respetar derechos fundamentales como la privacidad. Las empresas deben equilibrar seguridad, libertad de expresión y protección de datos.
La Comisión Europea advirtió que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas severas. Estas multas pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación global anual.
Meta ya implementó modelos similares en Instagram mediante cuentas para adolescentes. Estas cuentas incluyen restricciones automáticas de contacto y reportes de actividad.
Según datos de la propia compañía, más del 90% de los adolescentes mantiene activas esas protecciones.
Tutoriales que ponen en riesgo tus datos digitales
Pon atención
Ciudad de México.— Actualmente, las redes sociales son el instructivo del mundo. Si uno tiene dudas, acude a los tutoriales de plataformas como TikTok y soluciona su problema, pero esto no siempre es seguro.
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre una nueva modalidad de fraude digital orientada al robo de contraseñas y datos personales.
La popularidad de TikTok entre adolescentes y jóvenes la convirtió en un canal atractivo para la difusión de riesgos.
Los contenidos se presentan como tutoriales sencillos que prometen activar gratuitamente servicios de pago.
De acuerdo con la Policía Cibernética, estos videos aparentan legitimidad porque muestran supuestas pruebas de funcionamiento.
Sin embargo, el procedimiento que invitan a seguir no activa ningún servicio real.
Los usuarios reciben instrucciones para copiar y pegar códigos o comandos en sus dispositivos.
En realidad, esos fragmentos de texto instalan instrucciones maliciosas diseñadas para vulnerar la seguridad del sistema.
Cómo operan los tutoriales falsos y qué información queda expuesta
Al seguir estos videos, las personas modifican configuraciones críticas de su sistema operativo.
También desactivan protecciones de seguridad que normalmente bloquean amenazas externas.
Posteriormente, descargan programas que operan de manera silenciosa.
Estos archivos se infiltran en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería.
La Policía Cibernética explicó que el acceso a la información ocurre en cuestión de segundos.
Entre los datos comprometidos se encuentran cuentas bancarias, correos electrónicos y perfiles de redes sociales.
También se ven afectadas otras plataformas digitales que almacenan información sensible.
Este acceso indebido incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.
Las autoridades subrayaron que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza de los usuarios jóvenes.
Además, muchos de estos perfiles utilizan comentarios manipulados y ediciones cuidadas para generar una percepción de seguridad que motive a seguir las instrucciones.
La SSC-CDMX señaló que estas prácticas se detectaron recientemente en monitoreos preventivos.
Por ello, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a familias y usuarios de redes sociales.
Recomendaciones clave para evitar robo de contraseñas y fraudes digitales
La Unidad de Policía Cibernética pidió no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida.
Evitar copiar y pegar instrucciones difundidas en videos reduce el riesgo de instalar software malicioso.
También recomendó no instalar activadores, programas pirata o versiones no oficiales. Este tipo de software representa uno de los principales vectores de infección digital.
Otra medida consiste en verificar siempre la fuente del contenido. Cualquier tutorial que prometa activar servicios de pago de forma gratuita debe generar desconfianza.
La SSC-CDMX aconsejó mantener actualizado el sistema operativo y usar un antivirus activo.
Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por programas maliciosos.
Se pidió evitar descargas desde enlaces externos o desconocidos, especialmente aquellos compartidos por redes sociales o mensajes no solicitados.
La revisión periódica de la actividad de las cuentas resulta fundamental. Detectar accesos desde ubicaciones desconocidas permite actuar antes de un fraude mayor.
Finalmente, se recomendó realizar respaldos frecuentes de información, pues las copias de seguridad facilitan la recuperación de datos tras una infección.
En caso de detectar contenido sospechoso o haber sido víctima de un fraude, la SSC-CDMX exhortó a contactar a la Policía Cibernética.
Los canales oficiales son el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo [email protected] y las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
Siete propósitos para blindar tu vida digital y evitar ciberataques este 2026
Buenos hábitos digitales para no ser víctimas de fraude
Ciudad de México.- El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de metas, propósitos y buenos hábitos personales y profesionales, pero en un entorno cada vez más interconectado, tu seguridad y vida digital debería encabezar la lista. Las estadísticas revelan una realidad preocupante en México, donde el fraude a través de medios electrónicos o dispositivos digitales, es el delito número uno, según el INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Estudios indican que el 52 por ciento de los usuarios admite que no sabe cómo protegerse contra la ciberdelincuencia.
Este desconocimiento deja la puerta abierta a un sistema de amenazas que evoluciona con rapidez. En la actualidad, los estafadores han dejado atrás los métodos rudimentarios para emplear sistemas automatizados y personalizados, aprovechando el auge de dispositivos inteligentes y servicios financieros en la nube para infiltrarse en la vida privada de las personas.
Blindarse ante los ciberataques es la única forma de no ser una víctima más, señala Fabiano Tricarico, Director de productos para el consumidor en América Latina de Kaspersky, empresa global de ciberseguridad.
“El inicio de un nuevo año es como el arranque de una nueva temporada de nuestra vida digital. Hoy, muchas personas siguen conectándose sin saber cómo cuidar sus datos y dispositivos frente a amenazas que evolucionan tan rápido como nuestra forma de consumir servicios y plataformas en internet”.
El experto subraya que el orden digital es fundamental para evitar que nuestra privacidad sea vulnerada.
“Establecer propósitos digitales permite pasar de ser víctimas a protagonistas de nuestra propia seguridad en línea, porque no solo reduce el riesgo de robo de información o accesos no autorizados a nuestras cuentas, también nos da mayor control y confianza sobre cómo interactuamos con el ecosistema digital del que somos parte”.
Con el objetivo de que este 2026 la tecnología sea una aliada y no un riesgo, te presentamos siete hábitos esenciales que recomiendan los expertos de Kaspersky para proteger tu vida digital:
1. Depuración de suscripciones inactivas
En México, el 63% de los usuarios mantiene suscripciones activas en plataformas de streaming que rara vez utiliza. El primer paso es cancelar estos servicios. Al hacerlo, no solo ahorras dinero, sino que limitan la exposición de datos críticos como correos electrónicos, números telefónicos y métodos de pago que podrían verse comprometidos si el servicio sufre una filtración.
2. Renovación y diversificación de contraseñas
El hábito de reciclar claves es un error común. Uno de cada diez mexicanos no recuerda la última vez que actualizó su contraseña de correo o redes sociales. El propósito para este 2026 debe ser implementar claves robustas, únicas y, de preferencia, gestionadas a través de un administrador de contraseñas que facilite la rotación periódica.
3. Auditoría de cuentas comprometidas
No basta con cambiar la clave; es necesario verificar si tus datos ya circulan en la “dark web”. Inicia una revisión profunda en tus cuentas críticas (banca, correo y redes sociales) para identificar accesos no autorizados o alertas de seguridad previas que hayan pasado desapercibidas.
4. Implementación de respaldos
Aunque el 64% de los mexicanos respalda fotos y chats en la nube, pocos protegen esas copias de seguridad. La recomendación es seguir la regla del respaldo múltiple: guarda una copia en la nube y otra en un dispositivo físico externo. Utilizar soluciones de seguridad que ofrecen almacenamiento automático y cifrado asegura que, incluso si alguien accede a la copia, no pueda leer la información.
5. Blindaje de dispositivos móviles
El smartphone es hoy el principal objetivo. Solo en el último año, México registró 111 mil ataques de troyanos bancarios. Estos programas buscan robar credenciales financieras y códigos de verificación enviados por SMS. Tu propósito debe ser proteger el equipo con un PIN robusto, mantener el sistema operativo actualizado y contar con software de seguridad especializado.
6. Asegurar el “hogar inteligente”
El 71% de los hogares mexicanos cuenta con al menos un dispositivo IoT (asistentes de voz, cámaras o focos inteligentes). Estos aparatos suelen ser el eslabón más débil de la cadena. Es imperativo cambiar las contraseñas preconfiguradas de fábrica y revisar los permisos de las aplicaciones que los controlan para evitar que se conviertan en una ventana para espionaje o intrusión en la red doméstica.
7. Verificación de identidad y doble factor de autenticación
Como propósito final, activa el segundo factor de autenticación (2FA) en todos los servicios que lo permitan. Dado que los criminales buscan activamente controlar números telefónicos para interceptar SMS, considera el uso de aplicaciones de autenticación o llaves físicas de seguridad para elevar la barrera de protección.
Iniciar el 2026 sin estos hábitos o propósitos es, en palabras de los expertos, como intentar navegar sin mapa en una tormenta digital. La seguridad no es un producto, debe ser un proceso constante de higiene en tu vida digital.
