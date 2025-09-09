Tech
Debate de violencia en videojuegos llega al Paquete Económico 2026
¿Los videojuegos fomentan la conducta violenta?
Ciudad de México. — Cada vez que ocurre un crimen violento protagonizado por un joven, surge una pregunta recurrente: ¿influyen los videojuegos violentos?
El sociólogo Aníbal Mesa López, de la Universidad de La Laguna, sostuvo que es más sencillo encontrar evidencias de beneficios cognitivos que de violencia generada por los videojuegos.
En contraste, la psicóloga María del Mar Expósito Aguiar señaló que “los videojuegos violentos podrían propiciar actitudes favorables hacia la violencia” mediante observación, imitación y normalización de conductas agresivas.
Sin embargo, no son un factor determinante para tener conductas violentas.
Evidencia científica sobre videojuegos y conducta
Un estudio realizado por el Oxford Internet Institute, publicado en Royal Society Open Science (2023), entrevistó a mil 004 adolescentes británicos de 14 y 15 años.
Los investigadores también recopilaron información de padres y tutores sobre conductas observadas en el último mes. El hallazgo fue contundente: no existe relación directa entre violencia y videojuegos.
Más para leer: Videojuegos violentos alentan comportamiento peligroso de niños
El estudio incluso apuntó beneficios como la estimulación cognitiva y el desarrollo de habilidades estratégicas. Sin embargo, advirtió que jugar en exceso puede derivar en irritabilidad o problemas de convivencia.
Impuestos a videojuegos, “cuestión de seguridad”
En México, el debate sobre videojuegos violentos adquirió un nuevo matiz con el Paquete Económico 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso un impuesto especial de 8% del IEPS.
El gravamen aplicaría a títulos clasificados como “C” (no aptos para menores de 18 años) y “D” (contenido extremo para adultos), según lineamientos oficiales publicados en 2021.
La medida abarcaría ventas físicas, descargas digitales y suscripciones. También incluiría contenido adicional como expansiones, personajes y funciones premium, lo que aumentaría costos para consumidores.
El gobierno federal defendió la iniciativa con dos argumentos. Primero, prevenir adicciones y problemas de salud mental asociados con el consumo excesivo de videojuegos violentos.
Segundo, destinar la recaudación a programas de prevención social y atención psicológica. Según la Secretaría de Hacienda, un título de mil pesos pasaría a costar mil 080 pesos.
La iniciativa también obligaría a las plataformas a registrarse ante el SAT, emitir comprobantes con el impuesto incluido y reportar operaciones. En caso de evasión, podrían ser bloqueadas.
En ese sentido, la mandataria aseguró que no es una medida recordativa, sino de salud y seguridad.
Además, la titular del Poder Ejecutivo aseguró que es deber de los padres proteger a sus hijos del contenido inadecuado en plataformas como videojuegos.
Regulación previa en México
Desde agosto de 2021, México cuenta con el Sistema Mexicano de Equivalencia de Clasificación de Contenidos de Videojuegos (SMECCV). Este sistema definió categorías que orientan a consumidores y familias.
Las categorías son: “A” para todo público, “B” para mayores de 12 años, “B15” para mayores de 15 años, “C” para adultos y “D” para contenido extremo.
El objetivo fue proporcionar información clara a padres y madres para supervisar el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos digitales con posibles riesgos.
Una discusión que no termina
Aunque el impuesto busca atender preocupaciones sobre violencia y adicciones, especialistas recuerdan que la evidencia científica no confirma una relación directa entre videojuegos y conductas agresivas.
La discusión continúa abierta entre quienes señalan los riesgos de la exposición prolongada a títulos violentos y quienes defienden los beneficios educativos, sociales y de entretenimiento de la industria.
JAHA
Tech
Alfabetización digital, blindaje contra phishing, fraudes y fake news
Ciudad de México.— La falta de habilidades digitales expone a millones de personas a riesgos de seguridad Y desinformación. Expertos en educación y tecnología insisten en que la alfabetización digital debe asumirse como una prioridad social y no únicamente como una competencia técnica.
¿Qué significa estar alfabetizado digitalmente?
Se entiende por alfabetización aprender a leer y escribir. Hoy, el término se amplía al entorno digital. Según la UNESCO, la alfabetización digital implica acceder, comprender, evaluar, crear y comunicar información mediante el uso seguro de tecnologías.
Esto no se reduce a manejar un dispositivo. También exige habilidades para distinguir entre información confiable y contenido falso, además de competencias comunicativas para producir y compartir mensajes en entornos digitales.
Prácticas que definen la alfabetización digital
Ser competente digitalmente abarca tres prácticas centrales:
Encontrar y consumir información. La búsqueda no basta, también es necesario evaluar la veracidad de los contenidos.
Crear contenido digital. Desde correos electrónicos y blogs hasta videos o pódcast, la creación fortalece la participación activa en la red.
Comunicar y compartir información. Implica seleccionar, organizar y difundir datos de manera responsable, contribuyendo a una cultura digital crítica.
El reto es mayor entre jóvenes, quienes en muchos casos prefieren redes sociales en lugar de buscadores tradicionales para informarse, lo que aumenta su exposición a la desinformación.
LEE Jóvenes eligen redes sociales para informarse, pero enfrentan riesgos de Fake News
La alfabetización digital como herramienta de protección
Leer un artículo en línea no es igual que hacerlo en un libro. La presencia de anuncios, videos y enlaces obliga a tomar decisiones constantes. En ese proceso surgen riesgos como el phishing, fraudes electrónicos o la propagación de rumores en redes sociales. Una formación digital adecuada permite identificar amenazas y proteger la privacidad.
Desafío para todas las generaciones
El reto no se limita a los jóvenes. Adultos requieren actualizarse para no quedar rezagados en sus profesiones. Personas mayores necesitan capacitación básica que les permita mantener independencia y contacto con sus familias. En el caso de las empresas, incorporar tecnologías es vital para la competitividad, mientras que en escuelas y comunidades rurales la alfabetización digital ayuda a cerrar la brecha educativa y social.
Riesgos de no alfabetizarse digitalmente
Quienes carecen de estas competencias enfrentan una desventaja en múltiples ámbitos. En la economía, las oportunidades se reducen por falta de acceso a empleos digitales. En la vida cotidiana, crece la dependencia hacia terceros para realizar tareas básicas en línea. Además, se profundiza la desigualdad entre quienes dominan la tecnología y quienes permanecen excluidos.
Inversión en alfabetización digital
Para reducir la brecha se requieren políticas que amplíen la infraestructura de internet, programas de formación para todas las edades, acceso a dispositivos y personal capacitado en enseñanza tecnológica.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Tech
Roblox, ¿trampa para víctimas de trata y explotación infantil?
Los menores no están seguros en internet
Washington. — La plataforma de videojuegos Roblox enfrenta una nueva demanda federal en Estados Unidos por presunta negligencia en la protección de niños frente a redes de explotación sexual. El caso se presentó en el tribunal del distrito norte de California, de acuerdo con medios como PEOPLE.
La denuncia fue impulsada por una madre de Michigan, quien acusó a la empresa de permitir que su hija de 10 años fuera víctima de un proceso de captación y abuso.
Según el despacho Dolman Law Group, encargado del proceso, un adulto contactó a la menor haciéndose pasar por niño y estableció un vínculo emocional para después solicitar imágenes sexuales.
Padres impulsan acciones colectivas contra Roblox
El expediente judicial, citado por PEOPLE, sostuvo que no se trató de un caso aislado. Documentó decenas de incidentes similares en Estados Unidos, donde los depredadores iniciaron contacto dentro de Roblox y trasladaron a las víctimas hacia aplicaciones externas como Discord y Snapchat.
Los documentos señalaron que los adultos ofrecieron Robux, la moneda virtual de Roblox, a cambio de fotos u otras conductas. En algunos episodios, extorsionaron a los menores con la amenaza de divulgar el material si no recibían más Robux.
El texto judicial describió incluso la existencia de juegos con referencias sexuales dentro de la plataforma, como los llamados condo games y experiencias como Public Bathroom Simulator. Estas actividades, según la demanda, expusieron a los menores a contenidos inapropiados y espacios de riesgo.
Cuentas con nombres vinculados a delitos
La denuncia también aseguró que Roblox permitió la circulación de cuentas con referencias directas a casos de abuso sexual. Entre ellas se mencionaron perfiles con nombres relacionados a Jeffrey Epstein y al pedófilo condenado Earl Brian Bradley.
De acuerdo con PEOPLE, el documento sostuvo que la empresa recibió advertencias internas sobre configuraciones de avatares relacionadas con desnudos, pero decidió mantener opciones que facilitaron entornos inseguros. Un exempleado citado por WRAL News declaró: “Puedes mantener a tus jugadores seguros, pero perderás usuarios en la plataforma. O bien, puedes permitir que más personas se unan y así aumentarán los ingresos”.
Roblox respondió previamente de manera general, señalando que invirtió en sistemas de inteligencia artificial como Sentinel para detectar conductas inapropiadas. Sin embargo, reportes de The Guardian cuestionaron su eficacia al no frenar por completo los contenidos sexuales ni los perfiles predatorios.
Te interesa: Prohibir el celular en las escuelas no protege a tus hijos del grooming
Impacto en la seguridad digital infantil
El Dolman Law Group mantiene al menos cinco procesos legales contra Roblox por presunta explotación infantil facilitada a través de la plataforma y, según PEOPLE, investiga más de 300 denuncias adicionales. Estas cifras colocan a Roblox entre las tecnológicas con más litigios pendientes relacionados con menores de edad.
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México ya había advertido sobre el uso de plataformas como Roblox y Free Fire para captar víctimas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reveló que, entre enero de 2024 y junio de 2025, los videojuegos en línea representaron el 4% de los casos de trata de menores.
Las autoridades estadounidenses recordaron que existe el Childhelp National Child Abuse Hotline, disponible las 24 horas en el 1-800-4-A-Child y en www.childhelp.org, un servicio confidencial en más de 170 idiomas.
Alerta SSPC por riesgos en videojuegos
En ese contexto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó un aviso nacional para advertir a padres y jóvenes sobre el aumento de trata de personas en entornos digitales.
Los delincuentes utilizan videojuegos y redes sociales para contactar a las víctimas, aprovechando chats internos en plataformas populares como Roblox y Free Fire.
Los tratantes de personas usaron los videojuegos como herramienta para atraer a los menores. De acuerdo con la SSPC, pactaron encuentros presenciales tras interactuar en partidas en línea.
Los delincuentes engañaron a sus víctimas con supuestas oportunidades de pertenecer a equipos de jugadores profesionales o recibir pagos por participar en comunidades digitales.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México documentó que, entre enero de 2024 y junio de 2025, Facebook, Instagram y WhatsApp representaron el 55% de los casos de captación. El mismo reporte señaló que los videojuegos en línea ya concentraban el 4% de los casos de trata infantil.
Plataformas más utilizadas por delincuentes
El Consejo Ciudadano reveló que Free Fire concentró el 46% de los casos relacionados con videojuegos, mientras Roblox alcanzó el 23%. Estas cifras se relacionaron con la popularidad de ambas plataformas entre usuarios de 12 a 17 años.
Las dinámicas de reclutamiento incluyeron engaños con supuestas ofertas de trabajo en plataformas digitales. Las víctimas fueron convencidas de realizar tareas simples vinculadas a YouTube o a los mismos videojuegos, con la promesa de ganancias elevadas. Tras ello, los tratantes exigieron depósitos bancarios que nunca fueron devueltos.
El informe “Mundo Digital” de la Red Grooming Latam presentado en México revela que 6 de cada 10 menores han hablado con desconocidos en internet.
Educación digital y prevención familiar
En promedio, los niños en México y Latinoamérica pasan entre 5 y 6 horas diarias frente a una pantalla, sin contar las horas escolares, según la Red Grooming Latam. El dato se agrava cuando se conoce que el primer celular propio llega, en muchos casos, antes de los 9 años.
El Consejo Ciudadano llamó a las familias a involucrarse en las actividades digitales de sus hijos. “Recuerda que la comunicación abierta y honesta es clave para proteger a tus hijas e hijos de la trata en internet”, señaló Cecilia Flores, coordinadora de Fuerza Pedregal.
Las recomendaciones incluyeron monitorear el uso de dispositivos, ajustar configuraciones de privacidad, fomentar la educación digital en casa y establecer reglas claras de tiempo frente a las pantallas.
Finalmente, el organismo informó que entre 2024 y 2025 rescataron a 99 personas en terminales de autobuses, de las cuales 55 eran menores. La mayoría habían sido engañados mediante falsas ofertas laborales.
JAHA
Tech
Presentan Código LactancIA, una app para cuidar el derecho a amamantar sin presiones
Semana Mundial de la Lactancia Materna
Ciudad de México.– La desinformación y la publicidad encubierta en redes sociales y medios pueden afectar decisiones fundamentales en la crianza de los hijos, como la de amamantar. Para enfrentar este desafío, este lunes se presentó Código LactancIA, una herramienta digital impulsada por Inteligencia Artificial que busca proteger uno de los vínculos más importantes en la vida humana: el de una madre alimentando a su bebé al pecho.
Código LactancIA, permitirá monitorear y reportar violaciones al Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Su objetivo: proteger el derecho de madres y bebés a una lactancia libre de presiones comerciales.
Un grupo de expertos para la protección de la lactancia materna formado por integrantes del gobierno, la academia, organizaciones internacionales y de la sociedad civil se reunieron en el Centro Kalan de la Secretaría de Salud, para presentar esta plataforma que permitirá monitorear y reportar prácticas de marketing engañosas sobre fórmulas comerciales infantiles y sustitutos de leche materna.
“La tecnología también puede cuidar la vida. CódigoLactancIA es una herramienta al servicio de las familias y del derecho de las madres a tomar decisiones informadas, libres de presiones comerciales”, fue uno de los mensajes centrales del evento.
¿Qué hace Código LactancIA?
Esta aplicación pionera está diseñada para:
- Detectar automáticamente publicidad digital engañosa sobre fórmulas infantiles en sitios web y redes sociales.
- Dar herramientas a madres, padres, personal de salud, periodistas y sociedad civil para reportar infracciones al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.
- Apoyar a las autoridades sanitarias para implementar medidas correctivas y sancionar a quienes infrinjan las normas.
- Difundir información confiable sobre lactancia y la alimentación saludable de bebés menores de 36 meses.
- Fortalecer políticas públicas basadas en evidencia, generando reportes periódicos sobre el cumplimiento del marco legal mexicano y resoluciones de la OMS.
La plataforma fue desarrollada por un grupo multisectorial con el respaldo de instituciones como el IMSS, Instituto Nacional de Salud Pública, Universidad Iberoamericana, Liga de la Leche México, Secretaría de Salud de Guanajuato , Consejo Nuevo León, El Poder del Consumidor, y UNICEF, entre muchas otras.
Una herramienta que nace de la necesidad real
Aunque organizaciones de salud como la OMS han establecido normas claras para proteger la lactancia materna, la promoción de fórmulas comerciales ha penetrado todos los sectores y entornos digitales con mensajes disfrazados de ayuda o asesoría, lo que ha llevado a muchas mujeres a tomar decisiones sin información completa.
Historias como la de Irene, una madre primeriza que se sintió rebasada por la publicidad de fórmulas y la falta de apoyo, muestran la urgencia de iniciativas como CódigoLactancIA. “Me hicieron pensar que mi leche no era suficiente. No sabía que esas publicaciones estaban prohibidas”, dijo en entrevista previa para Siete24.
Esta nueva herramienta busca evitar que más madres como Irene sean empujadas, sin saberlo, a sustituir la lactancia sin razón médica, motivadas por anuncios disfrazados de consejos.
El Código LactancIA pone a México a la vanguardia en el uso de inteligencia artificial para proteger derechos humanos como el acceso a información confiable y la promoción de entornos de crianza saludables. A diferencia de herramientas pasivas, esta aplicación permite a cualquier persona convertirse en vigilante de los derechos de las madres lactantes y sus bebés.
Además, contribuye a evaluar el desempeño de las instituciones del Estado mexicano, ofreciendo datos útiles para mejorar políticas públicas de salud materno-infantil.
Proteger la lactancia es una tarea colectiva
La lactancia materna es un derecho, y una práctica que requiere apoyo, acompañamiento y entornos libres de presiones. En ese sentido, CódigoLactancIA no es solo una app, sino un llamado colectivo a defender ese primer derecho de todo bebé: alimentarse del cuerpo y amor de su madre, sin interferencias.
Como señalaron los voceros del lanzamiento, proteger la lactancia no es tarea exclusiva del sector salud, sino un compromiso que involucra a empresas, gobiernos, medios de comunicación, comunidades y familias.
Si deseas conocer más sobre la plataforma o cómo puedes colaborar reportando prácticas irregulares, visita www.codigolactancia.mx.
npq
Tech
¿Qué hacen TikTok y Meta para proteger a niñas y niños en sus redes sociales?
Esta es la edad mínima
Ciudad de México.- En la era digital, niñas, niños y adolescentes pasan cada vez más tiempo conectados, la exposición prolongada a pantallas, redes sociales y videojuegos ha encendido alertas entre especialistas, autoridades y familias en México y América Latina. Las redes sociales no son para niños, pero la realidad nos deja ver que son una gran parte de sus usuarios ¿realmente plataformas como Meta y TikTok protegen a los menores de los riesgos digitales?
Representantes de estas empresas en la región aseguran que tiene políticas para restringir la exposición de los menores de edad, pero claro, hay algunos obstáculos que salvar, de ello hablaron recientemente en una reunión entre representantes de asociaciones civiles mexicanas de protección a la infancia, legisladores y plataformas.
La exposición se centró en cómo estas plataformas aplican restricciones, herramientas tecnológicas y controles parentales para prevenir situaciones de riesgo, como acoso, contacto con desconocidos y exposición a contenidos inapropiados.
YA VISTE: ¿Por qué y en qué trabajan los niños en México?
El panorama: niños y adolescentes en las redes sociales
Según el informe Mundo Digital, de la Red Grooming Latam, presentado en México, el acceso temprano a dispositivos y plataformas es ya un fenómeno estructural, su uso excesivo puede afectar la salud mental, física y desempeño social de niñas y niños.
Las 5 redes más usadas por menores en la región son:
- TikTok
- YouTube
El informe también resalta que muchas de estas plataformas no fueron diseñadas inicialmente para menores de edad, lo que implica desafíos constantes en términos de protección, privacidad y control de contenidos.
Meta: tecnología, alianzas y perfiles restringidos
La Mtra. María Cristina Capelo, líder de Seguridad en América Latina de Meta, explicó que las políticas de la empresa que agrupa a Instagram, WhatsApp y Facebook, están en constante evolución:
“Nuestras políticas no admiten a niños menores de 13 años en nuestras plataformas. Sin embargo, eso no significa que no tengamos que hacer mucho trabajo, porque hay muchos que mienten y muchas familias que mienten”.
Capelo destacó el uso de tecnología avanzada y alianzas internacionales para estringir perfiles sospechosos, entre las principales medidas se encuentra la restricción automática de mensajes directos para usuarios menores de edad:
“Siempre vamos avanzando en invertir en tecnología, en entender cómo avanza el riesgo. Los agresores buscan formas nuevas y nosotros debemos estar a la vanguardia. Si un usuario no está conectado con un perfil de un adolescente, no puede enviarle un mensaje directo. Eso ya es de manera predeterminada”.
Además, Meta cuenta con perfiles marcados que, por violar políticas o mostrar actividad sospechosa, enfrentan límites de interacción y pueden ser detectados por otras plataformas gracias a la colaboración en la Tech Coalition.
Para menores de edad, las cuentas tienen configuraciones de privacidad, recordatorios para descansar cada 60 minutos, y restricciones de contenido gráfico o violento. También hay un modo nocturno que silencia notificaciones desde las 10 p.m. hasta las 7 a.m.
TikTok: segmentación por edad y bloqueo de mensajes
El Mtro. Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, subrayó que la plataforma no está diseñada para menores de 13 años. A partir de esa edad, se activan configuraciones diferenciadas:
“Si eres menor de edad en TikTok, por sistema no puedes ni enviar ni recibir mensajes directos. No enviar ni recibir mensajes directos es fundamental porque es ahí donde se producen algunos de los mayores riesgos en línea”.
TikTok no recomienda contenido de menores a adultos. Según Rodríguez:
“El contenido de una jovencita de 14 años no lo va a ver un hombre adulto como yo, porque el algoritmo no lo recomienda”.
Además, la empresa cuenta con moderadores humanos que revisan el contenido cuando las herramientas automáticas no son suficientes, y prohíbe absolutamente cualquier material relacionado con abuso infantil.
El punto clave: el rol de los padres
Rodríguez enfatizó que las herramientas digitales no bastan sin el acompañamiento adulto. Por eso, TikTok desarrolló junto con Fundación Pas una guía para familias en México.
“Las herramientas tecnológicas requieren acompañamiento humano y, sobre todo, acompañamiento consciente de los adultos a los jovencitos. Poner límites es dar amor. Poner límites a nuestras hijas e hijos en internet es dar amor”.
Corresponsabilidad para una internet segura
Meta y TikTok coinciden en que la seguridad digital de niñas y niños es una responsabilidad compartida. Plataformas, autoridades, especialistas y familias deben trabajar en conjunto para crear un entorno digital más sano, seguro y respetuoso.
Hablar con nuestros hijos, conocer las herramientas parentales y poner límites conscientes puede marcar la diferencia entre un espacio digital de riesgo o de aprendizaje.
npq
Debate de violencia en videojuegos llega al Paquete Económico 2026
Lactarios en NL: un abrazo de la sociedad a las madres turistas
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Gobierno impondrá impuesto a videojuegos violentos: 183 millones en 2026
América Rangel: “Sin derecho a la vida, ningún otro derecho es posible”
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 1 día
Marcel García: la voz que inspira y conecta en internet
-
Méxicohace 20 horas
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
-
Felipe Monroyhace 1 día
Santos Frassati y Acutis, asumir el contexto
-
Méxicohace 1 día
Natividad de María: Faro de esperanza para la maternidad contemporánea