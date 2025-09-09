Debate de violencia en videojuegos llega al Paquete Económico 2026

Ciudad de México. — Cada vez que ocurre un crimen violento protagonizado por un joven, surge una pregunta recurrente: ¿influyen los videojuegos violentos?

El sociólogo Aníbal Mesa López, de la Universidad de La Laguna, sostuvo que es más sencillo encontrar evidencias de beneficios cognitivos que de violencia generada por los videojuegos.

En contraste, la psicóloga María del Mar Expósito Aguiar señaló que “los videojuegos violentos podrían propiciar actitudes favorables hacia la violencia” mediante observación, imitación y normalización de conductas agresivas.

Sin embargo, no son un factor determinante para tener conductas violentas.

Evidencia científica sobre videojuegos y conducta

Un estudio realizado por el Oxford Internet Institute, publicado en Royal Society Open Science (2023), entrevistó a mil 004 adolescentes británicos de 14 y 15 años.

Los investigadores también recopilaron información de padres y tutores sobre conductas observadas en el último mes. El hallazgo fue contundente: no existe relación directa entre violencia y videojuegos.

El estudio incluso apuntó beneficios como la estimulación cognitiva y el desarrollo de habilidades estratégicas. Sin embargo, advirtió que jugar en exceso puede derivar en irritabilidad o problemas de convivencia.

Impuestos a videojuegos, “cuestión de seguridad”

En México, el debate sobre videojuegos violentos adquirió un nuevo matiz con el Paquete Económico 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso un impuesto especial de 8% del IEPS.

El gravamen aplicaría a títulos clasificados como “C” (no aptos para menores de 18 años) y “D” (contenido extremo para adultos), según lineamientos oficiales publicados en 2021.

La medida abarcaría ventas físicas, descargas digitales y suscripciones. También incluiría contenido adicional como expansiones, personajes y funciones premium, lo que aumentaría costos para consumidores.

El gobierno federal defendió la iniciativa con dos argumentos. Primero, prevenir adicciones y problemas de salud mental asociados con el consumo excesivo de videojuegos violentos.

Segundo, destinar la recaudación a programas de prevención social y atención psicológica. Según la Secretaría de Hacienda, un título de mil pesos pasaría a costar mil 080 pesos.

La iniciativa también obligaría a las plataformas a registrarse ante el SAT, emitir comprobantes con el impuesto incluido y reportar operaciones. En caso de evasión, podrían ser bloqueadas.

En ese sentido, la mandataria aseguró que no es una medida recordativa, sino de salud y seguridad.

Además, la titular del Poder Ejecutivo aseguró que es deber de los padres proteger a sus hijos del contenido inadecuado en plataformas como videojuegos.

Regulación previa en México

Desde agosto de 2021, México cuenta con el Sistema Mexicano de Equivalencia de Clasificación de Contenidos de Videojuegos (SMECCV). Este sistema definió categorías que orientan a consumidores y familias.

Las categorías son: “A” para todo público, “B” para mayores de 12 años, “B15” para mayores de 15 años, “C” para adultos y “D” para contenido extremo.

El objetivo fue proporcionar información clara a padres y madres para supervisar el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos digitales con posibles riesgos.

Una discusión que no termina

Aunque el impuesto busca atender preocupaciones sobre violencia y adicciones, especialistas recuerdan que la evidencia científica no confirma una relación directa entre videojuegos y conductas agresivas.

La discusión continúa abierta entre quienes señalan los riesgos de la exposición prolongada a títulos violentos y quienes defienden los beneficios educativos, sociales y de entretenimiento de la industria.

