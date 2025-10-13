Tech
El cerebro sin memoria: cómo los smartphones alteran nuestra mente
¿Qué tanto le dejamos al celular de nuestra vida?
Ciudad de México. — Cada vez más personas confían a sus teléfonos inteligentes su memoria, sus recuerdos y hasta sus emociones, aunque esto afecta a su cerebro. Lo hacen por comodidad o miedo a olvidar.
Sin embargo, según expertos, esta práctica podría transformar la manera en que funciona nuestro cerebro.
En su libro Le cerveau sans mémoire (El cerebro sin memoria), el neurocirujano Marc Tadié y el abogado Thierry Derez analizaron las consecuencias neurológicas y sociales del uso masivo de los smartphones.
Ambos coincidieron en que “nuestro cerebro funciona como un músculo: si no se usa, se atrofia”.
Los autores explicaron que los centros de la memoria, como el hipocampo, se redujeron en quienes delegaron sus funciones cognitivas a las herramientas digitales.
Un estudio publicado por Nature Communications en 2023 confirmó que la memoria espacial de los conductores disminuyó desde la aparición del GPS.
Antes, los taxistas londinenses mostraban un hipocampo más desarrollado debido a la memorización de rutas, según investigaciones de la University College London. Con la navegación automática, esa zona cerebral comenzó a atrofiarse.
Entre la pérdida de habilidad cerebral y la soledad digital
Tadié advirtió que externalizar recuerdos o tareas cotidianas al smartphone afecta la identidad personal. “Delegar nuestra memoria equivale a perder una parte de nosotros”, señaló durante una entrevista con Aleteia.
El especialista subrayó que este fenómeno puede derivar en pérdida de memoria, confusión e incluso un mayor riesgo de Alzheimer precoz.
Las relaciones humanas también cambiaron. Las redes digitales ampliaron el acceso al mundo, pero redujeron la interacción presencial. “Hemos ganado alcance, pero perdido profundidad emocional”, afirmó Derez.
De acuerdo con un informe del Pew Research Center, el 61% de los jóvenes reconoció sentirse más desconectado emocionalmente pese a mantenerse “en línea”.
Un recurso útil con límites claros
El uso del smartphone no siempre tuvo consecuencias negativas. En adultos mayores y personas con discapacidad, las herramientas digitales resultaron valiosas para combatir la soledad y la depresión.
Investigaciones de la Universidad de Stanford demostraron que el uso moderado de dispositivos inteligentes ayudó a mejorar el bienestar emocional en ese grupo.
Tadié recordó que el teléfono debe seguir siendo una herramienta, no un sustituto de la experiencia humana. “Ver rostros, lugares y paisajes mantiene vivo al cerebro”, concluyó.
México
Cinco videojuegos ayudan a niños a amar la naturaleza
Ciudad de México.- El vínculo entre los videojuegos y la educación ambiental creció año tras año, con títulos que enseñan a cuidar el planeta desde la infancia. Por ello te decimos los cinco juegos con impacto positivo, que pueden ser aprovecharlos como herramientas educativas.
En Querétaro, alumnos de la Universidad Tecnológica de Corregidora crearon un simulador con nueve videojuegos para que niños aprendieran de fenómenos climáticos de manera interactiva.
Siemens Gamesa desarrolló “Planet Rescuers”, un videojuego educativo dentro de Minecraft: Education Edition.
Lo diseñaron para estudiantes de 8 a 14 años, con enfoque en energía, sostenibilidad y vocaciones STEM.
Además, organizaciones como la Fundación Ersília y la Xunta de Galicia promovieron juegos como Climántica o Urban Climate Architect. Estos permiten que los jugadores diseñen ciudades sostenibles y gestionen pueblos sin contaminar.
Los videojuegos crearon espacios seguros para que niños interioricen conceptos complejos como cambio climático, reciclaje, biodiversidad y consumo responsable.
Aprenden gestionando recursos, tomando decisiones y viendo consecuencias reales.
Desarrollan pensamiento crítico, creatividad y conciencia cívica.
Además, docentes pueden usar estas herramientas digitales en lugar de verlas solo como entretenimiento.
A su vez, estas experiencias impulsaron la innovación local. Por ejemplo, el proyecto de Querétaro se presentó en la EXPOCYTEQ.
Cinco videojuegos que enseñan a cuidar el planeta.
Eco: propone construir civilizaciones en ecosistemas virtuales donde cada acción afecta al medio ambiente.
Beyond Blue: permite explorar los océanos, conocer la vida marina y reflexionar sobre los retos ambientales que enfrentan los ecosistemas marinos.
Sid Meier’s Civilization: la serie incorporó el cambio climático como reto. Los jugadores enfrentan escasez de recursos, contaminación y deben equilibrar desarrollo con sostenibilidad.
Lumino City: combina resolución de acertijos con valores de sostenibilidad y reciclaje en una narrativa visualmente atractiva.
Plasticity: este juego invita a limpiar la ciudad del plástico. Pone al jugador ante decisiones morales sobre residuos plásticos.
El uso de videojuegos educativos ambientales demuestra beneficios tangibles en conciencia ecológica y habilidades cognitivas.
Tech
Catfishing: los riesgos de los falsos noviazgos en redes
Así, delincuentes engañan a jóvenes vulnerables
Ciudad de México. — El documental Unknown Number: The High School Catfish presentó el caso de Lauryn y Owen, una pareja que sufrió casi dos años de acoso cibernético.
El caso abrió nuevamente el debate sobre el catfishing, un fenómeno digital que afecta a miles de personas en distintas partes del mundo.
¿Qué significa el catfishing?
El diccionario de Cambridge definió el catfishing como la práctica de hacerse pasar por otra persona en línea, normalmente para engañar a alguien con fines románticos.
El término se popularizó tras el documental Catfish (2010), que mostró la historia de Nev Shulman y una relación virtual basada en un perfil falso en Facebook. Posteriormente, el reality Catfish: The TV Show (2012) llevó el tema a un público masivo y exploró cómo estas identidades ficticias afectaban emocionalmente a las víctimas.
Historias que revelaron los daños emocionales
El documental Sweet Bobby (2024) retrató el caso de Kirat Assi, quien mantuvo durante ocho años una relación con un hombre llamado Bobby Jandu.
Con el tiempo descubrió que todo era un engaño elaborado por su prima Simran, quien había inventado no solo a Bobby, sino también a una red completa de amigos y familiares falsos.
El impacto emocional de esta revelación dejó claro que el catfishing podía ir más allá del simple engaño amoroso y convertirse en manipulación psicológica.
Cómo operan los catfishers
Investigadores como Mahadi Ibne Bakar, de la Universidad de Brac, describieron el modus operandi de los catfishers. Primero crean perfiles falsos con fotografías, publicaciones y contactos inventados. Luego seleccionan víctimas que coinciden con la identidad fabricada.
Una vez establecido el vínculo, manipulan emocionalmente o piden dinero a través de criptomonedas, transferencias o tarjetas de regalo. Según el estudio Catfishing: a look into online dating and impersonation (2020), una ex catfisher admitió haber engañado a 30 personas en Estados Unidos, obteniendo incluso ingresos de hasta 100 dólares por imágenes falsas con fines sexuales.
Señales de alerta en redes sociales
El Comisionado de Seguridad Electrónica de Australia (eSafety) recomendó identificar signos que alerten sobre perfiles falsos.
Entre ellos, tener pocas publicaciones, no mostrar amigos reales o evitar videollamadas.
También sugirió hacer búsquedas inversas de imágenes, verificar redes sociales adicionales y desconfiar de identidades que resulten “demasiado buenas para ser verdad”.
Otra señal clave es el “lovebombing”: cuando una persona asegura amor incondicional en poco tiempo para ganar control emocional.
Cómo prevenir el catfishing
Especialistas recomiendan mantener escepticismo ante ofertas románticas virtuales, dudar de perfiles con información limitada y evitar enviar dinero o datos sensibles.
También es importante no trasladar conversaciones a aplicaciones privadas sin antes verificar la autenticidad de la persona.
La prevención y la atención a los detalles siguen siendo las herramientas más eficaces para protegerse de los catfishers.
Dignidad Humana
Violetta, la confidente digital de apoyo emocional, es una app mexicana que ayuda a prevenir la violencia
Amiga date cuenta
Ciudad de México.- “¿Cómo hago para tener una relación sana con mi pareja?”, “quiero sentirme bien conmigo misma”, “¿qué debo hacer para sentirme tranquila en mis redes sociales?”. Estas son algunas de las preguntas que los usuarios hacen a Hola Soy Violetta, una plataforma digital de apoyo emocional creada en México que busca acompañar, escuchar y orientar a quienes enfrentan situaciones difíciles en sus relaciones o en su vida personal.
De acuerdo con estudios de la Asociación Civil Prevención y Psicoeducación de la Violencia Violetta, el 70% de las personas no tienen con quién hablar de sus relaciones y emociones, esto revela la urgencia de contar con espacios seguros y accesibles para dialogar sobre aquello que muchas veces se calla por miedo, vergüenza o desconocimiento.
Una amiga virtual disponible 24/7
Violetta es un chatbot que funciona como una “amiga digital”. Desde hace cinco años es entrenada con contenidos psicológicos creados por expertos.
“Es como si fuera tu amiga virtual para platicar todas esas situaciones… nos va guiando de la mano en este proceso de crear relaciones que se sienten bien y, si detecta riesgos, nos puede canalizar con ayuda profesional de forma inmediata”.
Así lo explicó Floreta Mayerson, fundadora del proyecto, al ganar el Premio Kybernuz al liderazgo social.
La iniciativa surgió durante la pandemia, en medio del confinamiento y del incremento de la violencia en los hogares. Fue entonces cuando sus creadoras se preguntaron qué podía hacerse antes de que una situación llegara a convertirse en emergencia. La respuesta fue clara: crear un espacio digital, accesible y seguro, disponible en cualquier celular, que permitiera cuestionar lo que no se nombra y brindar acompañamiento inmediato.
Inteligencia artificial de apoyo emocional
El entrenamiento de la inteligencia artificial detrás de Violetta es riguroso y ético, asegura Mayerson, quien forma parta de la lista de emprendedoras jóvenes 30 under 30 de Forbes. Todo el contenido con el que se alimenta está adaptado al contexto mexicano y pasa por protocolos de tolerancia cero a la violencia en contra de las mujeres.
“Hay muchísima responsabilidad en el vínculo que la persona crea con una inteligencia artificial y cómo cuidamos los contenidos. Cuidamos desde el tono, las palabras que utiliza, los emojis… buscamos que se sienta siempre cercano, amigable, empático y seguro.
La plataforma no solo acompaña en situaciones de crisis, también trabaja en la prevención y psicoeducación, impulsando cambios culturales para que cada vez más personas se animen a hablar sobre lo que sienten y viven.
Violetta sigue creciendo y en estos cinco años ha canalizado de forma inmediata a más de 50 mil personas a otras instituciones.
Cómo funciona Hola soy Violetta
La interacción con Violetta es sencilla: basta con ingresar a holasoyvioletta.com o buscarla en redes sociales como @holasoyvioletta. Desde ahí, cualquier persona puede iniciar una conversación como en un chat de WhatsApp.
Según datos de la organización, más de 250 mil personas ya han conversado con Violetta y el 85% reporta sentirse mejor después de hacerlo. Los temas más frecuentes incluyen rupturas amorosas, ansiedad, violencia y la necesidad de ser escuchado.
La importancia de escuchar
Para Mayerson, el mayor valor de la plataforma es ofrecer un espacio de confianza y confidencialidad. “Muchas veces no lo decimos en voz alta, sentimos que somos la única persona que lo está viviendo. Buscamos que nadie se quede sin ese acompañamiento inicial”.
En México la violencia entre la población joven ya tuvo consecuencias fatales, espacios digitales de escucha y prevención son clave para propiciar relaciones más sanas y seguras, en las mismas redes en que abundan los mensajes violentos.
Tech
Riesgos de la IA: puede causar comportamientos mesiánicos
Chatbots son diseñados para adular
Ciudad de México.- La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha revolucionado la manera en que nos relacionamos con la tecnología. Sin embargo, especialistas advierten que su uso prolongado y sin control puede traer consigo riesgos emocionales y cognitivos, pues estas plataformas “están diseñadas para adular, complacer y mantener enganchados a los usuarios”, alertó la Dra. Cimenna Chao Rebolledo.
La Directora General de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana, explicó que la interacción continua con chatbots que simulan empatía puede generar lo que algunos investigadores han comenzado a llamar “psicosis inducida por inteligencia artificial”, un fenómeno todavía no reconocido clínicamente pero documentado de manera creciente por familiares y usuarios que lo han vivido de cerca.
Cómo se manifiesta la psicosis inducida por IA
De acuerdo con la Dra. Chao, existen al menos cuatro tipos de afectaciones que podrían detonar este fenómeno:
Confusión con la realidad. Creer que la tecnología lee la mente.
Falso vínculo afectivo. Cuando el bot se convierte en un “compañero sentimental” y se genera la ilusión de una relación emocional real.
Delirio mesiánico. Provocado por la adulación constante de la IA, que lleva al usuario a sentirse poseedor de una verdad absoluta incomprendida por los demás, y que puede llevar a la construcción de teorías de conspiración.
El “terapeuta artificial”. El chatbot se asume como consejero existencial y, en lugar de ayudar, puede confirmar ideas destructivas e incluso suicidas.
La especialista señaló que estos patrones pueden estar acompañados de aislamiento social, ansiedad, paranoia, ideas violentas o conductas autolesivas, todas ellas con un impacto preocupante en la salud mental.
Las plataformas de IAG ofrecen un diálogo en tiempo real, lo que facilita que los usuarios atribuyan cualidades humanas a los bots. “La gente puede llegar a pensar que la inteligencia artificial siente e incluso le comprende, cuando en realidad se trata de un comportamiento empático simulado”, explicó Chao.
En ese sentido, advirtió que los chatbots están programados para adular:
“El bot puede hacerte creer que todas tus ideas son geniales. De aquí podrían surgir interacciones tóxicas que hoy nos preocupan”, puntualizó.
No olvidemos la ética
La académica impulsa una alfabetización digital para evitar riesgos: debemos comprender cómo usar la IA y para qué sirve; conocer sus algoritmos, fortalezas y riesgos. Y sobre todo ser críticos y aplicar la ética: entender que estas herramientas validan incluso supuestos falsos, con sesgos que pueden impactar en la percepción de la realidad.
“Antes que el uso irreflexivo de la tecnología, debe estar el bienestar de la persona”.
Recomendaciones para familias, maestros y usuarios
La Dra. Cimenna Chao compartió algunas señales de alerta que pueden ayudar a padres, maestros y usuarios a detectar riesgos a tiempo:
- Uso prolongado. Conversaciones demasiado largas con la IA sobre un mismo tema.
- Mensajes fantasiosos. Construcción de narrativas sin sustento que se refuerzan con la interacción.
- Personificación excesiva. Otorgar rasgos humanos a los bots y depender de ellos como objetos de apego.
“Si vemos que nuestros hijos e hijas, o nosotros mismos, estamos enganchados en exceso con estas tecnologías, hay que levantar la antena. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero nunca debe sustituir la interacción humana ni convertirse en un refugio emocional”, concluyó.
