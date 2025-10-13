El cerebro sin memoria: cómo los smartphones alteran nuestra mente

Ciudad de México.- “¿Cómo hago para tener una relación sana con mi pareja?”, “quiero sentirme bien conmigo misma”, “¿qué debo hacer para sentirme tranquila en mis redes sociales?”. Estas son algunas de las preguntas que los usuarios hacen a Hola Soy Violetta, una plataforma digital de apoyo emocional creada en México que busca acompañar, escuchar y orientar a quienes enfrentan situaciones difíciles en sus relaciones o en su vida personal.

De acuerdo con estudios de la Asociación Civil Prevención y Psicoeducación de la Violencia Violetta, el 70% de las personas no tienen con quién hablar de sus relaciones y emociones, esto revela la urgencia de contar con espacios seguros y accesibles para dialogar sobre aquello que muchas veces se calla por miedo, vergüenza o desconocimiento.

Una amiga virtual disponible 24/7

Violetta es un chatbot que funciona como una “amiga digital”. Desde hace cinco años es entrenada con contenidos psicológicos creados por expertos.

“Es como si fuera tu amiga virtual para platicar todas esas situaciones… nos va guiando de la mano en este proceso de crear relaciones que se sienten bien y, si detecta riesgos, nos puede canalizar con ayuda profesional de forma inmediata”.

Así lo explicó Floreta Mayerson, fundadora del proyecto, al ganar el Premio Kybernuz al liderazgo social.

La iniciativa surgió durante la pandemia, en medio del confinamiento y del incremento de la violencia en los hogares. Fue entonces cuando sus creadoras se preguntaron qué podía hacerse antes de que una situación llegara a convertirse en emergencia. La respuesta fue clara: crear un espacio digital, accesible y seguro, disponible en cualquier celular, que permitiera cuestionar lo que no se nombra y brindar acompañamiento inmediato.

Foto de Pixabay

Inteligencia artificial de apoyo emocional

El entrenamiento de la inteligencia artificial detrás de Violetta es riguroso y ético, asegura Mayerson, quien forma parta de la lista de emprendedoras jóvenes 30 under 30 de Forbes. Todo el contenido con el que se alimenta está adaptado al contexto mexicano y pasa por protocolos de tolerancia cero a la violencia en contra de las mujeres.

“Hay muchísima responsabilidad en el vínculo que la persona crea con una inteligencia artificial y cómo cuidamos los contenidos. Cuidamos desde el tono, las palabras que utiliza, los emojis… buscamos que se sienta siempre cercano, amigable, empático y seguro.

La plataforma no solo acompaña en situaciones de crisis, también trabaja en la prevención y psicoeducación, impulsando cambios culturales para que cada vez más personas se animen a hablar sobre lo que sienten y viven.

Violetta sigue creciendo y en estos cinco años ha canalizado de forma inmediata a más de 50 mil personas a otras instituciones.

Foto de PIxabay

Cómo funciona Hola soy Violetta

La interacción con Violetta es sencilla: basta con ingresar a holasoyvioletta.com o buscarla en redes sociales como @holasoyvioletta. Desde ahí, cualquier persona puede iniciar una conversación como en un chat de WhatsApp.

Según datos de la organización, más de 250 mil personas ya han conversado con Violetta y el 85% reporta sentirse mejor después de hacerlo. Los temas más frecuentes incluyen rupturas amorosas, ansiedad, violencia y la necesidad de ser escuchado.

La importancia de escuchar

Para Mayerson, el mayor valor de la plataforma es ofrecer un espacio de confianza y confidencialidad. “Muchas veces no lo decimos en voz alta, sentimos que somos la única persona que lo está viviendo. Buscamos que nadie se quede sin ese acompañamiento inicial”.

En México la violencia entre la población joven ya tuvo consecuencias fatales, espacios digitales de escucha y prevención son clave para propiciar relaciones más sanas y seguras, en las mismas redes en que abundan los mensajes violentos.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp