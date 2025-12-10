El regreso del teléfono fijo en hogares que buscan limitar las pantallas

Ciudad de México.— El teléfono fijo volvió a aparecer en muchas conversaciones familiares durante el último año. Su uso dejó de ser habitual en los hogares desde que los móviles cambiaron la manera de comunicarnos a inicios de los años dos mil.
Sin embargo, este aparato regresó al centro del debate por una razón inesperada: su utilidad para retrasar la exposición a pantallas entre niños y adolescentes.
Las familias que buscan limitar el uso de dispositivos digitales encontraron en el teléfono fijo una herramienta práctica y segura.
El interés surgió después de que varios estudios analizaron los efectos del tiempo de pantalla en la infancia.
Instituciones como la American Academy of Pediatrics señalaron en diversas guías que el uso temprano e intensivo de dispositivos podía afectar rutinas, sueño y bienestar emocional. Estas advertencias circularon ampliamente en medios y redes, lo que impulsó nuevas conversaciones sobre alternativas accesibles y confiables para comunicarse.
Familias que apostaron por un regreso al pasado
Hace doce años, la familia McMillan, de Canadá, llamó la atención internacional al recrear un estilo de vida sin pantallas. Vivieron como en los años ochenta: usaron teléfono fijo, escucharon casetes y retiraron los móviles del entorno infantil.
Su historia apareció en CBC y otros medios canadienses, donde explicaron que buscaban reducir la dependencia tecnológica de sus hijos pequeños.
Aunque su decisión pareció extrema, la reflexión sobre el teléfono fijo tomó fuerza con el tiempo. Hoy, padres de distintos países lo ven como una opción práctica para que sus hijos mantengan comunicación sin exponerse a los riesgos asociados al uso temprano del móvil.
Iniciativas que crecieron en Estados Unidos y Australia
En Australia, la cadena pública ABC entrevistó a madres que instalaron teléfonos fijos para que sus hijos pudieran hablar con familiares sin usar el móvil.
Una madre explicó que el aparato trajo tranquilidad al hogar y evitó prestar el teléfono personal a los niños, quienes podían acceder a internet de manera accidental.
En Estados Unidos ocurrió algo similar. The Atlantic reportó el caso de una madre de Portland que reunió a más familias para adoptar teléfonos fijos.
Fueron veinte hogares los que instalaron líneas domésticas para crear una “burbuja retro”, donde los niños se comunicaron sin aplicaciones ni redes sociales. Los teléfonos sonaron en salas y cocinas, como ocurría hace décadas, pero ahora con un propósito distinto.
Una alternativa frente a las primeras presiones digitales
Diversos padres señalaron que sus hijos empezaron a pedir un móvil alrededor de los nueve años.
Estas peticiones coincidieron con el aumento del uso de redes sociales entre estudiantes de primaria, documentado por organizaciones como Common Sense Media, que analizó hábitos digitales en menores norteamericanos.
El teléfono fijo ofreció una vía intermedia entre la necesidad de comunicarse y el deseo de posponer el acceso al móvil. Para muchos padres, esta decisión representó un respiro en medio de la presión digital que enfrentan las nuevas generaciones.
JAHA
Tech
Consejo de hombres: el trend que es un desahogo y apoyo
Ciudad de México.— El Consejo de hombres apareció en TikTok como un juego humorístico donde los usuarios “solicitaban permisos” para decisiones cotidianas.
Sin embargo, el trend tomó un rumbo más humano y profundo con algunas peticiones de usuarios.
Así pasó con el caso de Juan Fuentes, conocido como juan8axd, quien publicó un video donde explicó que quería empeñar su Xbox Series S para pagar su última quimioterapia.
Juan relató que su solicitud fue negada por el Consejo, pero su historia despertó una ola de solidaridad entre usuarios de TikTok, quienes decidieron donar dinero para evitar que vendiera su consola.
Su video reunió miles de comentarios y mostró cómo la plataforma podía convertirse en un espacio de acompañamiento emocional.
La historia de Juan y el apoyo inesperado
El video de Juan se viralizó rápidamente. Usuarios publicaron capturas de sus transferencias, con cantidades que fueron de 100 hasta más de 2 mil pesos, según comentaron en TikTok. La comunidad también ofreció traslados, contactos médicos y apoyo emocional.
El influencer Pipe Punk, uno de los creadores más reconocidos de la plataforma, comentó el video y pidió a Juan que lo contactara por mensaje privado para sumarse al apoyo.
TikTok confirmó en su informe de Tendencias 2024 que los contenidos colaborativos tuvieron un crecimiento sostenido en participación global, especialmente en situaciones de apoyo mutuo entre usuarios.
“Permiso de rendirse denegado”
El caso de Juan no fue el único. César Sebastián acudió al Consejo de hombres para pedir “permiso de rendirse”. Escribió que se sentía cansado y sin ánimo de continuar.
Los usuarios negaron la petición y escribieron mensajes de aliento. Uno de ellos citó: “Está prohibido rendirse. Forja tu espada, levanta tu rodilla y ponte de pie. Tu familia te espera”.
Otro usuario pidió “permiso” para rendirse ante el alcoholismo. Después del apoyo recibido, regresó a TikTok y contó que llevaba siete días sobrio.
La comunidad le respondió con mensajes de acompañamiento, repitiendo la frase más compartida dentro del trend: “Un día a la vez”.
¿Qué es el Consejo de hombres?
El Consejo de hombres funciona como una dinámica donde los participantes piden permisos simbólicos para decisiones cotidianas o situaciones personales.
Aunque inició como un juego, la dinámica tomó un enfoque emocional cuando usuarios compartieron situaciones reales que involucraban salud, trabajo o crisis personales.
Especialistas señalan que las comunidades digitales pueden generar apoyo percibido y mejorar la sensación de acompañamiento, especialmente en plataformas donde los usuarios comparten experiencias similares.
El Pew Research Center documentó que más del 40% de los adultos jóvenes recurren a redes sociales para expresar preocupaciones emocionales o buscar apoyo.
El caso de Juan, así como los testimonios de César y del usuario en rehabilitación por alcoholismo, convirtió el trend en un ejemplo de cómo los espacios digitales pueden unir a desconocidos durante momentos personales complejos.
JAHA
Tech
¿Los derechos de los fallecidos están en riesgo por la IA?
Avatares virtuales de personas muertas implican varios riesgos
Ciudad de México.— La startup 2Wai, con sede en Los Ángeles, lanzó una aplicación que permitió recrear digitalmente a seres queridos fallecidos.
La app creó “HoloAvatares”, avatares digitales que imitaron la voz, la apariencia y algunos recuerdos de personas fallecidas. Un video promocional, muestra a una familia conversando con la versión digital de una abuela en distintas etapas de su vida.
El cofundador de 2Wai, Calum Worthy, describió la plataforma como “un archivo viviente de la humanidad”. Planteó la pregunta que acompañó al proyecto: “¿Y si los seres queridos que hemos perdido pudieran formar parte de nuestro futuro?”.
¿Qué pasa con la dignidad de los fallecidos?
El padre Manuel Valeriano, coordinador de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, explicó que la IA sólo representa un progreso genuino cuando sirve al desarrollo moral de la persona.
Agregó que la tecnología debe respetar siempre la dignidad humana, aun después de la muerte. Añadió que el uso de imágenes o voces de fallecidos sin consentimiento previo resultó éticamente problemático.
Señaló también que la Iglesia rechazó que la IA instrumentalizara la memoria de los difuntos para fines políticos o comerciales.
“El concepto de dignidad humana excluye cualquier tentativo de establecer distinciones fundamentales entre los seres humanos y de ser violentado. Los hombres son tratados como humanos, y este dato es tan importante que aún sin vida estamos de cara a un cuerpo con una historia tejida en este mundo”.
En el mismo sentido advierte los riesgos de usos poco éticos de la IA el sociólogo y coordinador de impacto del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de São Paulo (USP), Glauco Arbix para BBC.
“No porque puedas hacerlo debes hacerlo. Una cosa es que guardes en el cajón una película de alguien que murió para verla unas cuantas veces y otra cosa es recrear (su imagen) en nuevas condiciones, como si siguiera vivo”.
Duelo y la IA
La doctora Kirsten Smith, investigadora de la Universidad de Oxford, recordó que varios estudios asociaron los “comportamientos de búsqueda de proximidad” con peores resultados en salud mental.
Explicó que la interacción con un avatar digital podría dificultar la aceptación de la pérdida y la construcción de nuevas identidades o vínculos afectivos.
La simulación de personas fallecidas a través de inteligencia artificial podría tener consecuencias psicológicas graves. Lo anterior, según un reciente estudio realizado por el Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia, de la Universidad de Cambridge.
Los hallazgos, publicados en la revista Philosophy and Technology, destacan la importancia de implementar protocolos de seguridad para proteger a los familiares y amigos de las apariciones digitales no deseadas de sus seres queridos fallecidos.
“Las apariciones digitales no deseadas de seres queridos fallecidos pueden causar una gran aflicción a quienes están en proceso de duelo”
Estos especialistas señalaron que el duelo es un proceso complejo y profundamente personal que puede verse gravemente perturbado por la reaparición de la figura del fallecido en forma digital.
La legislación mexicana y los vacíos actuales
En México no existe aún una regulación específica para avatares digitales de personas fallecidas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares protege datos en vida, pero no define de forma clara qué ocurre tras la muerte.
Investigadoras como Eréndira Aguilar Moreno subrayaron que el país carece de normas que aclaren quién puede administrar perfiles digitales después del fallecimiento.
Bajo la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los herederos pueden ejercer derechos sobre datos del fallecido si acreditan interés legítimo.
El derecho a la “muerte digital” también emergió como tema relevante en trabajos académicos, donde se analizaron conceptos como el derecho al olvido, la herencia de datos y la administración póstuma de identidades digitales.
JAHA
Tech
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Desplaza a sitios especializados
Ciudad de México.- La Inteligencia Artificial (IA) ha escalado de manera sorprendente en las preferencias de los mexicanos a la hora de buscar información sobre su salud, pasando del octavo al tercer lugar en solo un año. Prefieren consultar a ChatGPT o Gemini por encima de sitios especializados. Este es uno de los hallazgos más relevantes de la segunda edición del estudio “El Paciente Digital Mexicano”, presentado por la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).
El estudio nacional, que encuestó a más de 2 mil personas en las 32 entidades del país, confirma que el 41% de los pacientes busca información de manera frecuente en internet sobre síntomas, enfermedades o problemas de salud.
La IA, que incluye plataformas como ChatGPT, Gemini y Meta AI, ya se ubica como la tercera fuente de información de salud más consultada, solo superada por los buscadores y los sitios de hospitales o clínicas. Este incremento refleja la rápida adopción de la tecnología en el cuidado personal.
Consultas a IA para buscar medicamentos
El informe Paciente Digital Mexicano también destaca que los mexicanos están asumiendo una mayor responsabilidad activa en el manejo de su salud. Cerca del 72 por ciento de las personas utiliza internet para buscar detalles sobre medicamentos, incluyendo su uso, dosis y posibles efectos secundarios. Además, el 71 por ciento se informa sobre enfermedades, síntomas y medidas de prevención.
Héctor Valle, presidente ejecutivo de FUNSALUD, subraya el impacto positivo de la difusión de contenidos de salud en redes sociales como Facebook, YouTube y WhatsApp, que continúan siendo las más utilizadas.
“Siete de cada 10 pacientes indican que los contenidos sobre salud en redes sociales los motivan a cuidar más su salud”, destacó Valle.
“La mayoría considera una consulta con un médico después de revisar este tipo de contenidos. Este hallazgo muestra que los pacientes cada vez adquieren mayor responsabilidad en el cuidado de su salud”.
Riesgos de consultar a Dr. GPT
Pero este fenómeno también incluye riesgos, alerta el psicoterapeuta Adolfo Ramírez, quien señala que nunca hay que perder de vista que IA como Gemini o ChatGPT son herramientas y no sustituyen a la consulta profesional humana.
“Llegó para sorprendernos, hay que reconocer que es una herramienta, igual que cualquier herramienta si no la sabes usar te vas a cortar, no la puedes dejar al alcance de los niños, y se puede usar para lastimar a alguien. Para usarla hay que investigarla bien, hay que usarla bien”.
Hay que moderarse en su uso con estos fines de consulta médica, pues nunca sustituirán al especialista, están bien como paso inicial para saber más acerca de algunas inquietudes, acota Ramirez, “recuerden que lo que sabe GPT lo sabe por conocimiento artificial no por experiencia y esa si es una diferencia fundamental”, comentó en una charla en el podcast “La espuma de los días”. Y agrega “está bien si el paciente la usa solo para saber más para poder preguntar a su médico”.
La desaceleración de los buscadores tradicionales
El estudio también documenta un cambio en las fuentes de información tradicionales. El interés por los motores de búsqueda genéricos en temas de salud disminuyó ocho puntos respecto a la edición de 2024 Los sitios especializados también vieron una baja significativa, del 67% al 42%, lo que sugiere una migración hacia herramientas más interactivas como la IA.
La IA, por su parte, se coloca con un 22% de uso, consolidando la tendencia de las plataformas conversacionales como auxiliares de consulta.
Es decir los usuarios están platicando con ChatGPT sobre sus padecimientos o preocupaciones, expresó Adolfo Ramírez en este sentido, por lo que recomendó verificar que lo que nos está diciendo la IA tiene un sustento científico: “porque pueden decirte cosas que no son ciertas pero que lo afirman como si lo fueran”.
La Segunda Edición de “Paciente Digital Mexicano”, estuvo a cargo de Central Media, Agencia Digital. Reafirma el compromiso de FUNSALUD de generar conciencia sobre el uso de la tecnología y cómo esta influye en las decisiones de cuidado y bienestar de las familias mexicanas.
npq
Tech
Videojuegos: cómo convertirlos en aliados del aprendizaje y no en enemigos
Ciudad de México.- En muchas familias, los videojuegos son motivo de discusión diaria: entre el temor a la adicción y la preocupación por la violencia en los contenidos, padres y madres suelen verlos como una amenaza. La Dra. Carla Alejandra Márquez Muñoz, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, propone mirar este fenómeno desde otra perspectiva: los videojuegos pueden ser aliados en el desarrollo cognitivo y emocional de niñas, niños y adolescentes, si se usan con límites y acompañamiento.
“Los videojuegos están bastante satanizados, pero las familias los ocupan porque son necesarios para su ocio. Todas y todos tenemos derecho a una actividad recreativa”.
De acuerdo con la psicóloga, los videojuegos permiten que los menores tomen decisiones, resuelvan problemas y aprendan reglas dentro de un entorno seguro, lo que fortalece habilidades cognitivas que pueden trasladar a la vida real. Sin embargo, enfatiza, el papel de madres y padres es clave para establecer límites y promover un uso saludable.
Cuando el videojuego deja de ser diversión
La Dra. Márquez, especialista del Laboratorio de Neurociencias de esa Universidad, advierte que los videojuegos pueden convertirse en un problema cuando su uso se vuelve excesivo o reemplaza otras actividades importantes como el estudio o la convivencia familiar.
“Los videojuegos dan recompensas inmediatas que generan que el cerebro segregue dopamina constantemente, situación que en el mundo real no sucede”, explicó. Por ello, cuando el juego se convierte en una obsesión, y ayudar a los menores a equilibrar su tiempo entre el entretenimiento digital y las tareas que exigen mayor esfuerzo mental.
Un ejemplo claro, dice, es el impacto que puede tener en el aprendizaje.
“Si tengo un niño de seis años que está aprendiendo a leer o hacer operaciones matemáticas y lo tengo enganchadísimo en los videojuegos, leer le va a costar muchísimo más trabajo, porque leer requiere esfuerzo mental”.
Los videojuegos violentos también pueden enseñar
Aunque la violencia en los videojuegos suele preocupar a las familias, la académica propone usar este tipo de contenidos como herramienta pedagógica para explorar los intereses y emociones de los hijos.
“Hay videojuegos con violencia mesurada, como Super Mario Bros, y otros más violentos que pueden servir para dialogar sobre lo que les atrae y conocer sus habilidades socioemocionales”, explicó Márquez. Lo importante, subrayó, es mantener la comunicación abierta y, cuando un juego provoque incomodidad o impacto negativo, los padres están en su derecho de prohibirlo.
Supervisión y acompañamiento de los padres
La especialista recordó que una de las mayores desventajas actuales es la posibilidad de jugar en línea con desconocidos, lo que puede exponer a los menores a riesgos digitales. Ante ello, recomienda utilizar controles parentales, programas de seguridad y tener conversaciones con los hijos sobre privacidad y seguridad en internet.
“Hay que actuar más desde lo racional, con estrategias y límites claros. Una alberca puede ser peligrosa si no sabes nadar, igual que un videojuego lo puede ser. Lo que hay que hacer es aprender a nadar”.
Recomendaciones para madres y padres
La Dra. Márquez propone algunas acciones concretas para un uso saludable de los videojuegos:
- Establecer horarios y rutinas digitales con tiempo limitado de juego.
- Supervisar los contenidos y conocer los títulos que utilizan sus hijos.
- Usar controles parentales para restringir el acceso a juegos o jugadores inadecuados.
- Promover pausas activas y fomentar otras actividades recreativas fuera de la pantalla.
Dialogar con los hijos sobre lo que juegan y cómo se sienten al hacerlo.
npq
Mundial 2026: los testimonios detrás del récord histórico de los 65 mil voluntarios
Hogares destinan más del 45 por ciento de su gasto en salud
Regalos navideños: las razones reales de los mexicanos para regalar
UNESCO declara Patrimonio Cultural la Pasión de Cristo de Iztapalapa
CIDH presiona a Guatemala para legalizar el aborto, alertan organismos
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Henry Peralta: llega a Hermosillo para hablar de resiliencia
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
