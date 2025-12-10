El regreso del teléfono fijo en hogares que buscan limitar las pantallas

Ciudad de México.- La Inteligencia Artificial (IA) ha escalado de manera sorprendente en las preferencias de los mexicanos a la hora de buscar información sobre su salud, pasando del octavo al tercer lugar en solo un año. Prefieren consultar a ChatGPT o Gemini por encima de sitios especializados. Este es uno de los hallazgos más relevantes de la segunda edición del estudio “El Paciente Digital Mexicano”, presentado por la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).

El estudio nacional, que encuestó a más de 2 mil personas en las 32 entidades del país, confirma que el 41% de los pacientes busca información de manera frecuente en internet sobre síntomas, enfermedades o problemas de salud.

La IA, que incluye plataformas como ChatGPT, Gemini y Meta AI, ya se ubica como la tercera fuente de información de salud más consultada, solo superada por los buscadores y los sitios de hospitales o clínicas. Este incremento refleja la rápida adopción de la tecnología en el cuidado personal.

Consultas a IA para buscar medicamentos

El informe Paciente Digital Mexicano también destaca que los mexicanos están asumiendo una mayor responsabilidad activa en el manejo de su salud. Cerca del 72 por ciento de las personas utiliza internet para buscar detalles sobre medicamentos, incluyendo su uso, dosis y posibles efectos secundarios. Además, el 71 por ciento se informa sobre enfermedades, síntomas y medidas de prevención.

Héctor Valle, presidente ejecutivo de FUNSALUD, subraya el impacto positivo de la difusión de contenidos de salud en redes sociales como Facebook, YouTube y WhatsApp, que continúan siendo las más utilizadas.

“Siete de cada 10 pacientes indican que los contenidos sobre salud en redes sociales los motivan a cuidar más su salud”, destacó Valle.

“La mayoría considera una consulta con un médico después de revisar este tipo de contenidos. Este hallazgo muestra que los pacientes cada vez adquieren mayor responsabilidad en el cuidado de su salud”.

Riesgos de consultar a Dr. GPT

Pero este fenómeno también incluye riesgos, alerta el psicoterapeuta Adolfo Ramírez, quien señala que nunca hay que perder de vista que IA como Gemini o ChatGPT son herramientas y no sustituyen a la consulta profesional humana.

“Llegó para sorprendernos, hay que reconocer que es una herramienta, igual que cualquier herramienta si no la sabes usar te vas a cortar, no la puedes dejar al alcance de los niños, y se puede usar para lastimar a alguien. Para usarla hay que investigarla bien, hay que usarla bien”.

Hay que moderarse en su uso con estos fines de consulta médica, pues nunca sustituirán al especialista, están bien como paso inicial para saber más acerca de algunas inquietudes, acota Ramirez, “recuerden que lo que sabe GPT lo sabe por conocimiento artificial no por experiencia y esa si es una diferencia fundamental”, comentó en una charla en el podcast “La espuma de los días”. Y agrega “está bien si el paciente la usa solo para saber más para poder preguntar a su médico”.

La desaceleración de los buscadores tradicionales

El estudio también documenta un cambio en las fuentes de información tradicionales. El interés por los motores de búsqueda genéricos en temas de salud disminuyó ocho puntos respecto a la edición de 2024 Los sitios especializados también vieron una baja significativa, del 67% al 42%, lo que sugiere una migración hacia herramientas más interactivas como la IA.

La IA, por su parte, se coloca con un 22% de uso, consolidando la tendencia de las plataformas conversacionales como auxiliares de consulta.

Es decir los usuarios están platicando con ChatGPT sobre sus padecimientos o preocupaciones, expresó Adolfo Ramírez en este sentido, por lo que recomendó verificar que lo que nos está diciendo la IA tiene un sustento científico: “porque pueden decirte cosas que no son ciertas pero que lo afirman como si lo fueran”.

La Segunda Edición de “Paciente Digital Mexicano”, estuvo a cargo de Central Media, Agencia Digital. Reafirma el compromiso de FUNSALUD de generar conciencia sobre el uso de la tecnología y cómo esta influye en las decisiones de cuidado y bienestar de las familias mexicanas.

