Incel, el término de redes sociales que Adolescencia explora

Ciudad de México.- Tony Stark lo inspiró y hoy es un genio de la Física. A Patricio Bastida le impresionaron los súper héroes desde niño, hoy tiene 17 años y en agosto próximo viajará a Estados Unidos para estudiar Física en la Universidad de Massachusetts Amherst. Será el único mexicano en entrar este ciclo, con un 1% de probabilidad de admisión para estudiantes latinos.

Desde niño, su imaginación y curiosidad lo impulsaron a crear, a cuestionar y a buscar respuestas. “Siempre fui fan de los superhéroes. Me encantaban. Creo que parte de mi éxito fue tratar de emular las características de todos ellos”, explica Patricio.

A los 12 años, descubrió que su camino estaba en la ciencia y en la física. “Un día, vi un video sobre las mejores universidades del mundo. Me pareció interesante y pensé: quiero eso”.

Ese fue el punto de partida de una intensa preparación que incluyó matemáticas, programación y el ingreso a una escuela especializada para niños sobredotados, el Centro de Atención al Talento (CEDAT), donde desarrolló habilidades académicas avanzadas, y finalizó la preparatoria a los 15 años. Ahí encontró el entorno adecuado para desarrollar su potencial.

El camino no siempre fue fácil. Desde pequeño, Patricio se sentía diferente.

“No me sentía más inteligente, solo me sentía raro porque tenía gustos distintos a los demás… pero sobre todo mucha energía”.

Su hiperactividad y su manera de aprender lo llevaron a enfrentar dificultades en la escuela. Su comportamiento no era el habitual: trepaba, inventaba, dibujaba, y sobre todo no se entendía con los compañeros de la escuela y con los profesores. Sus padres buscaron respuestas y finalmente, una prueba de inteligencia confirmó lo que sospechaban: Patricio es sobredotado.

La clave para sobrellevar los desafíos estuvo en casa. “Mi mamá fue quien más me ayudó emocionalmente”, comparte. Acompañándolo en su aprendizaje y en sus intereses, encontró en ella un pilar fundamental. También descubrió en los libros del Dr. Joe Dispenza una guía de meditación para mejorar su enfoque y bienestar emocional.

Durante la pandemia de 2020, Patricio atravesó un periodo transformador que le permitió profundizar en sus intereses académicos y personales. Esta etapa fue crucial para desarrollar su capacidad de análisis y pensamiento crítico, habilidades que aplicó tanto en sus estudios como en su vida personal, comenzó a correr y a cocinar, y esto le dio equilibrio y le permitió canalizar sus energias.

“Me encanta la comida italiana y la mexicana. Cocinar me permite ser creativo. No siempre sigo recetas, me gusta cambiar cosas”.