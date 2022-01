La “Colmena mexicana” llegará a la superficie lunar

Ciudad de México.— El giro en la estrategia de Facebook que inició con el cambio de nombre a Meta era un paso obligado que, de no haberlo hecho, la plataforma estaba destinada al fracaso debido a la disminución de usuarios en los últimos años, y corría el riesgo de terminar en el olvido como MySpace y Hi5, aseguró el director de UNAM Mobile, Alejandro García Romero.

De acuerdo con estadísticas de We Are Social y Hootsuite, en enero de 2017 Facebook tenía 2 mil 167 millones de usuarios activos cada mes, a nivel mundial. Para enero de 2020 la cifra ascendió a 2 mil 440 millones.

“Me parece que la red de Mark Zuckerberg tiene una cita histórica. Al seguir siendo la red social número uno, junto con sus apps filiales, podría tomar la decisión de no hacer un producto monopólico, porque está claro que ese es el camino: las criptomonedas y el blockchain está descentralizado; así debe ser internet, Facebook tiene que tomar la decisión y ojalá que no haya tomado la incorrecta”, refirió.

Alejandro García detalló que el gigante de la súper carretera de la información domina la comunicación social en la última década, por tanto hay que entender su evolución y las implicaciones de la visión de la empresa.

Comentó que la plataforma enfrenta diversos retos como el tema de la privacidad, su “talón de Aquiles”; se ha perdido la confianza de los usuarios en cuanto al cuidado de sus datos personales. “Se le ha criticado mucho porque parece que no ha hecho lo suficiente para poder ser una red social segura, que no ponga en riesgo, ya no solamente los intereses de las personas y las comunidades que crean, sino de los gobiernos y los países”.