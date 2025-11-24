¿Los derechos de los fallecidos están en riesgo por la IA?

Ciudad de México.— La startup 2Wai, con sede en Los Ángeles, lanzó una aplicación que permitió recrear digitalmente a seres queridos fallecidos.

La app creó “HoloAvatares”, avatares digitales que imitaron la voz, la apariencia y algunos recuerdos de personas fallecidas. Un video promocional, muestra a una familia conversando con la versión digital de una abuela en distintas etapas de su vida.

⭕️ Lanzan una aplicación que genera avatares de familiares fallecidos con IA.

– Hablan y reaccionan como miembros vivos de la familia.

El cofundador de 2Wai, Calum Worthy, describió la plataforma como “un archivo viviente de la humanidad”. Planteó la pregunta que acompañó al proyecto: “¿Y si los seres queridos que hemos perdido pudieran formar parte de nuestro futuro?”.

¿Qué pasa con la dignidad de los fallecidos?

El padre Manuel Valeriano, coordinador de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, explicó que la IA sólo representa un progreso genuino cuando sirve al desarrollo moral de la persona.

Agregó que la tecnología debe respetar siempre la dignidad humana, aun después de la muerte. Añadió que el uso de imágenes o voces de fallecidos sin consentimiento previo resultó éticamente problemático.

Señaló también que la Iglesia rechazó que la IA instrumentalizara la memoria de los difuntos para fines políticos o comerciales.

“El concepto de dignidad humana excluye cualquier tentativo de establecer distinciones fundamentales entre los seres humanos y de ser violentado. Los hombres son tratados como humanos, y este dato es tan importante que aún sin vida estamos de cara a un cuerpo con una historia tejida en este mundo”.

En el mismo sentido advierte los riesgos de usos poco éticos de la IA el sociólogo y coordinador de impacto del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de São Paulo (USP), Glauco Arbix para BBC.

“No porque puedas hacerlo debes hacerlo. Una cosa es que guardes en el cajón una película de alguien que murió para verla unas cuantas veces y otra cosa es recrear (su imagen) en nuevas condiciones, como si siguiera vivo”.

Duelo y la IA

La doctora Kirsten Smith, investigadora de la Universidad de Oxford, recordó que varios estudios asociaron los “comportamientos de búsqueda de proximidad” con peores resultados en salud mental.

Explicó que la interacción con un avatar digital podría dificultar la aceptación de la pérdida y la construcción de nuevas identidades o vínculos afectivos.

La simulación de personas fallecidas a través de inteligencia artificial podría tener consecuencias psicológicas graves. Lo anterior, según un reciente estudio realizado por el Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia, de la Universidad de Cambridge.

Los hallazgos, publicados en la revista Philosophy and Technology, destacan la importancia de implementar protocolos de seguridad para proteger a los familiares y amigos de las apariciones digitales no deseadas de sus seres queridos fallecidos.

“Las apariciones digitales no deseadas de seres queridos fallecidos pueden causar una gran aflicción a quienes están en proceso de duelo”

Estos especialistas señalaron que el duelo es un proceso complejo y profundamente personal que puede verse gravemente perturbado por la reaparición de la figura del fallecido en forma digital.

La legislación mexicana y los vacíos actuales

En México no existe aún una regulación específica para avatares digitales de personas fallecidas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares protege datos en vida, pero no define de forma clara qué ocurre tras la muerte.

Investigadoras como Eréndira Aguilar Moreno subrayaron que el país carece de normas que aclaren quién puede administrar perfiles digitales después del fallecimiento.

Bajo la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los herederos pueden ejercer derechos sobre datos del fallecido si acreditan interés legítimo.

El derecho a la “muerte digital” también emergió como tema relevante en trabajos académicos, donde se analizaron conceptos como el derecho al olvido, la herencia de datos y la administración póstuma de identidades digitales.

