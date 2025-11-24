Tech
¿Los derechos de los fallecidos están en riesgo por la IA?
Avatares virtuales de personas muertas implican varios riesgos
Ciudad de México.— La startup 2Wai, con sede en Los Ángeles, lanzó una aplicación que permitió recrear digitalmente a seres queridos fallecidos.
La app creó “HoloAvatares”, avatares digitales que imitaron la voz, la apariencia y algunos recuerdos de personas fallecidas. Un video promocional, muestra a una familia conversando con la versión digital de una abuela en distintas etapas de su vida.
El cofundador de 2Wai, Calum Worthy, describió la plataforma como “un archivo viviente de la humanidad”. Planteó la pregunta que acompañó al proyecto: “¿Y si los seres queridos que hemos perdido pudieran formar parte de nuestro futuro?”.
¿Qué pasa con la dignidad de los fallecidos?
El padre Manuel Valeriano, coordinador de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, explicó que la IA sólo representa un progreso genuino cuando sirve al desarrollo moral de la persona.
Agregó que la tecnología debe respetar siempre la dignidad humana, aun después de la muerte. Añadió que el uso de imágenes o voces de fallecidos sin consentimiento previo resultó éticamente problemático.
Señaló también que la Iglesia rechazó que la IA instrumentalizara la memoria de los difuntos para fines políticos o comerciales.
“El concepto de dignidad humana excluye cualquier tentativo de establecer distinciones fundamentales entre los seres humanos y de ser violentado. Los hombres son tratados como humanos, y este dato es tan importante que aún sin vida estamos de cara a un cuerpo con una historia tejida en este mundo”.
En el mismo sentido advierte los riesgos de usos poco éticos de la IA el sociólogo y coordinador de impacto del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de São Paulo (USP), Glauco Arbix para BBC.
“No porque puedas hacerlo debes hacerlo. Una cosa es que guardes en el cajón una película de alguien que murió para verla unas cuantas veces y otra cosa es recrear (su imagen) en nuevas condiciones, como si siguiera vivo”.
Duelo y la IA
La doctora Kirsten Smith, investigadora de la Universidad de Oxford, recordó que varios estudios asociaron los “comportamientos de búsqueda de proximidad” con peores resultados en salud mental.
Explicó que la interacción con un avatar digital podría dificultar la aceptación de la pérdida y la construcción de nuevas identidades o vínculos afectivos.
La simulación de personas fallecidas a través de inteligencia artificial podría tener consecuencias psicológicas graves. Lo anterior, según un reciente estudio realizado por el Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia, de la Universidad de Cambridge.
Los hallazgos, publicados en la revista Philosophy and Technology, destacan la importancia de implementar protocolos de seguridad para proteger a los familiares y amigos de las apariciones digitales no deseadas de sus seres queridos fallecidos.
“Las apariciones digitales no deseadas de seres queridos fallecidos pueden causar una gran aflicción a quienes están en proceso de duelo”
Estos especialistas señalaron que el duelo es un proceso complejo y profundamente personal que puede verse gravemente perturbado por la reaparición de la figura del fallecido en forma digital.
La legislación mexicana y los vacíos actuales
En México no existe aún una regulación específica para avatares digitales de personas fallecidas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares protege datos en vida, pero no define de forma clara qué ocurre tras la muerte.
Investigadoras como Eréndira Aguilar Moreno subrayaron que el país carece de normas que aclaren quién puede administrar perfiles digitales después del fallecimiento.
Bajo la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los herederos pueden ejercer derechos sobre datos del fallecido si acreditan interés legítimo.
El derecho a la “muerte digital” también emergió como tema relevante en trabajos académicos, donde se analizaron conceptos como el derecho al olvido, la herencia de datos y la administración póstuma de identidades digitales.
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Desplaza a sitios especializados
Ciudad de México.- La Inteligencia Artificial (IA) ha escalado de manera sorprendente en las preferencias de los mexicanos a la hora de buscar información sobre su salud, pasando del octavo al tercer lugar en solo un año. Prefieren consultar a ChatGPT o Gemini por encima de sitios especializados. Este es uno de los hallazgos más relevantes de la segunda edición del estudio “El Paciente Digital Mexicano”, presentado por la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).
El estudio nacional, que encuestó a más de 2 mil personas en las 32 entidades del país, confirma que el 41% de los pacientes busca información de manera frecuente en internet sobre síntomas, enfermedades o problemas de salud.
La IA, que incluye plataformas como ChatGPT, Gemini y Meta AI, ya se ubica como la tercera fuente de información de salud más consultada, solo superada por los buscadores y los sitios de hospitales o clínicas. Este incremento refleja la rápida adopción de la tecnología en el cuidado personal.
Consultas a IA para buscar medicamentos
El informe Paciente Digital Mexicano también destaca que los mexicanos están asumiendo una mayor responsabilidad activa en el manejo de su salud. Cerca del 72 por ciento de las personas utiliza internet para buscar detalles sobre medicamentos, incluyendo su uso, dosis y posibles efectos secundarios. Además, el 71 por ciento se informa sobre enfermedades, síntomas y medidas de prevención.
Héctor Valle, presidente ejecutivo de FUNSALUD, subraya el impacto positivo de la difusión de contenidos de salud en redes sociales como Facebook, YouTube y WhatsApp, que continúan siendo las más utilizadas.
“Siete de cada 10 pacientes indican que los contenidos sobre salud en redes sociales los motivan a cuidar más su salud”, destacó Valle.
“La mayoría considera una consulta con un médico después de revisar este tipo de contenidos. Este hallazgo muestra que los pacientes cada vez adquieren mayor responsabilidad en el cuidado de su salud”.
Riesgos de consultar a Dr. GPT
Pero este fenómeno también incluye riesgos, alerta el psicoterapeuta Adolfo Ramírez, quien señala que nunca hay que perder de vista que IA como Gemini o ChatGPT son herramientas y no sustituyen a la consulta profesional humana.
“Llegó para sorprendernos, hay que reconocer que es una herramienta, igual que cualquier herramienta si no la sabes usar te vas a cortar, no la puedes dejar al alcance de los niños, y se puede usar para lastimar a alguien. Para usarla hay que investigarla bien, hay que usarla bien”.
Hay que moderarse en su uso con estos fines de consulta médica, pues nunca sustituirán al especialista, están bien como paso inicial para saber más acerca de algunas inquietudes, acota Ramirez, “recuerden que lo que sabe GPT lo sabe por conocimiento artificial no por experiencia y esa si es una diferencia fundamental”, comentó en una charla en el podcast “La espuma de los días”. Y agrega “está bien si el paciente la usa solo para saber más para poder preguntar a su médico”.
La desaceleración de los buscadores tradicionales
El estudio también documenta un cambio en las fuentes de información tradicionales. El interés por los motores de búsqueda genéricos en temas de salud disminuyó ocho puntos respecto a la edición de 2024 Los sitios especializados también vieron una baja significativa, del 67% al 42%, lo que sugiere una migración hacia herramientas más interactivas como la IA.
La IA, por su parte, se coloca con un 22% de uso, consolidando la tendencia de las plataformas conversacionales como auxiliares de consulta.
Es decir los usuarios están platicando con ChatGPT sobre sus padecimientos o preocupaciones, expresó Adolfo Ramírez en este sentido, por lo que recomendó verificar que lo que nos está diciendo la IA tiene un sustento científico: “porque pueden decirte cosas que no son ciertas pero que lo afirman como si lo fueran”.
La Segunda Edición de “Paciente Digital Mexicano”, estuvo a cargo de Central Media, Agencia Digital. Reafirma el compromiso de FUNSALUD de generar conciencia sobre el uso de la tecnología y cómo esta influye en las decisiones de cuidado y bienestar de las familias mexicanas.
Videojuegos: cómo convertirlos en aliados del aprendizaje y no en enemigos
Ciudad de México.- En muchas familias, los videojuegos son motivo de discusión diaria: entre el temor a la adicción y la preocupación por la violencia en los contenidos, padres y madres suelen verlos como una amenaza. La Dra. Carla Alejandra Márquez Muñoz, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, propone mirar este fenómeno desde otra perspectiva: los videojuegos pueden ser aliados en el desarrollo cognitivo y emocional de niñas, niños y adolescentes, si se usan con límites y acompañamiento.
“Los videojuegos están bastante satanizados, pero las familias los ocupan porque son necesarios para su ocio. Todas y todos tenemos derecho a una actividad recreativa”.
De acuerdo con la psicóloga, los videojuegos permiten que los menores tomen decisiones, resuelvan problemas y aprendan reglas dentro de un entorno seguro, lo que fortalece habilidades cognitivas que pueden trasladar a la vida real. Sin embargo, enfatiza, el papel de madres y padres es clave para establecer límites y promover un uso saludable.
Cuando el videojuego deja de ser diversión
La Dra. Márquez, especialista del Laboratorio de Neurociencias de esa Universidad, advierte que los videojuegos pueden convertirse en un problema cuando su uso se vuelve excesivo o reemplaza otras actividades importantes como el estudio o la convivencia familiar.
“Los videojuegos dan recompensas inmediatas que generan que el cerebro segregue dopamina constantemente, situación que en el mundo real no sucede”, explicó. Por ello, cuando el juego se convierte en una obsesión, y ayudar a los menores a equilibrar su tiempo entre el entretenimiento digital y las tareas que exigen mayor esfuerzo mental.
Un ejemplo claro, dice, es el impacto que puede tener en el aprendizaje.
“Si tengo un niño de seis años que está aprendiendo a leer o hacer operaciones matemáticas y lo tengo enganchadísimo en los videojuegos, leer le va a costar muchísimo más trabajo, porque leer requiere esfuerzo mental”.
Los videojuegos violentos también pueden enseñar
Aunque la violencia en los videojuegos suele preocupar a las familias, la académica propone usar este tipo de contenidos como herramienta pedagógica para explorar los intereses y emociones de los hijos.
“Hay videojuegos con violencia mesurada, como Super Mario Bros, y otros más violentos que pueden servir para dialogar sobre lo que les atrae y conocer sus habilidades socioemocionales”, explicó Márquez. Lo importante, subrayó, es mantener la comunicación abierta y, cuando un juego provoque incomodidad o impacto negativo, los padres están en su derecho de prohibirlo.
Supervisión y acompañamiento de los padres
La especialista recordó que una de las mayores desventajas actuales es la posibilidad de jugar en línea con desconocidos, lo que puede exponer a los menores a riesgos digitales. Ante ello, recomienda utilizar controles parentales, programas de seguridad y tener conversaciones con los hijos sobre privacidad y seguridad en internet.
“Hay que actuar más desde lo racional, con estrategias y límites claros. Una alberca puede ser peligrosa si no sabes nadar, igual que un videojuego lo puede ser. Lo que hay que hacer es aprender a nadar”.
Recomendaciones para madres y padres
La Dra. Márquez propone algunas acciones concretas para un uso saludable de los videojuegos:
- Establecer horarios y rutinas digitales con tiempo limitado de juego.
- Supervisar los contenidos y conocer los títulos que utilizan sus hijos.
- Usar controles parentales para restringir el acceso a juegos o jugadores inadecuados.
- Promover pausas activas y fomentar otras actividades recreativas fuera de la pantalla.
Dialogar con los hijos sobre lo que juegan y cómo se sienten al hacerlo.
El cerebro sin memoria: cómo los smartphones alteran nuestra mente
¿Qué tanto le dejamos al celular de nuestra vida?
Ciudad de México. — Cada vez más personas confían a sus teléfonos inteligentes su memoria, sus recuerdos y hasta sus emociones, aunque esto afecta a su cerebro. Lo hacen por comodidad o miedo a olvidar.
Sin embargo, según expertos, esta práctica podría transformar la manera en que funciona nuestro cerebro.
En su libro Le cerveau sans mémoire (El cerebro sin memoria), el neurocirujano Marc Tadié y el abogado Thierry Derez analizaron las consecuencias neurológicas y sociales del uso masivo de los smartphones.
Ambos coincidieron en que “nuestro cerebro funciona como un músculo: si no se usa, se atrofia”.
Los autores explicaron que los centros de la memoria, como el hipocampo, se redujeron en quienes delegaron sus funciones cognitivas a las herramientas digitales.
Un estudio publicado por Nature Communications en 2023 confirmó que la memoria espacial de los conductores disminuyó desde la aparición del GPS.
Antes, los taxistas londinenses mostraban un hipocampo más desarrollado debido a la memorización de rutas, según investigaciones de la University College London. Con la navegación automática, esa zona cerebral comenzó a atrofiarse.
Entre la pérdida de habilidad cerebral y la soledad digital
Tadié advirtió que externalizar recuerdos o tareas cotidianas al smartphone afecta la identidad personal. “Delegar nuestra memoria equivale a perder una parte de nosotros”, señaló durante una entrevista con Aleteia.
El especialista subrayó que este fenómeno puede derivar en pérdida de memoria, confusión e incluso un mayor riesgo de Alzheimer precoz.
Las relaciones humanas también cambiaron. Las redes digitales ampliaron el acceso al mundo, pero redujeron la interacción presencial. “Hemos ganado alcance, pero perdido profundidad emocional”, afirmó Derez.
De acuerdo con un informe del Pew Research Center, el 61% de los jóvenes reconoció sentirse más desconectado emocionalmente pese a mantenerse “en línea”.
Un recurso útil con límites claros
El uso del smartphone no siempre tuvo consecuencias negativas. En adultos mayores y personas con discapacidad, las herramientas digitales resultaron valiosas para combatir la soledad y la depresión.
Investigaciones de la Universidad de Stanford demostraron que el uso moderado de dispositivos inteligentes ayudó a mejorar el bienestar emocional en ese grupo.
Tadié recordó que el teléfono debe seguir siendo una herramienta, no un sustituto de la experiencia humana. “Ver rostros, lugares y paisajes mantiene vivo al cerebro”, concluyó.
Cinco videojuegos ayudan a niños a amar la naturaleza
Ciudad de México.- El vínculo entre los videojuegos y la educación ambiental creció año tras año, con títulos que enseñan a cuidar el planeta desde la infancia. Por ello te decimos los cinco juegos con impacto positivo, que pueden ser aprovecharlos como herramientas educativas.
En Querétaro, alumnos de la Universidad Tecnológica de Corregidora crearon un simulador con nueve videojuegos para que niños aprendieran de fenómenos climáticos de manera interactiva.
Siemens Gamesa desarrolló “Planet Rescuers”, un videojuego educativo dentro de Minecraft: Education Edition.
Lo diseñaron para estudiantes de 8 a 14 años, con enfoque en energía, sostenibilidad y vocaciones STEM.
Además, organizaciones como la Fundación Ersília y la Xunta de Galicia promovieron juegos como Climántica o Urban Climate Architect. Estos permiten que los jugadores diseñen ciudades sostenibles y gestionen pueblos sin contaminar.
Los videojuegos crearon espacios seguros para que niños interioricen conceptos complejos como cambio climático, reciclaje, biodiversidad y consumo responsable.
Aprenden gestionando recursos, tomando decisiones y viendo consecuencias reales.
Desarrollan pensamiento crítico, creatividad y conciencia cívica.
Además, docentes pueden usar estas herramientas digitales en lugar de verlas solo como entretenimiento.
A su vez, estas experiencias impulsaron la innovación local. Por ejemplo, el proyecto de Querétaro se presentó en la EXPOCYTEQ.
Cinco videojuegos que enseñan a cuidar el planeta.
Eco: propone construir civilizaciones en ecosistemas virtuales donde cada acción afecta al medio ambiente.
Beyond Blue: permite explorar los océanos, conocer la vida marina y reflexionar sobre los retos ambientales que enfrentan los ecosistemas marinos.
Sid Meier’s Civilization: la serie incorporó el cambio climático como reto. Los jugadores enfrentan escasez de recursos, contaminación y deben equilibrar desarrollo con sostenibilidad.
Lumino City: combina resolución de acertijos con valores de sostenibilidad y reciclaje en una narrativa visualmente atractiva.
Plasticity: este juego invita a limpiar la ciudad del plástico. Pone al jugador ante decisiones morales sobre residuos plásticos.
El uso de videojuegos educativos ambientales demuestra beneficios tangibles en conciencia ecológica y habilidades cognitivas.
