Pionero de la IA renuncia a Google con una advertencia

Ciudad de México.— De acuerdo con datos de Stream Charts, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el sexto streamer de habla hispana más visto en el mundo.

En la lista, el mandatario se mide con figuras del internet como Ibai Llanos, AuronPlay, ElSpreen, IlloJuan y TheGreft gracias a sus mañaneras.

Que no se te pase: “Hubo amarillismo y mala fe”: AMLO supera Covid-19

De acuerdo al portal, López Obrador se ubica con 13,2 millones de horas vistas, números que lo colocan como el único político en la lista.

Además, es el segundo latinoamericano con más horas vistas, por detrás de ElSpreen y el único en el listado que usa YouTube, pues el resto usa Twitch.

El top no sólo sorprendió a la fuente de información política, sino a los propios streamers.

El Xokas realizó una transmisión en la que se mostró asombrado por el alcance del presidente de México e incluso revisó el contenido que el político sube a su canal.

“Me han quitado el noveno puesto de la lista y me han bajado al décimo porque resulta que el presidente de México es streamer, no es broma, y ha streameado 13 millones 200 mil hours watched. Y es el sexto streamer hispanoparlante más visto del mundo y me ha robado el noveno puesto”