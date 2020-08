Prefect, la plataforma escolar que realiza exámenes y paga en el recreo

Ciudad de México.— Desde mediados de marzo, en México inició la jornada de Sana Distancia para mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19. Con la gente trabajando en casa, aumentó considerablemente el consumo de videos en YouTube.

Es por eso, que la plataforma analizó el comportamiento de los usuarios y las nuevas tendencias de consumo de contenidos durante el confinamiento.

Según datos de YouTube, en México hubo un incremento del 200% en el consumo de videos para hacer ejercicio en casa, respecto al 2019.

El líder de Cultura y Tendencias Globales de la plataforma, Kevin Alloca, reveló también que hubo un incremento en videos tutoriales y relacionados con matemáticas.

“También vimos que la gente consumió muchos tutoriales y DIY (do it yourself) para crear mascarillas, pero también se consumieron muchos videos en vivo relacionados con la religión, sobre todo los domingos”, indicó Alloca en entrevista.

YouTube utilizó herramientas internas de medición para analizar las palabras clave utilizadas por los usuarios y así identificar los videos más vistos.

El autocuidado es tendencia; aumentan creadores de contenido en YouTube

Los datos compartidos por Alloca no sólo revelaron que creció el consumo de videos, sino también el número de creadores que llegó a la plataforma. De acuerdo con los datos, esto se puede deber al incremento en tiempo libre.

El estudio, también muestra que el contenido de autocuidado, identidad y conexiones sociales, fueron más consumidos.

La ansiedad y la incertidumbre desencadenadas por la pandemia llevaron a los usuarios a buscar videos de relajación. De acuerdo con YouTube, Argentina, España, Francia y Estados Unidos son los países en los que más se consumieron videos de yoga.

En Colombia, Reino Unido y Portugal los videos de recetas de cocina fueron más consumidos. Mientras que los que más buscaron actividades relacionadas con la jardinería se ubican en Francia, Italia y México.

