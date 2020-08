Spotify subió sus precios en México por el IVA

México.- Google el gigante del internet, rindió homenaje en su página al mexicano Librado Silva Galeana quien ha luchado por defender el náhuatl.

A través su famoso doodle, Google celebró al escritor, traductor oriundo de Santa Ana Tlacotengo, una localidad en Milpa Alta en la Ciudad de México.

Fue maestro normalista y después realizó Estudios Latinoamericanos en Filosofía y letras en la UNAM.

“Sus conocimientos del náhuatl le han permitido trabajar en la traducción y el rescate de obras y tradiciones mexicanas”, destacó la Fundación para las Letras Mexicanas de la Secretaría de Cultura.

La imagen de doodle fue ilustrada por Raúl Urias , artista invitado radicado en Chihuahua , rinde homenaje al traductor, profesor, investigador y autor mexicano Librado Silva Galeana.

Silva Galeana fue un experto en la antigua lengua náhuatl que se hablaba en las civilizaciones azteca y tolteca de México.

Galeana es ampliamente conocido por su traducción al español de una colección de historia oral náhuatl del siglo XVI llamada Huehuetlahtolli: Testimonies of the Old Word, además de muchos otros poemas e historias náhuatl que resumen la rica historia y cultura de México.

Oriundo de Milpa Alta

Librado Silva Galeana nació este día en 1942 en Santa Ana Tlacotenco, México.

Sus padres hablaban náhuatl y le transmitieron el idioma a Galeana. Impulsado por un amor por la lingüística, estudió para convertirse en maestro y dedicó gran parte de su trabajo académico a la preservación y promoción de su lengua materna, el náhuatl.

A mediados de la década de 1970, colaboró con sus compañeros profesores de náhuatl para fundar el Círculo Social y Cultural Ignacio Ramírez, grupo que lleva el nombre del afamado escritor mexicano del siglo XIX y se dedica al estudio de la lengua.

A lo largo de su carrera, Galeana continuó con el legado de Ramírez de defender las lenguas y los conocimientos indígenas.

Contribuyó con su experiencia en náhuatl a una variedad de investigaciones académicas con el fin de desarrollar una comprensión más profunda de la herencia indígena que ayudó a dar forma al México moderno.

En reconocimiento a sus esfuerzos por conservar la lengua y la cultura náhuatl, Galeana recibió el Premio Nezahualcóyotl de Lenguas Indígenas del Departamento del Distrito Federal de México en 1994.

