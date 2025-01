Talkback 15 facilitará el uso de celular para débiles visuales

Ciudad de México.— La Navidad, etapa de amor y celebración por excelencia le traerá algunos dolores de cabeza a ciertos usuarios de WhatsApp.

Algunas personas recibirán una mala noticia dado que sus dispositivos celulares ya no podrán contar con la plataforma de mensajería.

WhatsApp no es más que un servicio de mensajería instantánea que se ha convertido en el más popular e importante del planeta.

Más para leer: WhatsApp ofrece tips para evitar caer en estafas

La aplicación de mensajería más usada del mundo cuenta con utilidades como fotos, videos, stickers o, incluso, emojis, lo cual hace de la comunicación una mucho más interactiva.

Además, cabe mencionar que en los últimos años ha puesto mucho énfasis en ofrecer mejoras de seguridad en los datos personales que utiliza.

De acuerdo a lo que se informó, los modelos que no contarán con WhatsApp en Android son: Samsung (Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace3 y Galaxy S4 Mini), HTC (One X, One X+, Desire 500 y Desire 601), LG (Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90), Sony (Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V), Motorola (Moto G primera generación, Droid Razr HD y Moto E primera generación), Nokia (Lumia 920 y Lumia 1020), Huawei (Ascend P6 y Ascend Y300) y ZTE (ZMAX y Grand X).

Por su parte, los iPhone que tendrán que dejar de usar la plataforma son los 5s, 6 y 6 Plus, pero en unos meses.

Lo anterior a que estos dispositivos no pueden actualizarse más allá de iOS 12.5.7, lo que los hace incompatibles con las futuras actualizaciones de WhatsApp.

¿Por qué estos dispositivos dejarán de soportar WhatsApp?

La decisión de WhatsApp de finalizar el soporte para ciertos modelos responde a la necesidad de aprovechar las capacidades de los sistemas operativos más recientes, garantizando así una mejor experiencia de usuario y mayor seguridad.

Se recomienda verificar la compatibilidad de sus dispositivos y consideren las opciones disponibles para asegurar la continuidad en el uso de esta aplicación esencial.

Sigue nuestro canal de WhatsApp, la mejor información a tu celular.

JAHA