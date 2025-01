Usuarios podrán probar la Nintendo Switch 2

Ciudad de México.- La innovación tecnológica tiene la capacidad de disminuir los obstáculos que enfrentan los estudiantes para acceder a la escuela, buenos contenidos educativos o a maestros capacitados. Así lo muestra el más reciente estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), respecto a los factores que influyen en la desigualdad del educación en México.

El desafío educativo en nuestro país es enorme, pues existe un gran abandono escolar, además de que un 66 por ciento no alcanza una competencia básica en matemáticas; el 47 por ciento no logra el nivel mínimo de lectura. En el caso de los maestros y padres de familia la situación es similar: 7 de cada 10 padres de familia no tiene la capacidad de ayudar a sus hijos con las tareas, y 2 de 10 escuelas secundarias no tiene maestros capacitados.

El estudio demuestra que el nivel socioecónomico es un factor determinante para el rendimiento educativo; pues de acuerdo con los resultados de México en la última prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA 2022), la diferencia equivale hasta a tres grados de escolaridad.

El nuevo modelo educativo que inició la Secretaría de Educación Pública (SEP), el año pasado, exige que los alumnos comprendan lo que se les está enseñando, de otro modo que no sea memorizar.

Con el objetivo de apoyar a una educación integral con innovación tecnológica, la startup E1 desarrolló una plataforma que combina el apoyo para tareas escolares, con redes sociales que promueven una comunidad de aprendizaje, a través del uso de la Inteligencia Artificial (IA) que le ayuda a los niños, niñas y adolescentes a comprender y analizar cualquier desafío académico.

Al respecto, Federico Gutiérrez, CEO de E1, comentó”: “El Nuevo Modelo Educativo en México ha modificado la manera tradicional de aprender. Los estudiantes ya no pueden sólo memorizar las respuestas, sino que se les exige entender a profundidad la información que se les está enseñando. Para estar a la vanguardia en este nuevo paradigma, en E1 desarrollamos Arti, nuestra herramienta de Inteligencia Artificial (IA) que acompaña a los alumnos para que juntos puedan resolver problemas. Es decir, los ayudamos a pensar y alcanzar su máxima capacidad”.

E1 nació hace más de 20 años como Paco El Chato, proyecto sin fines de lucro, creado para apoyar a los estudiantes a resolver sus tareas, ahora es una plataforma online que cuenta con alrededor de un millón de estudiantes únicos al mes.

“Arti transforma la experiencia de la educación en los niños, al hacer que cada tarea se vuelva una experiencia interactiva que fomentan la curiosidad y el amor por el conocimiento. Sabemos que todavía queda mucho por hacer para mejorar la educación en México, pero creemos que con esta herramienta ayudamos a disminuir la brecha de desigualdad en el acceso a la educación”, agregó Federico Gutiérrez.

En E1 consideran que la IA es una herramienta clave para democratizar el aprendizaje, pues ayuda a formar comunidades entre los niños que interactúan con esta herramienta, lo que fomenta su creatividad y empatía. En el caso de Arti, más que simplemente proporcionar respuestas a las tareas, apoya a la autogestión y el aprendizaje activo, mediante interacciones creativas y un ambiente social seguro, preguntando a los niños sobre su bienestar emocional cada día.

Además, las soluciones Paco el Chato y Arti buscan orientar a los padres de familia y maestros, porque E1 considera que son actores fundamentales para transformar la educación en algo más accesible, personalizado y que ayude a potenciar la creatividad y la inteligencia emocional de cada individuo.

