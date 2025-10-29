¿Tristeza o estrategia? Lo que tu cerebro hace cuando miras al suelo al caminar

Ciudad de México.- Caminar con la mirada hacia abajo es uno de los gestos más comunes y, a la vez, más malinterpretados.
Mientras muchos lo asocian con tristeza o timidez, la ciencia advierte que la explicación real podría estar en el cerebro, no solo en las emociones.
Mirar al suelo, una estrategia del cerebro para protegernos
Un estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour mostró que mirar hacia el suelo activa áreas cerebrales relacionadas con el equilibrio y la coordinación motora.
“Dirigir la vista hacia abajo permite al cerebro calcular mejor la distancia y la estabilidad del paso, sobre todo cuando el terreno es irregular”, explicó el neurocientífico británico Andrew Glennerster, investigador de la Universidad de Reading, en declaraciones a The Guardian.
La neurociencia ha comprobado que el movimiento ocular no solo refleja emociones, sino también procesos cognitivos.
En 2023, la Universidad de Friburgo, en Alemania, señaló que esta conducta puede ser una respuesta automática del sistema nervioso para evitar tropiezos, conservar energía mental o mantener el foco ante distracciones visuales.
Más allá de la tristeza: la mirada baja como concentración
Desde la psicología, mirar hacia abajo también puede expresar introspección o reflexión.
“No siempre significa tristeza. A menudo es una manera de procesar pensamientos o de protegernos de la sobreestimulación”, explicó la doctora en neuropsicología Rosa Baños, profesora de la Universidad de Valencia, en entrevista con El País.
En algunas culturas, como la japonesa, mirar al suelo denota respeto o modestia y en entornos laborales o académicos, puede ser una señal de concentración más que de retraimiento.
La relación entre postura, emoción y cerebro
La conexión entre cuerpo y emoción ha sido documentada ampliamente.
La revista Frontiers in Psychology publicó en 2020 un metaanálisis sobre lenguaje corporal que concluyó que la postura encorvada y la mirada baja sí influyen en el estado emocional, pero no siempre son su causa.
“El cuerpo no solo expresa lo que sentimos; también puede modular cómo nos sentimos”, señaló el estudio.
Esto significa que, aunque mirar al suelo puede acompañar a un estado emocional negativo, también puede ser una forma inconsciente de regulación.
En personas mayores, por ejemplo, esta postura mejora la estabilidad y previene caídas, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Manchester.
El gesto que no siempre dice lo que creemos
La mayoría de los estudios coinciden: mirar hacia abajo no debe interpretarse como una señal única de tristeza o desánimo. Puede ser una estrategia cerebral, un acto cultural o una simple precaución al caminar.
Lo que para muchos parece un síntoma de abatimiento, la ciencia lo describe como una respuesta adaptativa y, en muchos casos, inteligente.
¿Eres amable con ChatGPT? Estudio revela que la cortesía confunde a la IA
Pensilvania, Estados Unidos.- Un nuevo estudio científico reveló que cuando los usuarios son demasiado amables con la Inteligencia Artificial, las respuestas que ofrece resultan menos precisas.
Investigadores de la Universidad de Pensilvania realizaron una prueba con el modelo ChatGPT-4o para comprobar si el tono que se usa al pedirle algo afecta los resultados.
De acuerdo con la revista How to AI, los investigadores descubrieron que las peticiones formuladas con tono grosero fueron hasta un 4% más acertadas que aquellas expresadas con cortesía.
Menos “por favor”, más claridad
El experimento consistió en plantear 50 preguntas de distintas áreas del conocimiento, como historia, matemáticas y ciencia, en cinco estilos diferentes: muy cortés, cortés, neutral, grosero y muy grosero.
Las respuestas se evaluaron en diez rondas, y el resultado fue contundente: cuando se usaba un tono excesivamente amable, la precisión bajaba al 80.8%, mientras que con un tono muy grosero aumentaba al 84.8%.
Los investigadores explicaron que los mensajes demasiado educados suelen incluir expresiones innecesarias, lo que confunde al sistema.
“El lenguaje cortés genera ruido en la instrucción y reduce la claridad del objetivo que se le plantea al modelo”, señaló el informe publicado en la plataforma académica arXiv.
La cortesía cuesta más de lo que parece
Otro dato que llamó la atención fue el impacto que tiene la amabilidad en los costos de operación.
Sam Altman, director de OpenAI, comentó en una conferencia a finales de 2024 que los millones de mensajes con frases como “por favor” o “gracias” han representado “decenas de millones de dólares bien gastados”, debido al aumento en el uso de energía y agua en los centros de datos.
De acuerdo con una encuesta citada en el estudio, el 70% de los usuarios reconoce usar expresiones de cortesía al hablar con la IA.
La mayoría lo hace por costumbre o por educación, aunque algunos admitieron que lo hacen “por si algún día los robots se rebelan”.
Directo, no grosero
Los especialistas aclaran que no se trata de ser ofensivos, sino de ser claros. Frases como “resuélvelo ahora” o “dame el resultado exacto” obtuvieron mejores respuestas que aquellas formuladas con rodeos como “si puedes, me gustaría que…” o “por favor, si no es molestia…”.
La recomendación es mantener un tono directo, sin adornos innecesarios, para mejorar la calidad de las respuestas.
Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio
Es un llamado de alerta
Ciudad de México.— Dormir mal no solo afecta el rendimiento escolar o el estado de ánimo. Un estudio reciente señaló que los problemas de sueño podrían ser una advertencia temprana del riesgo de suicidio en adolescentes.
La investigación, publicada en la revista Sleep Advances, analizó a más de 8 mil 500 jóvenes nacidos entre 2000 y 2002.
Los resultados mostraron que quienes dormían poco o sufrían interrupciones frecuentes durante la noche presentaron un riesgo significativamente mayor de intentar suicidarse al llegar a los 17 años.
Según Michaela Pawley, candidata doctoral en psicología de la Universidad de Warwick (Reino Unido), “los adolescentes que experimentan dificultades para mantener y obtener suficiente sueño son más propensos a reportar un intento de suicidio varios años después”.
El sueño deficiente se mostró como un riesgo mayor que la depresión
El estudio destacó que el mal dormir a los 14 años se asoció a un riesgo mayor de intento de suicidio tres años después, incluso considerando factores como la depresión o el estrés familiar.
Los investigadores observaron que la falta de sueño superó el impacto de otros factores de riesgo conocidos. Esto convierte al descanso nocturno en un indicador clave para la prevención.
“La falta de sueño no es solo un síntoma de dificultades más amplias, sino un factor de riesgo significativo por derecho propio”, explicó Pawley. “Abordar los problemas del sueño podría formar una parte vital de las estrategias de prevención del suicidio”.
Decisiones, impulsividad y autocuidado: el papel del descanso
El equipo liderado por Nicole Tang, directora del Laboratorio de Sueño y Dolor de Warwick, propuso que dormir mal puede aumentar la impulsividad y reducir la capacidad de tomar decisiones acertadas en los adolescentes.
Tang señaló que los jóvenes con mejores habilidades de autocontrol parecieron estar protegidos, al menos parcialmente, frente al impacto del mal sueño.
“Debemos reconocer que la privación y la fragmentación del sueño no son quejas triviales”, expresó Tang. “Pueden desgastar las defensas emocionales y provocar acciones con consecuencias de vida o muerte”.
Un llamado a la atención y al acompañamiento familiar
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años en el mundo.
La Universidad de Warwick subrayó que el estudio refuerza la necesidad de detectar tempranamente los trastornos del sueño. Lo anterior permitirá ofrecer apoyo psicológico y familiar a los jóvenes que los padecen.
El equipo de investigación pidió continuar estudiando cómo el descanso afecta la salud mental en etapas críticas del desarrollo.
Contacto piel con piel tras el parto mejora la salud de los bebés
Es fundamental en la salud de los bebés
Ciudad de México. — Una nueva revisión científica confirmó que el contacto piel con piel inmediato entre madre y bebé aporta múltiples beneficios desde la primera hora tras el parto.
El contacto piel con piel consiste en colocar al recién nacido desnudo sobre el torso descubierto de la madre, facilitando que el bebé mantenga temperatura corporal, respiración y frecuencia cardíaca óptimas, según la revisión publicada en Cochrane.
El estudio incluyó 69 ensayos con más de 7 mil parejas de madre e hijo, en su mayoría de países de ingresos altos. Los resultados mostraron que los bebés con contacto piel con piel tuvieron mayores probabilidades de alimentarse exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida.
Los investigadores observaron que alrededor del 75 % de los bebés que recibieron contacto piel con piel se alimentaron con leche materna exclusiva al mes. Esto, en comparación con el 55 % de los que no lo recibieron, explicó Elizabeth Moore, profesora jubilada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Vanderbilt.
Además de favorecer la lactancia materna, el contacto piel con piel mejoró los niveles de glucosa en sangre. Además regula la temperatura corporal de los recién nacidos.
Contacto piel con piel también reduce el estrés
La revisión también destacó la reducción del llanto y del estrés, contribuyendo a la adaptación del bebé a la vida extrauterina.
“Históricamente, se separaba a los bebés de sus madres para realizar exploraciones físicas, pesaje o baño, lo que ha limitado la aplicación inmediata del contacto piel con piel”, señaló Moore.
Karin Cadwell, directora ejecutiva del Healthy Children Project’s Center for Breastfeeding, afirmó que impedir esta práctica ahora se consideraría poco ético. Lo anterior, porque existe evidencia sólida de que mejora la salud y supervivencia del bebé.
La revisión añadió que, aunque los estudios analizados provienen de países de ingresos altos y medios. Aún no se ha evaluado la intervención en contextos de bajos recursos.
Se sugiere que futuras investigaciones se centren en la implementación y calidad de los cuidados, más que en analizar la intervención en sí.
Los autores también desaconsejaron realizar nuevos ensayos aleatorizados donde el contacto piel con piel no se ofrezca al grupo control, dado que los beneficios para la salud neonatal están ampliamente documentados. Cabe destacar que la práctica ya cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud.
El contacto piel con piel inmediato se consolida, así como una estrategia sencilla y efectiva para fortalecer la lactancia materna. También mejora la estabilidad fisiológica de los recién nacidos y favorecer su desarrollo temprano, con impacto positivo en la salud infantil global.
Lo que empezó con una pandemia ahora podría salvar a pacientes con cáncer
CIUDAD DE MÉXICO.- Científicos descubrieron que las vacunas contra el covid-19 podrían fortalecer al sistema inmunitario para atacar al cáncer.
El hallazgo, publicado en Nature Biomedical Engineering, sorprendió incluso a los propios investigadores y podría marcar un antes y un después en la lucha contra los tumores.
Un hallazgo que va más allá de lo previsto
El estudio, desarrollado por científicos de universidades de Florida y Texas, mostró que las vacunas de ARNm, como las de Pfizer y Moderna, potenciaron la respuesta de tratamientos inmunológicos en pacientes con melanoma y cáncer de pulmón.
Al analizar más de mil casos del MD Anderson Cancer Center, los científicos observaron que quienes habían recibido alguna dosis de estas vacunas en los 100 días posteriores al inicio de su terapia tenían casi el doble de probabilidades de seguir con vida tres años después.
“Esta fue una observación muy inesperada y emocionante: que incluso una vacuna no específica para ningún tumor o virus, siempre que sea de ARNm, podría generar efectos contra el cáncer”, explicó el oncólogo pediatra Elias Sayour, de la Universidad de Florida, en entrevista para la revista digital Inside Precision Medicine.
Cómo un efecto “colateral” se convirtió en esperanza
El hallazgo nació de un experimento con animales en el que los investigadores probaron una vacuna de ARNm originalmente diseñada contra virus respiratorios.
Los resultados fueron contundentes: la vacuna activó células inmunitarias capaces de reconocer y atacar tumores de piel, hueso y cerebro.
“Lo que encontramos es que al usar una vacuna no pensada para atacar el cáncer, sino para provocar una fuerte respuesta inmunológica, conseguimos una reacción anticancerígena muy potente”, precisó Sayour.
Los tumores se volvieron más visibles para el sistema inmune, lo que permitió a las defensas del organismo detectarlos y destruirlos con mayor eficacia.
El papel del ARN mensajero más allá del virus
Las vacunas de ARNm funcionan introduciendo en las células un fragmento de información genética que enseña al cuerpo a producir una proteína del virus, sin necesidad de inocular el virus completo.
Esa misma tecnología parece ser la clave del efecto antitumoral. En palabras de los autores, el ARNm actúa como una alarma que despierta la vigilancia inmunitaria incluso frente a células malignas.
De acuerdo con el informe de la University of Florida, el equipo ahora busca iniciar ensayos clínicos en humanos para comprobar si este mecanismo puede aplicarse de forma segura y universal.
“Esto podría representar un nuevo paradigma para tratar el cáncer”, afirmó el científico Sayour en entrevista con Newsweek.
Una oportunidad que redefine la ciencia médica
El descubrimiento abre la posibilidad de desarrollar una vacuna de ARNm “lista para usar”, capaz de complementar las terapias existentes sin necesidad de personalización, lo que reduciría costos y tiempos de tratamiento.
