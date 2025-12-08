Tu árbol de Navidad te hace estornudar:  Cómo prevenir la alergia navideña

Ciudad de México.- Si la temporada decembrina te hace estornudar, no estás solo, la mayoría de las personas sufre alergia “navideña” y aunque asocia los síntomas de la alergia con el polen de la primavera o el otoño, muchos experimentan una intensificación de las molestias respiratorias justo cuando comienzan a decorar el hogar.

El Dr. Chris Brooks, de la Universidad Estatal de Ohio, explica por qué la época decembrina, con sus árboles y adornos desempolvados, puede desatar síntomas como estornudos y congestión. Descubre las verdaderas causas detrás de la ‘alergia navideña’ y cómo limpiar tus decoraciones para respirar mejor.

El culpable no es el clima, según el Dr. Brooks, si tus alergias afloran alrededor de un árbol de Navidad natural, el problema rara vez es el polen. La verdadera causa radica en el moho.

Cuando un árbol natural es talado y se introduce en un ambiente interior cálido y más húmedo que el exterior, se crea un entorno ideal para que el moho se desarrolle. El moho, al dispersar sus esporas en el aire, es lo que provoca la congestión, los estornudos y las molestias en los pulmones de las personas sensibles. Por esta razón, el especialista recomienda que los pacientes alérgicos al moho eviten el uso de árboles naturales.

Árbol de Navidad artificial: Un nido de ácaros de polvo

Si has optado por un Árbol de Navidad artificial para evitar el moho, lamentablemente esto no garantiza la ausencia de alérgenos. Los árboles y adornos artificiales que han estado guardados durante once meses en cajas o bodegas también representan un riesgo considerable.

Brooks afirma que las decoraciones almacenadas no solo pueden exponerte al moho (si se guardaron en un lugar húmedo), sino también a una concentración de ácaros de polvo, caspa de mascotas y, en ocasiones, excrementos de animales. Estos alérgenos son suficientes para causar molestias en la nariz y los pulmones, incluso en personas que no se consideran alérgicas.

Prevención: La clave para un árbol de Navidad sin síntomas

La buena noticia es que los síntomas provocados por los árboles artificiales y las decoraciones podrían ser más sencillos de prevenir con una limpieza adecuada.

El especialista ofrece consejos prácticos para reducir la exposición a estos irritantes:

Limpieza Profunda: Antes de montar tu árbol artificial, asegúrate de limpiar todo el polvo. Pasar una toalla húmeda o la aspiradora puede ayudar a prevenir la dispersión de los ácaros de polvo y otros alérgenos. Uso de Mascarilla: Al desempacar el árbol de Navidad, especialmente si las cajas se ven visiblemente polvorientas, usar una mascarilla o cubrebocas puede evitar que los alérgenos entren en la nariz y las vías respiratorias. Almacenamiento Inteligente: La prevención de problemas futuros comienza con el almacenamiento. Dado que el moho se fortalece en ambientes húmedos, es fundamental asegurarse de que no haya humedad en el lugar donde se guardan las cajas. Optar por contenedores herméticos en un lugar seco puede mantener a raya el moho, los ácaros y la caspa de las mascotas. Involucra a tu familia: Si todos los miembros de la familia participan en la decoración terminarán más rápido y será más fácil limapiar antes y después.

Siguiendo estas recomendaciones podrás disfrutar de las festividades con un ambiente más limpio y menos propenso a desencadenar síntomas de alergia.

