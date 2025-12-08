Estilo
Tu árbol de Navidad te hace estornudar: Cómo prevenir la alergia navideña
Aprende a limpiar tus decoraciones
Ciudad de México.- Si la temporada decembrina te hace estornudar, no estás solo, la mayoría de las personas sufre alergia “navideña” y aunque asocia los síntomas de la alergia con el polen de la primavera o el otoño, muchos experimentan una intensificación de las molestias respiratorias justo cuando comienzan a decorar el hogar.
El Dr. Chris Brooks, de la Universidad Estatal de Ohio, explica por qué la época decembrina, con sus árboles y adornos desempolvados, puede desatar síntomas como estornudos y congestión. Descubre las verdaderas causas detrás de la ‘alergia navideña’ y cómo limpiar tus decoraciones para respirar mejor.
El culpable no es el clima, según el Dr. Brooks, si tus alergias afloran alrededor de un árbol de Navidad natural, el problema rara vez es el polen. La verdadera causa radica en el moho.
Cuando un árbol natural es talado y se introduce en un ambiente interior cálido y más húmedo que el exterior, se crea un entorno ideal para que el moho se desarrolle. El moho, al dispersar sus esporas en el aire, es lo que provoca la congestión, los estornudos y las molestias en los pulmones de las personas sensibles. Por esta razón, el especialista recomienda que los pacientes alérgicos al moho eviten el uso de árboles naturales.
Árbol de Navidad artificial: Un nido de ácaros de polvo
Si has optado por un Árbol de Navidad artificial para evitar el moho, lamentablemente esto no garantiza la ausencia de alérgenos. Los árboles y adornos artificiales que han estado guardados durante once meses en cajas o bodegas también representan un riesgo considerable.
Brooks afirma que las decoraciones almacenadas no solo pueden exponerte al moho (si se guardaron en un lugar húmedo), sino también a una concentración de ácaros de polvo, caspa de mascotas y, en ocasiones, excrementos de animales. Estos alérgenos son suficientes para causar molestias en la nariz y los pulmones, incluso en personas que no se consideran alérgicas.
Prevención: La clave para un árbol de Navidad sin síntomas
La buena noticia es que los síntomas provocados por los árboles artificiales y las decoraciones podrían ser más sencillos de prevenir con una limpieza adecuada.
El especialista ofrece consejos prácticos para reducir la exposición a estos irritantes:
- Limpieza Profunda: Antes de montar tu árbol artificial, asegúrate de limpiar todo el polvo. Pasar una toalla húmeda o la aspiradora puede ayudar a prevenir la dispersión de los ácaros de polvo y otros alérgenos.
- Uso de Mascarilla: Al desempacar el árbol de Navidad, especialmente si las cajas se ven visiblemente polvorientas, usar una mascarilla o cubrebocas puede evitar que los alérgenos entren en la nariz y las vías respiratorias.
- Almacenamiento Inteligente: La prevención de problemas futuros comienza con el almacenamiento. Dado que el moho se fortalece en ambientes húmedos, es fundamental asegurarse de que no haya humedad en el lugar donde se guardan las cajas. Optar por contenedores herméticos en un lugar seco puede mantener a raya el moho, los ácaros y la caspa de las mascotas.
- Involucra a tu familia: Si todos los miembros de la familia participan en la decoración terminarán más rápido y será más fácil limapiar antes y después.
Siguiendo estas recomendaciones podrás disfrutar de las festividades con un ambiente más limpio y menos propenso a desencadenar síntomas de alergia.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Estilo
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Conecta con ellos
Ciudad de México.- Si te cuesta trabajo dialogar con tus hijos adolescentes, la psicoterapeuta Pilar Velasco ofrece respuestas, pero sobre todo alternativas de comunicación, para entenderte de manera amorosa y positiva con tus hijos.
La consejera familiar Pilar Velasco ofrece estrategias para los padres de adolescentes de manera gratuita, en una clase muy práctica, con herramientas listas para aplicarlas, nos dijo en entrevista con Siete24.
“La adolescencia siempre ha sido una etapa compleja porque se presenta una crisis provocada por una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, pero hoy se presenta como un fenómeno social provocado en gran medida por el abandono emocional que experimentan los adolescentes. La sociedad no ofrece un contexto adecuado de vinculación afectiva para ellos y esto los daña y quedan más vulnerables frente a las conductas de riesgo”.
“Los papás somos los primeros responsables en evitar este abandono emocional que es la causa principal de muchos problemas que aquejan a la sociedad, como son la violencia, las agresiones, el bullying, entre otros”, agregó la psicóloga.
“Al ser una etapa complicada los papás necesitan herramientas que les permitan vincular de manera adecuada.
La vinculación afectiva con los adolescentes es en gran medida la solución a muchos de los problemas que vivimos. Los papás debemos saber llegar a su corazón y lograr que los adolescentes se sientan amados”.
TE RECOMENDAMOS: Claves para cuidar a tus hijos del contagio de Influenza
Nuestra misión es fortalecer a la familia, compartió Pilar Velasco, pues a través de esta que podremos encontrar soluciones a la violencia y agresión cotidiana en nuestra sociedad.
“Si trabajas por la familia, trabajas también por la sociedad… La solución a la violencia está en la familia”.
La fundadora y directora de Vinculando con, a través de sus redes @Vinculando con Pilar Velasco ayuda de manera gratuita a los padres de adolescentes.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Estilo
Claves para proteger a tus hijos del contagio de Influenza esta temporada
Suben los contagios entre niños de 5 a 9 años
Ciudad de México.- Con más de 650 casos confirmados en México, la temporada de Influenza 2025-2026 subraya la urgencia de proteger a los más vulnerables: los niños. Conoce por qué el frío aumenta el contagio y cómo actuar.
La alarma de la Temporada Invernal 2025-2026
La Secretaría de Salud de México confirmó un incremento en la circulación del virus de la Influenza Estacional, sumando 651 casos positivos y tres defunciones hasta la semana epidemiológica (SE) 47 de 2025, correspondiente al 27 de noviembre. El subtipo Influenza A (H1N1) es el que prevalece, y representa el 80.6 por ciento de los contagios.
El dato más relevante para las familias es la afectación por grupos de edad: los más afectados son los niños de 5 a 9 años (10.4% de los casos), seguidos por los grupos de 1 a 4 años y 10 a 14 años. Esto subraya la necesidad de reforzar las medidas de prevención en el hogar y en las escuelas.
¿Por qué nos contagiamos más en el invierno?
La Dra. Verónica Carrión, epidemióloga, explicó que el clima invernal crea el ambiente perfecto para la propagación de los virus respiratorios. Esto se debe a una combinación de factores biológicos y sociales.
Según la especialista, los virus son más resistentes al frío:
“Los virus sobreviven más en la temporada de frío por la cuestión de que su capa lipémica, que es toda la grasita que los cubre, es más resistente al frío que al calor. Entonces, es más fácil que haya más virus circulando, por un lado”.
Además, los cambios bruscos de temperatura debilitan nuestras defensas. La experta añade que “estando de un lugar calientito y luego salir a una temperatura fría, hace que nuestro sistema inmunológico funcione menos adecuadamente”. La alta concentración de personas en espacios cerrados también contribuye a los contagios, agregó.
Síntomas: cómo diferenciar la Influenza
La influenza no es un resfriado común. Es una infección respiratoria que generalmente comienza de forma más abrupta y con síntomas más severos.
Señales de Alerta en niños
Es vital que los padres presten atención a las manifestaciones atípicas en los menores, ya que la presentación de la enfermedad puede ser diferente a la de los adultos.
“En los niños y en los adultos mayores es mucho más frecuente que tengas problemas de náusea, vómitos, síntomas digestivos que no se presentan generalmente en la edad adulta, pero sí en los extremos de la vida”.
Los síntomas clásicos de influenza incluyen o pueden ser:
- Dolor de cabeza.
- Dolor muscular y de articulaciones.
- Fiebre (puede o no estar presente).
- Inicio súbito (no gradual como el resfriado).
La principal herramienta de protección contra la influenza sigue siendo la vacuna, la cual debe aplicarse anualmente debido a la alta capacidad de mutación del virus.
La Dra. Carrión es enfática al señalar que la vacuna del año anterior no es efectiva para la temporada actual:
“La vacuna que te pusiste el año pasado ya no es, ya no te va a proteger contra las cepas que están circulando actualmente. Por eso es súper importante que cada año nos vacunemos”.
Para asegurar la máxima protección, la aplicación debe ser antes del pico de circulación viral, el cual se registra con mayor intensidad entre enero y marzo. Las instituciones de salud pública ofrecen la vacuna de manera gratuita a los grupos de riesgo, incluyendo a los niños menores de cinco años.
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
Celebridades
Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”
Critica a la administración de Anne Jakrajutatip
Ciudad de México.- La polémica en torno a la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue escalando, pero la voz más fuerte en defenderla vino de una figura histórica del certamen: Lupita Jones.
En una reciente conferencia de prensa, la exdirectora de Mexicana Universal se pronunció sobre el escándalo que envuelve a la organización, deslindando completamente a la actual reina de belleza de los problemas estructurales y de corrupción.
Jones aseguró que los ataques digitales contra Fátima Bosch son injustos, destacando que ella es una víctima colateral de la crisis que atraviesa la franquicia global. En un mensaje de apoyo claro, Jones declaró que Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad que está atravesando” el certamen y aseguró que ella merece la corona.
TE RECOMENDAMOS: Fátima Bosch acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
Miss Universo “perdió el rumbo”: Crítica a la administración de Anne Jakrajutatip
La defensa de la soberana mexicana fue solo el inicio de su exposición de razones en contra de la cúpula de Miss Universo. Lupita Jones, quien estuvo al frente de la franquicia nacional por casi tres décadas, cargó duramente contra la gestión del empresario o empresaria tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, una persona trans y el copropietario mexicano, Raúl Rocha Cantú.
Jones fue enfática al señalar que la marca ha sido utilizada para fines ajenos a su propósito original.
“Creo que Miss Universo ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver”.
Acusaciones contra el dueño de Miss Universo
La ex-Miss Universo apuntó directamente a los graves problemas legales y financieros que enfrentan los propietarios del certamen, lo cual ha mermado la credibilidad del concurso a nivel mundial.
Lupita Jones hizo hincapié en el estatus de la propietaria global, señalando que la controversia la ha dejado inoperante. La primera mexicana en ganar la corona declaró que Anne Jakapong “está deshabilitada para hacer nada” en la organización, en referencia a la crisis financiera de su empresa (JKN Global Group) y las órdenes de arresto que pesan en su contra.
Asimismo, la crítica se extendió al copropietario. Jones sostuvo que Raúl Rocha (quien también enfrenta acusaciones serias) “no debió haber llegado a Miss Universo”, sugiriendo que su participación ha sido parte del daño que ha afectado la integridad del certamen.
El conflicto de fondo es ideológico
La contundente crítica de Lupita Jones se contextualiza en un conflicto ideológico que data de hace dos años. En ese momento, Jones fue separada de la dirección de Mexicana Universal debido a su abierta postura en contra de la participación de mujeres trans en los certámenes de belleza, argumentando que los espacios femeninos debían ser preservados para mujeres biológicas.
Esta postura se opuso directamente a la visión de la nueva dueña global, Anne Jakapong Jakrajutatip, un multimillonario tailandes y persona trans, que adquirió la marca Miss Universo con el objetivo de impulsar una agenda de inclusión y diversidad total, permitiendo la participación trans en el certamen a nivel global.
Para Lupita Jones, este cambio de enfoque, sumado a la falta de transparencia, ha provocado que la marca pierda su prestigio.
Lupita Jones concluyó que la suma de escándalos y la falta de liderazgo han transformado el evento, desviando la atención del verdadero espíritu de la competencia.
“Miss Universo ya no se trata de las chavas. Miss Universo ya no se trata de la competencia. Se trata de todos estos escándalos que tiene alrededor. Ahorita está hecho un circo”.
Con sus declaraciones, Lupita Jones reafirma la necesidad de que la marca Miss Universo recupere su credibilidad, advirtiendo que la polémica y las acusaciones contra los dueños “ensucian a los concursos de belleza”.
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
Estilo
Consejos para que los pequeños aprendan a andar en bicicleta
Un proceso de aprendizaje muy completo.
Ciudad de México.— Andar en bicicleta es una de las experiencias de aprendizaje que más desarrolla habilidades físicas y de coordinación en la infancia.
Ese primer contacto, acompañado de adultos y con las medidas de seguridad adecuadas, preparó el camino hacia una bici tradicional.
Bicicletas sin pedales: base para aprender equilibrio
Las bicicletas sin pedales, también llamadas bicicletas de aprendizaje o de equilibrio, facilitaron la adquisición de habilidades motrices esenciales en edades tempranas.
Al impulsarse con los pies y mantener ambos pies cerca del suelo, los niños practicaron el equilibrio sin la presión del pedaleo.
Especialistas señalaron que este método favoreció desarrollo de coordinación, motricidad gruesa y control corporal. Ese aprendizaje temprano redujo las barreras en la transición hacia la bici convencional.
Atención en el tamaño y equipamiento adecuado
Para que la experiencia resultara cómoda y segura, la bicicleta debía adaptarse a la estatura del niño. Los pies debían tocar el suelo mientras el asiento y manillar quedaran a altura adecuada. Ese ajuste permitió un manejo seguro.
Además, el uso constante de casco homologado resultó indispensable. Organismos de seguridad advirtieron del riesgo de no usar casco apropiado en caídas, incluso en áreas seguras.
Más para leer: ¿Cómo evitar que los niños se comparen con otros?
Aprendizaje progresivo en entorno apropiado
Al iniciar sobre superficies planas, libres de baches u obstáculos, y con calzado cerrado y firme, muchos niños lograron moverse con soltura. Calzado tipo zapatillas protege sus pies y ofrece estabilidad durante el pedaleo. Esa elección evita accidentes y propicia confianza en la bici.
Para algunos, pasar directamente de triciclos o bicicletas con ruedines a una bici convencional resulta desafiante. Para esos casos, permitir un uso limitado de ruedines al principio, y luego retirarlos gradualmente, facilita el aprendizaje. Esa progresión respetó su ritmo de desarrollo.
Acompañamiento familiar: clave de confianza
El acompañamiento de madre o padre brinda seguridad emocional. Correr al lado de la bici, sin agarrarla por el manillar o asiento, permite que el niño sintiera apoyo sin perder autonomía. Esa participación humana reforzó la experiencia.
Al mismo tiempo, dejar libertad al niño para decidir sus tiempos favorece su motivación. Premiar sus pequeños avances con reconocimiento sincero genera un ambiente positivo. Evitar comparaciones o presión resulta fundamental para que el aprendizaje fluya con naturalidad.
Beneficios físicos y cognitivos a largo plazo
El uso temprano de la bicicleta estimula no solo la fuerza en piernas, coordinación y equilibrio.
También promueve habilidades de orientación espacial, control del cuerpo y percepción del entorno. Esa práctica ayudó al desarrollo físico, motriz y cognitivo.
Montar bicicleta constituye una forma de actividad física recomendada, contribuye al bienestar general y ofrece espacios de interacción familiar al aire libre. Esa experiencia combina aprendizaje, ejercicio y convivencia.
JAHA
Tu árbol de Navidad te hace estornudar: Cómo prevenir la alergia navideña
Michael Bublé tras cantar para el Papa y los pobres: “Servir es un ejemplo para mis cuatro hijos”
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
México cierra 2025 con la mayor crisis educativa en su historia, alerta organización
La Virgen de la Macarena regresa a la Basílica de la Esperanza en Sevilla tras restauración
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Estadoshace 3 horas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
-
Historias que Conectanhace 1 día
Deportado dos veces, hoy es uno de los grandes chefs de México
-
Méxicohace 1 día
Iglesia invita a renovar confianza y unidad rumbo al 12 de diciembre
-
CDMXhace 7 horas
Última oportunidad: Reliquia de San Judas Tadeo se despide de México