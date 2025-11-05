¿Tu empleo está en la mira? 10 profesiones que la IA podría reemplazar en 10 años

varias profesiones enfrentan un riesgo creciente de ser transformadas por la IA

Ciudad de México.- Microsoft expone, en un reciente estudio, que varias profesiones enfrentan un riesgo creciente de ser transformadas o reemplazadas por la Inteligencia Artificial.

Esto genera dudas, pero también abre un espacio para reflexionar sobre valores humanos, preparación profesional y adaptación al cambio.

Un nuevo mapa profesional en riesgo

El informe de Microsoft Research analiza más de 200 mil interacciones entre usuarios y su herramienta de IA Bing Copilot, registradas entre enero y septiembre de 2024, para calcular qué tareas laborales pueden ser asumidas por IA y qué empleos presentan mayor vulnerabilidad.

“Nuestra investigación muestra que la IA apoya muchas tareas, en especial las relacionadas con investigación, escritura y comunicación”, señala la empresa en su reporte.

Entre los empleos con más riesgo de ser reemplazados aparecen aquellos que implican muchas tareas rutinarias, repetitivas o centradas en el manejo de información.

https://twitter.com/satyanadella/status/1985807902385586516

Las 10 profesiones que podrías ver transformadas

Según el estudio de Microsoft, y recopilaciones en medios especializados, estas son diez ocupaciones con alta “aplicabilidad” de IA, es decir, con gran parte de sus tareas susceptibles de automatización o delegación a sistemas inteligentes:

Intérpretes y traductores

Historiadores

Asistentes de vuelo/personal de cabina

Representantes comerciales de servicios

Autores y escritores (textos, contenidos)

Programadores CNC – control numérico de maquinaria

Representantes de servicio al cliente

Operadores telefónicos

Empleados de agencias de viajes o taquilleros

Locutores y DJs de radio

Transformación, no reemplazo total

El estudio de Microsoft señala que no se trata necesariamente de una sustitución inmediata y total de las profesiones, sino de una transformación de las tareas.

“Nuestros datos no indican que la IA esté realizando todas las actividades de una ocupación”, señala.

Por ello, la invitación va hacia la adaptación: cambiar qué tareas haces, cómo las haces y qué valor exclusivo aportas como humano.

Valores humanos y competitividad: dos caras de la misma moneda

Para impulsar un enfoque positivo, es clave reconocer que la automatización libera tiempo.

“El desarrollo de competencias de IA será clave para permanecer competitivo en el mercado”, señala el informe de LinkedIn sobre habilidades, de acuerdo con Microsoft.

Y aunque ciertas tareas técnicas puedan ser delegadas a máquinas, siguen siendo insustituibles factores como la empatía, el juicio ético y la creatividad.

Por ejemplo, algunos traductores señalan que la IA puede procesar idiomas, “pero no puede captar el tono, la cultura ni la relación humana”, destaca el servicio de asesoramiento financiero integral Wealth Management.

Qué hacer si tu profesión aparece en la lista



Evalúa cuáles de tus tareas podrían ser automatizadas y cuáles requieren tu aporte único.

Invierte en formación continua: conoce cómo la IA está cambiando tu ámbito laboral.

Potencia habilidades humanas: comunicación, liderazgo, ética y trabajo colaborativo.

Considera la tecnología como aliada, no enemiga: la IA puede ayudarte a liberar lo rutinario para que te concentres en lo relevante.

Mantente informado: los estudios sobre trabajo y tecnología evoluciona rápidamente.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH