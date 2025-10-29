Un gato en el hogar no reemplaza el amor a un hijo: expertos

Ciudad de México.— Cuando Elena llegó a casa con su primer gato, creyó que su departamento vacío se llenaría de vida. Lo llamó Simón y, con el paso de los días, aquel pequeño felino empezó a cambiar su rutina.

Aprendió a reconocer sus pasos, dormía junto a ella y esperaba su regreso tras el trabajo. Elena encontró en su gato una fuente de ternura y compañía, una presencia constante que le ofrecía calma en medio del ruido citadino. Sin embargo, comprendió pronto que ese vínculo afectivo, no equivalía al amor y la responsabilidad que implica tener un hijo.

El vínculo emocional con los gatos

Diversos estudios científicos confirman que convivir con un gato aporta beneficios reales a la salud emocional y física. Tener un gato mejora el estado de ánimo, fomenta la empatía y puede reducir síntomas de depresión. Un estudio publicado por la National Institutes of Health (NIH) reveló que los dueños de gatos experimentan menos sentimientos de soledad y muestran mayor equilibrio emocional. En adultos mayores, la presencia de un gato se asocia con una disminución de la sensación de aislamiento y una rutina más estructurada.

La convivencia con animales también fortalece el sentido de responsabilidad y promueve hábitos saludables: mantener horarios, cuidar la alimentación del gato, limpiar su espacio y atender su bienestar genera una disciplina cotidiana beneficiosa para la salud mental.

El límite afectivo: compañía, no sustitución

Especialistas en Psicología familiar, explican que aunque los gatos pueden llenar el hogar de afecto, ningún animal reemplaza el vínculo humano que se establece entre padres e hijos. El amor parental implica una conexión biológica, emocional y social que trasciende cualquier relación con una mascota.

Los expertos coinciden en que los animales acompañan y ayudan a sobrellevar la soledad, pero no sustituyen la construcción de lazos humanos. El gato ofrece compañía, no descendencia; afecto, no herencia emocional.

Alertaron que confundir estos afectos puede generar vacíos más profundos o idealizar al animal como sustituto de una figura humana, algo que puede afectar la percepción de la familia y del sentido de vida.

LEE Suspenden adopción animal para protegerlas de supersticiones

Los gatos fortalecen, pero no reemplazan la familia

Integrar un gato al hogar puede reforzar valores familiares como la ternura, la empatía y el cuidado compartido. En familias con niños, su presencia enseña respeto por los seres vivos y responsabilidad hacia otro ser que depende del cariño humano.

Consejos para una sana convivencia entre gatos y niños

Es necesario que las interacciones entre los gatos y niños siempre estén supervisadas por un adulto.

Enseñar a los niños a jugar de forma adecuada con el gato, así se reforzará su vínculo. No es buena idea que usen sus propios brazos o piernas como juguetes.

Mostrar cuáles son las señales con las que el gato indica molestia.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv