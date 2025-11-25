Una pareja de enamorados se reencuentra después de 40 años y se casan ¡de película!

Ciudad de México.- Kevin Carroll y Debbie Webber eran un par de enamorados en la secundaria con planes de fugarse en 1967. Una noticia inesperada, el embarazo de Deb, frustró sus planes y los separó por cuatro décadas. Esta es la conmovedora travesía de amor, pérdida y perdón que culminó en un reencuentro con su hija biológica y un feliz matrimonio.

La separación forzada por un embarazo adolescente

El amor entre Kevin y Debbie surgió cuando ambos participaban en un grupo de teatro de sus respectivas escuelas en Estados Unidos. El flechazo fue instantáneo, relató Deb sobre su primer encuentro a los periodistas Asia Fouks y Rafael Abuchaibe.

La pareja se volvió inseparable, llegando a planear una fuga a Maryland, un estado donde podrían casarse legalmente a los 15 años sin el permiso de sus padres. Sin embargo, dos semanas antes, la vida les presentó un giro dramático: Deb estaba embarazada, relata la historia publicada por BBC Mundo en su sitio web.

Ella fue enviada a un hogar para madres solteras. Él, por su parte, tomó una decisión extrema para intentar mantener a su futura familia: se alistó en la Infantería de Marina a los 17 años.

“Mi ilusión era que cuando me dejaran salir del entrenamiento, podríamos casarnos”.

Pero mientras él se preparaba en el entrenamiento militar, recibió una carta que le rompió el alma: Deb le anunciaba que daría al bebé en adopción. Kevin lo recuerda con dolor. Para él, fue una gran pérdida, aunque sabía que era la decisión más práctica para Deb.

Un amor que sobrevivió a la Guerra

Deb tuvo a una hermosa niña, a la que entregó a una familia con cuatro hijos. La madre adoptiva le recordó a Jacqueline Kennedy, un detalle que hizo el dolor más llevadero. Después de la adopción, la familia de Deb se mudó para intentar que ella comenzara una nueva vida.

Mientras tanto, Kevin fue enviado a Vietnam como parte de las Fuerzas Especiales. Durante una misión de rescate en 1969, sufrió graves heridas que lo obligaron a someterse a casi 40 cirugías a lo largo de los años. En su momento más crítico, luchando por sobrevivir, Kevin tuvo un pensamiento recurrente: no morir sin volver a ver a Debbie y a su bebé.

A pesar de que ambos siguieron caminos separados, se casaron con otras personas y tuvieron más hijos, el amor de Kevin por Deb se mantuvo intacto.

El reencuentro milagroso: La búsqueda de Val

Décadas después, y atormentada por la culpa de la adopción, Deb sintió la necesidad de sincerarse con sus otras hijas. Una de ellas tomó la iniciativa y, con los pocos datos que Deb recordaba (el apellido, el área y que eran cuatro hermanos), logró localizar a la hija dada en adopción: Val y sucedió el reencuentro.

La llamada fue sanadora. Val, ya adulta, le aseguró que no había rencores y que apreciaba lo que Deb había hecho.

“Todos esos sentimientos de vergüenza y culpa simplemente se desvanecieron”.

Deb sintió una liberación emocional al reencontrarse con su hija dad en adopción.

Durante ese primer encuentro, Val preguntó por su padre. Gracias al obituario de su fallecida esposa, lo localizaron y Deb le escribió una carta con su número de teléfono.

Para Kevin, fue un milagro. De inmediato, la llamó. La sorpresa fue doble cuando Deb le dijo:

“Tengo algo que compartirte. Encontré a nuestra hija. ¿Quieres conocerla?”.

Después de ese emotivo momento, Deb y Kevin se reencontraron en la casa de Val. Tras una larga conversación a solas, Kevin le confesó a Deb que nunca había dejado de amarla. Ella le pidió seis meses para asegurarse de que él seguía siendo el hombre maravilloso que recordaba.

Más de 40 años después de que su plan adolescente fuera frustrado, Kevin y Deb están casados. Ella resume así su reencuentro: “Seis meses y 14 años después, sigue siendo increíble”.

Juntos, en sus setenta, viven el amor que la vida les negó en su juventud con la compañía de su hija.

