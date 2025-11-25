Tendencias
Una pareja de enamorados se reencuentra después de 40 años y se casan ¡de película!
Conocen a su hija dada en adopción
Ciudad de México.- Kevin Carroll y Debbie Webber eran un par de enamorados en la secundaria con planes de fugarse en 1967. Una noticia inesperada, el embarazo de Deb, frustró sus planes y los separó por cuatro décadas. Esta es la conmovedora travesía de amor, pérdida y perdón que culminó en un reencuentro con su hija biológica y un feliz matrimonio.
La separación forzada por un embarazo adolescente
El amor entre Kevin y Debbie surgió cuando ambos participaban en un grupo de teatro de sus respectivas escuelas en Estados Unidos. El flechazo fue instantáneo, relató Deb sobre su primer encuentro a los periodistas Asia Fouks y Rafael Abuchaibe.
La pareja se volvió inseparable, llegando a planear una fuga a Maryland, un estado donde podrían casarse legalmente a los 15 años sin el permiso de sus padres. Sin embargo, dos semanas antes, la vida les presentó un giro dramático: Deb estaba embarazada, relata la historia publicada por BBC Mundo en su sitio web.
Ella fue enviada a un hogar para madres solteras. Él, por su parte, tomó una decisión extrema para intentar mantener a su futura familia: se alistó en la Infantería de Marina a los 17 años.
“Mi ilusión era que cuando me dejaran salir del entrenamiento, podríamos casarnos”.
Pero mientras él se preparaba en el entrenamiento militar, recibió una carta que le rompió el alma: Deb le anunciaba que daría al bebé en adopción. Kevin lo recuerda con dolor. Para él, fue una gran pérdida, aunque sabía que era la decisión más práctica para Deb.
Un amor que sobrevivió a la Guerra
Deb tuvo a una hermosa niña, a la que entregó a una familia con cuatro hijos. La madre adoptiva le recordó a Jacqueline Kennedy, un detalle que hizo el dolor más llevadero. Después de la adopción, la familia de Deb se mudó para intentar que ella comenzara una nueva vida.
Mientras tanto, Kevin fue enviado a Vietnam como parte de las Fuerzas Especiales. Durante una misión de rescate en 1969, sufrió graves heridas que lo obligaron a someterse a casi 40 cirugías a lo largo de los años. En su momento más crítico, luchando por sobrevivir, Kevin tuvo un pensamiento recurrente: no morir sin volver a ver a Debbie y a su bebé.
A pesar de que ambos siguieron caminos separados, se casaron con otras personas y tuvieron más hijos, el amor de Kevin por Deb se mantuvo intacto.
El reencuentro milagroso: La búsqueda de Val
Décadas después, y atormentada por la culpa de la adopción, Deb sintió la necesidad de sincerarse con sus otras hijas. Una de ellas tomó la iniciativa y, con los pocos datos que Deb recordaba (el apellido, el área y que eran cuatro hermanos), logró localizar a la hija dada en adopción: Val y sucedió el reencuentro.
La llamada fue sanadora. Val, ya adulta, le aseguró que no había rencores y que apreciaba lo que Deb había hecho.
“Todos esos sentimientos de vergüenza y culpa simplemente se desvanecieron”.
Deb sintió una liberación emocional al reencontrarse con su hija dad en adopción.
Durante ese primer encuentro, Val preguntó por su padre. Gracias al obituario de su fallecida esposa, lo localizaron y Deb le escribió una carta con su número de teléfono.
Para Kevin, fue un milagro. De inmediato, la llamó. La sorpresa fue doble cuando Deb le dijo:
“Tengo algo que compartirte. Encontré a nuestra hija. ¿Quieres conocerla?”.
Después de ese emotivo momento, Deb y Kevin se reencontraron en la casa de Val. Tras una larga conversación a solas, Kevin le confesó a Deb que nunca había dejado de amarla. Ella le pidió seis meses para asegurarse de que él seguía siendo el hombre maravilloso que recordaba.
Más de 40 años después de que su plan adolescente fuera frustrado, Kevin y Deb están casados. Ella resume así su reencuentro: “Seis meses y 14 años después, sigue siendo increíble”.
Juntos, en sus setenta, viven el amor que la vida les negó en su juventud con la compañía de su hija.
Celebridades
La violencia digital es una realidad que afecta a 10 millones de mujeres
Ximena Sariñana se suma a campaña
Ciudad de México. – La violencia en contra de las mujeres tiene un nuevo y masivo campo de acción en los entornos digitales, la violencia digital es real y es un fenómeno que afecta la vida de 10 millones de mujeres en México.
En el contexto del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, este 25 de noviembre, las estadísticas oficiales dimensionan la urgencia de visibilizar y combatir el ciberacoso y la agresión en línea.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), 10 millones de mujeres en México enfrentaron algún tipo de agresión en plataformas digitales. Lo que ocurre en el mundo virtual tiene efectos devastadores en la vida real de las víctimas.
El ciberacoso, una práctica normalizada
La violencia digital adopta múltiples formas, y muchas de ellas se han normalizado en la interacción cotidiana en línea, a pesar de su impacto nocivo. La principal evidencia de esto es el envío no solicitado de contenido sexual.
Una de cada tres mujeres en México ha recibido material de naturaleza sexual sin su consentimiento, según datos del INEGI (2024), esta es una de las formas más extendidas de ciberacoso y agresión.
A nivel global, la problemática no es menor: el 40 por ciento de las mujeres ha vivido violencia digital y, lo que es igualmente preocupante, 9 de cada 10 que navegan en línea han presenciado ataques directos contra otras mujeres (The Economist Intelligence Unit, 2021).
El rápido auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) ha introducido nuevas formas de violencia, particularmente dirigidas contra las mujeres y las niñas.
El 95 por ciento de las imágenes o videos manipulados mediante inteligencia artificial para simular contenido sexual no consentido (conocidos como deepfakes) tiene como protagonistas a mujeres, documenta un informe de Naciones Unidas (2024), las herramientas de manipulación de imágenes y video se utilizan predominantemente para el abuso.
Esta desproporción refleja cómo la tecnología puede exacerbar y profundizar formas específicas de violencia de género.
Ximena Sariñana y Karla Souza se suman en contra de la violencia digital hacia las mujeres
Ante este panorama la sociedad civil y diversas figuras públicas participan en una campaña para identificar y detener este tipo de acoso: Es real la violencia digital, cuenta con la participación de la organización Defensoras Digitales liderada por Olimpia Coral Melo, busca concientizar sobre este problema social también en el entorno digital.
Para fortalecer la difusión y el alcance de los mensajes, se sumaron figuras como Ximena Sariñana y Karla Souza, ambas artistas y madres de niñas, y Embajadoras de Buena Voluntad de ONU Mujeres; junto a Marion Reimers, Eréndira Ibarra, Mabel Cadena, Diego Alfaro, Alfonso Dosal y Emmanuel Restrepo.
La campaña se articula en torno a tres acciones esenciales para que las mujeres y la sociedad en general puedan defenderse y actuar:
Informarse: Para identificar y reconocer las múltiples formas de violencia digital.
Detectar: Para dejar de normalizar las agresiones en línea.
Denunciar: Para hacer valer los derechos y asegurar la respuesta institucional.
La magnitud de los 10 millones de víctimas en México exige una respuesta institucional integral y coordinada, reafirmando que la seguridad y la dignidad de las mujeres deben estar garantizadas al navegar en la red.
Estilo
Vacunas invernales son esenciales en esta temporada: Especialista
Ciudad de México.- La llegada de la temporada de frío no solo implica abrigarse, sino también la necesidad de un refuerzo en la salud pública. Las vacunas invernales: Influenza y Neumococo, son esenciales para prevenir enfermedades graves y sus complicaciones, señalan especialistas.
En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias la Dra. Verónica Carrión Falcón, Epidemióloga, subraya que para personas con diabetes y grupos de riesgo como los adultos mayores, la vacunación es una recomendación para evitar complicaciones graves.
La experta en vacunación destaca que en invierno todas las personas son vulnerables, pero los riesgos se intensifican en ciertos grupos, como los menores de cinco años y los adultos mayores.
La especialista añade que la vacunación debe iniciar con la temporada invernal.
“En el caso de la vacuna de influenza. Ya empezó la temporada de vacunación, hay que vacunarnos de manera inmediata con la finalidad de que, si llegan a enfermarse, no tengan una complicación”.
TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué ya no se recomiendan vacunas de ARN para niños y embarazadas?
Diabéticos ¿Por qué vacunarse?
La Dra. Carrión enfatiza que, lejos de ser un impedimento, la condición médica exige la aplicación de la vacuna.
“Los diabéticos no tienen una respuesta inmunológica adecuada, sobre todo si no tienen un control adecuado de su diabetes. La respuesta inmunológica, al enfrentarse a cualquiera de estas enfermedades es mucho más débil, no es tan efectiva como en la población sana, entonces pueden tener complicaciones serias”.
Las vacunas invernales
La doctora Carrión describe que las vacunas de invierno son principalmente influenza y neumococo, y reitera que ninguna de ellas puede causar la enfermedad, “porque son vacunas inactivadas o son fracciones de vacunas”.
Influenza es anual
La Influenza tiene virus que mutan, lo que da lugar a nuevas variantes. Por ello, la Dra. Carrión explica la necesidad de la dosis anual: “los virus de influenza también van cambiando y lógicamente por esto tenemos que vacunarnos cada año en el caso de estas dos enfermedades”.
Neumococo: Prevención contra la bacteria
La tercera vacuna importante es la de Neumococo, dirigida a una bacteria y no a un virus. Su relevancia radica en que las complicaciones de la Influenza pueden estar asociadas a esta bacteria, que causa otitis media, sinusitis, meningitis y neumonía. La especialista señala que la nueva vacuna conjugada 20 valente (PCV-2020) ofrece una protección de por vida en una sola dosis para los adultos que no tienen el esquema de niños.
Tech
¿Los derechos de los fallecidos están en riesgo por la IA?
Avatares virtuales de personas muertas implican varios riesgos
Ciudad de México.— La startup 2Wai, con sede en Los Ángeles, lanzó una aplicación que permitió recrear digitalmente a seres queridos fallecidos.
La app creó “HoloAvatares”, avatares digitales que imitaron la voz, la apariencia y algunos recuerdos de personas fallecidas. Un video promocional, muestra a una familia conversando con la versión digital de una abuela en distintas etapas de su vida.
El cofundador de 2Wai, Calum Worthy, describió la plataforma como “un archivo viviente de la humanidad”. Planteó la pregunta que acompañó al proyecto: “¿Y si los seres queridos que hemos perdido pudieran formar parte de nuestro futuro?”.
¿Qué pasa con la dignidad de los fallecidos?
El padre Manuel Valeriano, coordinador de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, explicó que la IA sólo representa un progreso genuino cuando sirve al desarrollo moral de la persona.
Agregó que la tecnología debe respetar siempre la dignidad humana, aun después de la muerte. Añadió que el uso de imágenes o voces de fallecidos sin consentimiento previo resultó éticamente problemático.
Más al respecto: Con IA, profanan a muertos para películas y comerciales
Señaló también que la Iglesia rechazó que la IA instrumentalizara la memoria de los difuntos para fines políticos o comerciales.
“El concepto de dignidad humana excluye cualquier tentativo de establecer distinciones fundamentales entre los seres humanos y de ser violentado. Los hombres son tratados como humanos, y este dato es tan importante que aún sin vida estamos de cara a un cuerpo con una historia tejida en este mundo”.
En el mismo sentido advierte los riesgos de usos poco éticos de la IA el sociólogo y coordinador de impacto del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de São Paulo (USP), Glauco Arbix para BBC.
“No porque puedas hacerlo debes hacerlo. Una cosa es que guardes en el cajón una película de alguien que murió para verla unas cuantas veces y otra cosa es recrear (su imagen) en nuevas condiciones, como si siguiera vivo”.
Duelo y la IA
La doctora Kirsten Smith, investigadora de la Universidad de Oxford, recordó que varios estudios asociaron los “comportamientos de búsqueda de proximidad” con peores resultados en salud mental.
Explicó que la interacción con un avatar digital podría dificultar la aceptación de la pérdida y la construcción de nuevas identidades o vínculos afectivos.
La simulación de personas fallecidas a través de inteligencia artificial podría tener consecuencias psicológicas graves. Lo anterior, según un reciente estudio realizado por el Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia, de la Universidad de Cambridge.
Los hallazgos, publicados en la revista Philosophy and Technology, destacan la importancia de implementar protocolos de seguridad para proteger a los familiares y amigos de las apariciones digitales no deseadas de sus seres queridos fallecidos.
“Las apariciones digitales no deseadas de seres queridos fallecidos pueden causar una gran aflicción a quienes están en proceso de duelo”
Estos especialistas señalaron que el duelo es un proceso complejo y profundamente personal que puede verse gravemente perturbado por la reaparición de la figura del fallecido en forma digital.
La legislación mexicana y los vacíos actuales
En México no existe aún una regulación específica para avatares digitales de personas fallecidas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares protege datos en vida, pero no define de forma clara qué ocurre tras la muerte.
Investigadoras como Eréndira Aguilar Moreno subrayaron que el país carece de normas que aclaren quién puede administrar perfiles digitales después del fallecimiento.
Bajo la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los herederos pueden ejercer derechos sobre datos del fallecido si acreditan interés legítimo.
El derecho a la “muerte digital” también emergió como tema relevante en trabajos académicos, donde se analizaron conceptos como el derecho al olvido, la herencia de datos y la administración póstuma de identidades digitales.
Estilo
La causa científica que hace a los niños “melindrosos”
La razón es sorprendente
Ciudad de México.— Muchos padres han vivido la frustración de ver que sus hijos no quieren probar ciertos alimentos.
La escena es cotidiana. Los pequeños rechazan algún alimento que no les gusta y son calificados en México como “melindrosos” por estos disgustos.
Los vegetales, los sabores nuevos o texturas distintas suelen generar rechazo. Ante esto, se tiende a pensar que el problema es culpa de la crianza. Sin embargo, estudios recientes sugieren que este comportamiento podría tener un origen genético.
La influencia genética en la alimentación selectiva
Investigadores de la Universidad College London (UCL) analizaron datos del proyecto Gemini, una cohorte de más de 4 mil 800 pares de gemelos nacidos en Inglaterra y Gales. El estudio siguió a los niños desde los 16 meses hasta los 13 años y evaluó la “comida quisquillosa” (“fussy eating”) mediante cuestionarios.
Los resultados mostraron que la selectividad alimentaria aumentó hasta los siete años y luego redujo ligeramente hacia los 13 años.
Pero lo más importante fue que la mayoría de la variabilidad entre niños se explicó por factores genéticos: en muchas fases superó el 70% de influencia hereditaria.
Más para leer: Los alimentos también influyen en cómo piensan los niños
A medida que los niños crecían, la carga genética aumentó. Según el estudio, la influencia compartida del entorno familiar fue significativa en los primeros años, pero disminuyó con el tiempo, mientras que el ambiente único de cada niño ganó peso desde los cinco años en adelante.
Cómo los padres respondieron: presión vs comprensión
Los mismos investigadores exploraron cómo reaccionaban los padres ante las diferencias de apetito entre gemelos.
En un análisis publicado por el International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, vieron que los padres tendían a ejercer más presión para que comieran con los gemelos que mostraban menos interés en la comida.
En concreto, cuando un niño comía más despacio, mostraba menos disfrute o era más “quisquilloso”, su hermano idéntico sí podía tener un apetito más marcado.
Los padres respondían con más presión al que parecía menos motivado para comer.
Pero el estudio también sugiere que esa presión no siempre es positiva. Forzar a un niño a comer podría reforzar su resistencia. En cambio, crear un ambiente relajado y ofrecérselo sin insistir parece más efectivo para fomentar la exploración de nuevos sabores.
La genética desde edades tempranas
El origen de esa selectividad puede rastrearse incluso en los primeros meses de vida. En un análisis de gemelos en lactancia, los investigadores encontraron que ciertos rasgos apetitivos, como la lentitud al comer o la sensibilidad a la saciedad, ya mostraban un alto grado de heredabilidad.
Por ejemplo, “slowness in eating” alcanzó una heredabilidad estimada del 84%, mientras que la “responsividad a la saciedad” presentó un 72%.
Estos resultados indican que desde muy pequeños, algunos niños nacen con una predisposición biológica que influye en cómo se relacionan con la comida.
No todo depende de los genes: el papel del entorno
Aunque la genética tiene un peso considerable, el estudio Gemini también encontró que el entorno no es irrelevante.
Durante la niñez temprana, los factores compartidos por los gemelos contribuyeron a su comportamiento alimentario, lo que indica que lo que se come en casa sí importa.
Además, la forma en que los padres alimentan a sus hijos varía según el carácter de cada niño. Según la investigación, la presión fue la práctica parental que más cambió dependiendo del apetito de cada gemelo.
Este hallazgo podría orientar intervenciones para ayudar a las familias a manejar la alimentación sin generar estrés ni culpa.
Estrategias para padres en favor de los niños: paciencia, variedad y exposición sin presión
Basándose en los hallazgos, los expertos recomiendan que las familias ofrezcan una gran variedad de alimentos en casa desde la infancia.
No se trata de insistir, sino de exponer al niño varias veces a un alimento nuevo: según algunos expertos, puede requerirse hasta 15 exposiciones antes de que lo acepte.
También es útil crear momentos tranquilos para comer, sin distracciones ni presiones, enfocándose en compartir la comida más que en la cantidad. Esto promueve un ambiente emocionalmente seguro.
Además, el estudio sugirió que no es recomendable que los padres se culpabilicen. El rechazo a ciertos alimentos puede ser parte del temperamento biológico del niño, más que un reflejo del estilo de crianza.
Mirada a futuro
La investigación del estudio Gemini abrió la puerta a nuevas formas de entender la relación entre herencia y alimentación infantil.
Si bien los genes explican una parte importante del comportamiento alimentario, los expertos dijeron que todavía es posible intervenir desde el entorno.
Por ello, los programas de nutrición infantil podrían mejorar si consideran tanto la biología del niño como sus experiencias personales. Ofrecer apoyo a los padres sin culparlos puede ser una estrategia clave.
