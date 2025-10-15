Videojuegos: cómo convertirlo en aliados del aprendizaje y no en enemigos

Ciudad de México.- En muchas familias, los videojuegos son motivo de discusión diaria: entre el temor a la adicción y la preocupación por la violencia en los contenidos, padres y madres suelen verlos como una amenaza. La Dra. Carla Alejandra Márquez Muñoz, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, propone mirar este fenómeno desde otra perspectiva: los videojuegos pueden ser aliados en el desarrollo cognitivo y emocional de niñas, niños y adolescentes, si se usan con límites y acompañamiento.

“Los videojuegos están bastante satanizados, pero las familias los ocupan porque son necesarios para su ocio. Todas y todos tenemos derecho a una actividad recreativa”.

De acuerdo con la psicóloga, los videojuegos permiten que los menores tomen decisiones, resuelvan problemas y aprendan reglas dentro de un entorno seguro, lo que fortalece habilidades cognitivas que pueden trasladar a la vida real. Sin embargo, enfatiza, el papel de madres y padres es clave para establecer límites y promover un uso saludable.

Cuando el videojuego deja de ser diversión

La Dra. Márquez, especialista del Laboratorio de Neurociencias de esa Universidad, advierte que los videojuegos pueden convertirse en un problema cuando su uso se vuelve excesivo o reemplaza otras actividades importantes como el estudio o la convivencia familiar.

“Los videojuegos dan recompensas inmediatas que generan que el cerebro segregue dopamina constantemente, situación que en el mundo real no sucede”, explicó. Por ello, cuando el juego se convierte en una obsesión, y ayudar a los menores a equilibrar su tiempo entre el entretenimiento digital y las tareas que exigen mayor esfuerzo mental.

Un ejemplo claro, dice, es el impacto que puede tener en el aprendizaje.

“Si tengo un niño de seis años que está aprendiendo a leer o hacer operaciones matemáticas y lo tengo enganchadísimo en los videojuegos, leer le va a costar muchísimo más trabajo, porque leer requiere esfuerzo mental”.

Los videojuegos violentos también pueden enseñar

Aunque la violencia en los videojuegos suele preocupar a las familias, la académica propone usar este tipo de contenidos como herramienta pedagógica para explorar los intereses y emociones de los hijos.

“Hay videojuegos con violencia mesurada, como Super Mario Bros, y otros más violentos que pueden servir para dialogar sobre lo que les atrae y conocer sus habilidades socioemocionales”, explicó Márquez. Lo importante, subrayó, es mantener la comunicación abierta y, cuando un juego provoque incomodidad o impacto negativo, los padres están en su derecho de prohibirlo.

Supervisión y acompañamiento de los padres

La especialista recordó que una de las mayores desventajas actuales es la posibilidad de jugar en línea con desconocidos, lo que puede exponer a los menores a riesgos digitales. Ante ello, recomienda utilizar controles parentales, programas de seguridad y tener conversaciones con los hijos sobre privacidad y seguridad en internet.

“Hay que actuar más desde lo racional, con estrategias y límites claros. Una alberca puede ser peligrosa si no sabes nadar, igual que un videojuego lo puede ser. Lo que hay que hacer es aprender a nadar”.

Recomendaciones para madres y padres

La Dra. Márquez propone algunas acciones concretas para un uso saludable de los videojuegos:

Establecer horarios y rutinas digitales con tiempo limitado de juego.

Supervisar los contenidos y conocer los títulos que utilizan sus hijos.

Usar controles parentales para restringir el acceso a juegos o jugadores inadecuados.

Promover pausas activas y fomentar otras actividades recreativas fuera de la pantalla.

Dialogar con los hijos sobre lo que juegan y cómo se sienten al hacerlo.

npq

