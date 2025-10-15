Videojuegos: cómo convertirlo en aliados del aprendizaje y no en enemigos

Ciudad de México.- En muchas familias, los videojuegos son motivo de discusión diaria: entre el temor a la adicción y la preocupación por la violencia en los contenidos, padres y madres suelen verlos como una amenaza. La Dra. Carla Alejandra Márquez Muñoz, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, propone mirar este fenómeno desde otra perspectiva: los videojuegos pueden ser aliados en el desarrollo cognitivo y emocional de niñas, niños y adolescentes, si se usan con límites y acompañamiento.
“Los videojuegos están bastante satanizados, pero las familias los ocupan porque son necesarios para su ocio. Todas y todos tenemos derecho a una actividad recreativa”.
De acuerdo con la psicóloga, los videojuegos permiten que los menores tomen decisiones, resuelvan problemas y aprendan reglas dentro de un entorno seguro, lo que fortalece habilidades cognitivas que pueden trasladar a la vida real. Sin embargo, enfatiza, el papel de madres y padres es clave para establecer límites y promover un uso saludable.
Cuando el videojuego deja de ser diversión
La Dra. Márquez, especialista del Laboratorio de Neurociencias de esa Universidad, advierte que los videojuegos pueden convertirse en un problema cuando su uso se vuelve excesivo o reemplaza otras actividades importantes como el estudio o la convivencia familiar.
“Los videojuegos dan recompensas inmediatas que generan que el cerebro segregue dopamina constantemente, situación que en el mundo real no sucede”, explicó. Por ello, cuando el juego se convierte en una obsesión, y ayudar a los menores a equilibrar su tiempo entre el entretenimiento digital y las tareas que exigen mayor esfuerzo mental.
Un ejemplo claro, dice, es el impacto que puede tener en el aprendizaje.
“Si tengo un niño de seis años que está aprendiendo a leer o hacer operaciones matemáticas y lo tengo enganchadísimo en los videojuegos, leer le va a costar muchísimo más trabajo, porque leer requiere esfuerzo mental”.
Los videojuegos violentos también pueden enseñar
Aunque la violencia en los videojuegos suele preocupar a las familias, la académica propone usar este tipo de contenidos como herramienta pedagógica para explorar los intereses y emociones de los hijos.
“Hay videojuegos con violencia mesurada, como Super Mario Bros, y otros más violentos que pueden servir para dialogar sobre lo que les atrae y conocer sus habilidades socioemocionales”, explicó Márquez. Lo importante, subrayó, es mantener la comunicación abierta y, cuando un juego provoque incomodidad o impacto negativo, los padres están en su derecho de prohibirlo.
Supervisión y acompañamiento de los padres
La especialista recordó que una de las mayores desventajas actuales es la posibilidad de jugar en línea con desconocidos, lo que puede exponer a los menores a riesgos digitales. Ante ello, recomienda utilizar controles parentales, programas de seguridad y tener conversaciones con los hijos sobre privacidad y seguridad en internet.
“Hay que actuar más desde lo racional, con estrategias y límites claros. Una alberca puede ser peligrosa si no sabes nadar, igual que un videojuego lo puede ser. Lo que hay que hacer es aprender a nadar”.
Recomendaciones para madres y padres
La Dra. Márquez propone algunas acciones concretas para un uso saludable de los videojuegos:
- Establecer horarios y rutinas digitales con tiempo limitado de juego.
- Supervisar los contenidos y conocer los títulos que utilizan sus hijos.
- Usar controles parentales para restringir el acceso a juegos o jugadores inadecuados.
- Promover pausas activas y fomentar otras actividades recreativas fuera de la pantalla.
Dialogar con los hijos sobre lo que juegan y cómo se sienten al hacerlo.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Tech
El cerebro sin memoria: cómo los smartphones alteran nuestra mente
¿Qué tanto le dejamos al celular de nuestra vida?
Ciudad de México. — Cada vez más personas confían a sus teléfonos inteligentes su memoria, sus recuerdos y hasta sus emociones, aunque esto afecta a su cerebro. Lo hacen por comodidad o miedo a olvidar.
Sin embargo, según expertos, esta práctica podría transformar la manera en que funciona nuestro cerebro.
En su libro Le cerveau sans mémoire (El cerebro sin memoria), el neurocirujano Marc Tadié y el abogado Thierry Derez analizaron las consecuencias neurológicas y sociales del uso masivo de los smartphones.
Ambos coincidieron en que “nuestro cerebro funciona como un músculo: si no se usa, se atrofia”.
Te recomendamos leer: Escuela promueve la atención plena al eliminar los celulares
Los autores explicaron que los centros de la memoria, como el hipocampo, se redujeron en quienes delegaron sus funciones cognitivas a las herramientas digitales.
Un estudio publicado por Nature Communications en 2023 confirmó que la memoria espacial de los conductores disminuyó desde la aparición del GPS.
Antes, los taxistas londinenses mostraban un hipocampo más desarrollado debido a la memorización de rutas, según investigaciones de la University College London. Con la navegación automática, esa zona cerebral comenzó a atrofiarse.
Entre la pérdida de habilidad cerebral y la soledad digital
Tadié advirtió que externalizar recuerdos o tareas cotidianas al smartphone afecta la identidad personal. “Delegar nuestra memoria equivale a perder una parte de nosotros”, señaló durante una entrevista con Aleteia.
El especialista subrayó que este fenómeno puede derivar en pérdida de memoria, confusión e incluso un mayor riesgo de Alzheimer precoz.
Las relaciones humanas también cambiaron. Las redes digitales ampliaron el acceso al mundo, pero redujeron la interacción presencial. “Hemos ganado alcance, pero perdido profundidad emocional”, afirmó Derez.
De acuerdo con un informe del Pew Research Center, el 61% de los jóvenes reconoció sentirse más desconectado emocionalmente pese a mantenerse “en línea”.
Un recurso útil con límites claros
El uso del smartphone no siempre tuvo consecuencias negativas. En adultos mayores y personas con discapacidad, las herramientas digitales resultaron valiosas para combatir la soledad y la depresión.
Investigaciones de la Universidad de Stanford demostraron que el uso moderado de dispositivos inteligentes ayudó a mejorar el bienestar emocional en ese grupo.
Tadié recordó que el teléfono debe seguir siendo una herramienta, no un sustituto de la experiencia humana. “Ver rostros, lugares y paisajes mantiene vivo al cerebro”, concluyó.
JAHA
México
Cinco videojuegos ayudan a niños a amar la naturaleza
Ciudad de México.- El vínculo entre los videojuegos y la educación ambiental creció año tras año, con títulos que enseñan a cuidar el planeta desde la infancia. Por ello te decimos los cinco juegos con impacto positivo, que pueden ser aprovecharlos como herramientas educativas.
En Querétaro, alumnos de la Universidad Tecnológica de Corregidora crearon un simulador con nueve videojuegos para que niños aprendieran de fenómenos climáticos de manera interactiva.
Siemens Gamesa desarrolló “Planet Rescuers”, un videojuego educativo dentro de Minecraft: Education Edition.
Lo diseñaron para estudiantes de 8 a 14 años, con enfoque en energía, sostenibilidad y vocaciones STEM.
Además, organizaciones como la Fundación Ersília y la Xunta de Galicia promovieron juegos como Climántica o Urban Climate Architect. Estos permiten que los jugadores diseñen ciudades sostenibles y gestionen pueblos sin contaminar.
Los videojuegos crearon espacios seguros para que niños interioricen conceptos complejos como cambio climático, reciclaje, biodiversidad y consumo responsable.
Aprenden gestionando recursos, tomando decisiones y viendo consecuencias reales.
Desarrollan pensamiento crítico, creatividad y conciencia cívica.
Además, docentes pueden usar estas herramientas digitales en lugar de verlas solo como entretenimiento.
A su vez, estas experiencias impulsaron la innovación local. Por ejemplo, el proyecto de Querétaro se presentó en la EXPOCYTEQ.
Cinco videojuegos que enseñan a cuidar el planeta.
Eco: propone construir civilizaciones en ecosistemas virtuales donde cada acción afecta al medio ambiente.
Te puede interesar: Escuela promueve la atención plena al eliminar los celulares
Beyond Blue: permite explorar los océanos, conocer la vida marina y reflexionar sobre los retos ambientales que enfrentan los ecosistemas marinos.
Sid Meier’s Civilization: la serie incorporó el cambio climático como reto. Los jugadores enfrentan escasez de recursos, contaminación y deben equilibrar desarrollo con sostenibilidad.
Lumino City: combina resolución de acertijos con valores de sostenibilidad y reciclaje en una narrativa visualmente atractiva.
Plasticity: este juego invita a limpiar la ciudad del plástico. Pone al jugador ante decisiones morales sobre residuos plásticos.
El uso de videojuegos educativos ambientales demuestra beneficios tangibles en conciencia ecológica y habilidades cognitivas.
ARH
Tech
Catfishing: los riesgos de los falsos noviazgos en redes
Así, delincuentes engañan a jóvenes vulnerables
Ciudad de México. — El documental Unknown Number: The High School Catfish presentó el caso de Lauryn y Owen, una pareja que sufrió casi dos años de acoso cibernético.
El caso abrió nuevamente el debate sobre el catfishing, un fenómeno digital que afecta a miles de personas en distintas partes del mundo.
¿Qué significa el catfishing?
El diccionario de Cambridge definió el catfishing como la práctica de hacerse pasar por otra persona en línea, normalmente para engañar a alguien con fines románticos.
El término se popularizó tras el documental Catfish (2010), que mostró la historia de Nev Shulman y una relación virtual basada en un perfil falso en Facebook. Posteriormente, el reality Catfish: The TV Show (2012) llevó el tema a un público masivo y exploró cómo estas identidades ficticias afectaban emocionalmente a las víctimas.
Historias que revelaron los daños emocionales
El documental Sweet Bobby (2024) retrató el caso de Kirat Assi, quien mantuvo durante ocho años una relación con un hombre llamado Bobby Jandu.
Con el tiempo descubrió que todo era un engaño elaborado por su prima Simran, quien había inventado no solo a Bobby, sino también a una red completa de amigos y familiares falsos.
Más para leer: ¿Recibiste una llamada del extranjero? Podría ser un fraude
El impacto emocional de esta revelación dejó claro que el catfishing podía ir más allá del simple engaño amoroso y convertirse en manipulación psicológica.
Cómo operan los catfishers
Investigadores como Mahadi Ibne Bakar, de la Universidad de Brac, describieron el modus operandi de los catfishers. Primero crean perfiles falsos con fotografías, publicaciones y contactos inventados. Luego seleccionan víctimas que coinciden con la identidad fabricada.
Una vez establecido el vínculo, manipulan emocionalmente o piden dinero a través de criptomonedas, transferencias o tarjetas de regalo. Según el estudio Catfishing: a look into online dating and impersonation (2020), una ex catfisher admitió haber engañado a 30 personas en Estados Unidos, obteniendo incluso ingresos de hasta 100 dólares por imágenes falsas con fines sexuales.
Señales de alerta en redes sociales
El Comisionado de Seguridad Electrónica de Australia (eSafety) recomendó identificar signos que alerten sobre perfiles falsos.
Entre ellos, tener pocas publicaciones, no mostrar amigos reales o evitar videollamadas.
También sugirió hacer búsquedas inversas de imágenes, verificar redes sociales adicionales y desconfiar de identidades que resulten “demasiado buenas para ser verdad”.
Otra señal clave es el “lovebombing”: cuando una persona asegura amor incondicional en poco tiempo para ganar control emocional.
Cómo prevenir el catfishing
Especialistas recomiendan mantener escepticismo ante ofertas románticas virtuales, dudar de perfiles con información limitada y evitar enviar dinero o datos sensibles.
También es importante no trasladar conversaciones a aplicaciones privadas sin antes verificar la autenticidad de la persona.
La prevención y la atención a los detalles siguen siendo las herramientas más eficaces para protegerse de los catfishers.
JAHA
Dignidad Humana
Violetta, la confidente digital de apoyo emocional, es una app mexicana que ayuda a prevenir la violencia
Amiga date cuenta
Ciudad de México.- “¿Cómo hago para tener una relación sana con mi pareja?”, “quiero sentirme bien conmigo misma”, “¿qué debo hacer para sentirme tranquila en mis redes sociales?”. Estas son algunas de las preguntas que los usuarios hacen a Hola Soy Violetta, una plataforma digital de apoyo emocional creada en México que busca acompañar, escuchar y orientar a quienes enfrentan situaciones difíciles en sus relaciones o en su vida personal.
De acuerdo con estudios de la Asociación Civil Prevención y Psicoeducación de la Violencia Violetta, el 70% de las personas no tienen con quién hablar de sus relaciones y emociones, esto revela la urgencia de contar con espacios seguros y accesibles para dialogar sobre aquello que muchas veces se calla por miedo, vergüenza o desconocimiento.
Una amiga virtual disponible 24/7
Violetta es un chatbot que funciona como una “amiga digital”. Desde hace cinco años es entrenada con contenidos psicológicos creados por expertos.
“Es como si fuera tu amiga virtual para platicar todas esas situaciones… nos va guiando de la mano en este proceso de crear relaciones que se sienten bien y, si detecta riesgos, nos puede canalizar con ayuda profesional de forma inmediata”.
Así lo explicó Floreta Mayerson, fundadora del proyecto, al ganar el Premio Kybernuz al liderazgo social.
La iniciativa surgió durante la pandemia, en medio del confinamiento y del incremento de la violencia en los hogares. Fue entonces cuando sus creadoras se preguntaron qué podía hacerse antes de que una situación llegara a convertirse en emergencia. La respuesta fue clara: crear un espacio digital, accesible y seguro, disponible en cualquier celular, que permitiera cuestionar lo que no se nombra y brindar acompañamiento inmediato.
Inteligencia artificial de apoyo emocional
El entrenamiento de la inteligencia artificial detrás de Violetta es riguroso y ético, asegura Mayerson, quien forma parta de la lista de emprendedoras jóvenes 30 under 30 de Forbes. Todo el contenido con el que se alimenta está adaptado al contexto mexicano y pasa por protocolos de tolerancia cero a la violencia en contra de las mujeres.
“Hay muchísima responsabilidad en el vínculo que la persona crea con una inteligencia artificial y cómo cuidamos los contenidos. Cuidamos desde el tono, las palabras que utiliza, los emojis… buscamos que se sienta siempre cercano, amigable, empático y seguro.
La plataforma no solo acompaña en situaciones de crisis, también trabaja en la prevención y psicoeducación, impulsando cambios culturales para que cada vez más personas se animen a hablar sobre lo que sienten y viven.
Violetta sigue creciendo y en estos cinco años ha canalizado de forma inmediata a más de 50 mil personas a otras instituciones.
Cómo funciona Hola soy Violetta
La interacción con Violetta es sencilla: basta con ingresar a holasoyvioletta.com o buscarla en redes sociales como @holasoyvioletta. Desde ahí, cualquier persona puede iniciar una conversación como en un chat de WhatsApp.
Según datos de la organización, más de 250 mil personas ya han conversado con Violetta y el 85% reporta sentirse mejor después de hacerlo. Los temas más frecuentes incluyen rupturas amorosas, ansiedad, violencia y la necesidad de ser escuchado.
La importancia de escuchar
Para Mayerson, el mayor valor de la plataforma es ofrecer un espacio de confianza y confidencialidad. “Muchas veces no lo decimos en voz alta, sentimos que somos la única persona que lo está viviendo. Buscamos que nadie se quede sin ese acompañamiento inicial”.
En México la violencia entre la población joven ya tuvo consecuencias fatales, espacios digitales de escucha y prevención son clave para propiciar relaciones más sanas y seguras, en las mismas redes en que abundan los mensajes violentos.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
El error común que puede poner en riesgo a los bebés durante las emergencias
El Estado debe acompañar la maternidad con políticas públicas: Laura Itzel Castillo
¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en el Senado mexicano?
Exhortan a construir un futuro más humano y con dignidad frente a la migración
JC Chávez pone fin a los rumores: “si mi hijo fuera narco, yo lo metería a la cárcel”
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Mis derechos y deberes como madre y padre: guía para fortalecerlos en la crianza con valores
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
Exponen vida y obra de Ing. Arturo Álvarez
-
Edomexhace 1 día
“La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
-
Méxicohace 2 días
El costo de la vida en México: alimentos y servicios presionan el ingreso familiar en 2025
-
Méxicohace 2 días
“La familia es lo más importante”: Carlos Slim