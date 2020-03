📹 | Dos violinistas emulan escena del Titanic y se viralizan

Ciudad de México.— Ante la demanda de cubrebocas y gel antibacterial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a la disposición de la ciudadanía tutoriales para su realización de forma casera y económica.

Dentro de su programa de Vigilancia Comercial, la Profeco visita diariamente farmacias y negocios que expenden productos para el cuidado de la salud, en estas visitas de vigilancia se revisa, entre otros aspectos, que se exhiban y respeten precios.

Las denuncias se presentaron en Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Hidalgo y Guanajuato; y se están atendiendo con las verificaciones respectivas.

Además, está en proceso de atención y desahogo el requerimiento informativo que hizo la Profeco a las 9 grandes cadenas de autoservicio y farmacias en el país, ante un eventual incremento injustificado en precios de productos como cubrebocas y gel antibacterial.

Ante ello, se recomienda hacer un consumo informado y razonado, no adquirir productos que no son necesarios, evitar compras desproporcionadas de otros artículos de uso diario -como papel de baño- y en el caso específico de los cubrebocas, atender la recomendación de las autoridades del sector salud: que los cubrebocas los utilicen las personas enfermas o que cuiden enfermos, no las personas sanas.