Mapaches irrumpen en cabildo de Acapulco

Buenos Aires.— Un hombre que paseaba a su perro pitbull sin correa ni bozal disparó un arma al recriminarle su forma de pasear al animal.

De acuerdo con los reportes, el incidente tuvo lugar en un barrio de Buenos Aires, capital argentina este jueves.

En un video se muestra el momento en el que un joven de 28 años paseaba a su perro y es abordado por vecinos para recriminarle que el animal no use correa ni bozal.

El hombre se molesta y acciona un arma contra los inconformes, quienes responden con pedradas.

En una entrevista, el dueño del can aseguró que su pistola era de aire comprimido y sólo se defendió de la agresión de cuatro personas.

“Me tenía que defender. Yo no le hago maldad a nadie que no se lo merezca. Eran cuatro contra uno y tenía machete, así que yo no me iba a dejar lastimar y saqué el arma de aire comprimido”

La policía de Buenos Aires confirmó que el arma del joven es un arma de aire comprimido.

