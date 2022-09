Martha Debayle llora en vivo por muerte de Isabel II

Ciudad de México.— La muerte de Isabel II impactó al mundo este jueves, especialmente a los integrantes del Reino Unido, aunque la reacción de algunas personas sorprendió bastante.

Una de esas reacciones fue la de Martha Debayle, que rompió en durante su programa de radio al hablar de la muerte de Isabel II.

Externó que, de igual manera, su hija estaba mal, pues de pequeña pensaba que era su abuelita.

“Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel… mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y… Pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”.

Martha Debayle | conductora de radio