Mujer encuentra una muela en una lata de frijoles

Ciudad de México.- Una mujer compró una lata de frijoles, y cuando estaba comiendo sintió algo duro y se dio cuenta que era una muela.

Anahí Mata, en su cuenta de Facebook, denunció que el hecho y lamentó que no haya un control de calidad en las empresas que venden productos enlatados.

Mata informó que estaba comiento los frijoles que compró cuando se dio cuenta de que estaban contaminados.

“Nunca jamás me había pasado algo así , justo ahorita se me antojo un huevito con frijoles ranch (de la lata negra) y pues me lo hice”, informó en la red social.

“Me lo estaba comiendo tan rico y derrepente mastique algo súper duro y lo aventé inmediatamente y era una muela me dio tanto pero tanto asco casi vómito”.

“Ahora no sé que pensar , obviamente verifique que no fuera mía pero no aun tengo todas mis muelitas”.

“No se que pedo estoy en shock les dejo las fotos , se los juro que no lo invento aún no lo creo , estoy muy asqueada”, sentenció.

Los comentarios no se hicieron esperar. Varios usuarios señalaron que debería de levantar una queja ante la Profeco.

Sobre las imágenes, se volvieron virales en redes sociales y siguen generando comentarios por lo desagradable del caso.

