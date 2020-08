Niña encuentra cubrebocas en nugget de McDonald’s

Ciudad de México.— Una niña de seis años estuvo a punto de asfixiarse mientras comía un nugget de pollo que contenía en su interior restos de cubrebocas.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Maddie presentó dificultad para respirar mientras comía, por lo que intervino e intentó sacarle lo que tenía atorado en la garganta, descubriendo los restos del material sanitario.

“Era una mascarilla, y estaba completamente cocida dentro del trozo de pollo. Primero no pude ver lo que era, pero miré dentro de la caja de nuggets y vi que había algo azul que sobresalía de dentro de otra de las piezas. Era una mascarilla, cocinada, como si fuese un chicle. Asqueroso. Si no hubiese estado en la habitación, no sé lo que hubiese sucedido”, contó la mujer para BBC.

Tras el incidente, Laura de 32 años regresó a la sucursal de McDonald’s ubicada en Aldershot, Reino Unido para reclamar. Al llegar, los encargados le explicaron que lo nugget no se cocinaban en la sucursal.

Ante tal respuesta, decidió hacer público su caso en redes sociales, por lo que la cadena inició una investigación y aseguro haber retirado el lote de comida contaminada.

“Tan pronto como nos enteramos del problema, abrimos una investigación completa con el proveedor correspondiente y tomamos medidas para garantizar que cualquier producto de este lote se elimine de los restaurantes”, informó un portavoz de la empresa.

