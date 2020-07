“Pura gente del Mencho… del mencho que está allá”, así la parodia de trabajadores de la CDMX

Ciudad de México.- Una mujer se negó a utilizar, de manera correcta, el cubrebocas porque no quería “estropear” su maquillaje.

Sucedió en la entrada de un hospital que se ubica en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, se observa el momento en que la mujer se molesta porque personal de seguridad le pide que se ponga el cubrebocas.

Debido a que llamaron a la policía, la persona no se intimido.

“Si le vas a llamar a la policía, háblale, no estoy haciendo nada malo, el spray no me lo vas a echar porque me vas a arruinar la pintura”.

“¿Cómo la hacen de emoción, no?”, menciona la mujer del video, quien no aceptó utilizar la mascarilla.