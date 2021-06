‘Rayito’ agradece apoyo tras detención de su hermana YosStop

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- El influencer Ryan Hoffman Badui, mejor conocido como Rayito y quien es influencer en redes sociales agradeció el apoyo de los seguidores tras la detención de su hermana Yosselin Hoffman acusada de pornografía infantil.

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento…siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cuál y cómo me conocen. Los quiero mucho”, escribió Rayito en sus historias de Instagram.

A los agradecimientos a los miles de seguidores que acumula el influencer en Facebook, Instagram y YouTube se sumo su esposa la creadora de contenido Grecia replicando el mensaje de Ryan y con las palabras “Te amo mucho”.

YosStop fue detenida por la Fiscalía capitalina acusada de pornografía infantil tras comentar y divulgar un fragmento en YouTube de una presunta violación a una chica de 16 años quien levantó la demanda.

Cuatro jóvenes habrían grabado la violación mientras la chica estaba alcoholizada y al ser menor de edad se tipifica como distribución de pornografía infantil.

Los hermanos Ryan Hoffman y Yoseline Hoffman son sobrinos de la actriz de la famosa serie de los 80 “Chiquilladas” quien también está en la polémica tras demandar a su exesposo por la violación de una de sus hijas.

