Revelan la verdad sobre el “lenguaje alienígena” de medium

Ciudad de México.— La Major League Soccer anunció un acuerdo sin precedentes con Apple de 10 años de duración, que permitirá ver en streaming cada partido de la Major League Soccer a través de la aplicación de Apple TV, sin restricciones locales o de otro tipo.

La asociación global dura hasta 2032. Contiene todos los partidos de la MLS y Leagues Cup , así como partidos selectos de MLS NEXT Pro y MLS NEXT . No hay necesidad de un paquete de TV paga tradicional.

Los fanáticos pueden obtener todos los partidos de la MLS en vivo suscribiéndose a un nuevo servicio de transmisión de la MLS, disponible exclusivamente a través de la aplicación Apple TV.

Una amplia selección de programación estará disponible sin costo adicional para los suscriptores de Apple TV+. Una cantidad limitada de partidos disponibles de forma gratuita.

Apple y la MLS brindarán una cobertura mejorada de ligas y clubes en Apple News, con la posibilidad de ver los momentos destacados en la aplicación.

Los partidos de la MLS y la Leagues Cup incluirán locutores en inglés y español, y todos los partidos que involucren equipos canadienses estarán disponibles en francés en Apple TV.

Acuerdo de 10 años, a partir de 2023.

Todos los partidos de la MLS y Leagues Cup*.

Selecciona los partidos de MLS NEXT Pro y MLS NEXT.

No es necesario un paquete tradicional de TV paga.

La temporada 2023 será el momento en el que el vínculo de los aficionados con el contenido vinculado a la MLS cambiará de manera significativa. A través de Apple TV, los 29 clubes de la liga ( St. Louis CITY SC se unirá a través de la expansión) tendrán un alcance mayor que nunca antes.

