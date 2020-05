Sujeto que probó helado ofrece disculpas tras recibir amenazas

Ciudad de México.- Daniel “N”, conocido en redes sociales como #LordPuerco, ofreció disculpas después de que probó un helado con su dedo, y lo regresó a un refrigerador de una tienda departamental.

En un video de youtube, el sujeto aclaró que no está enfermo de Covid-19, y aceptó que cometió un error.

“Soy el responsable del video del helado Holanda. Antes que nada quiero ofrecer una disculpa a las personas de las redes sociales”, dijo.

“No pensé que fuera a llegar a más. Fue un video muy tonto en el que les hice creer que probé el helado y lo dejé en el refri”.

“No es lo que ustedes ven, no es lo que ustedes piensan. Yo sé que van a pensar que lo que digo es mentira”, dijo en una grabación.

Aceptó que han recibido amenazas a raíz de que el video se viralizó en las redes sociales.

“Lo hago por la integridad de mi familia. Hemos recibido amenazas de todo tipo. Yo soy el único responsable de este video”.

Aclaró que no tiene ningún puesto de comida “yo no vendo barbacoa ni vivo en Aragón. Yo hice el video. Lo que pasó estuvo mal. No creí que fuera a llegar a tanto”.

“No creí que lo fueran a ver mal. Lo único que puedo decir es que hice ese video con el afán de hacer creer que probé el helado y lo dejé ahí, pero no”, añadió.

“Tengo familia y no quiero que uno de ellos se contagiara de alguna enfermedad. Yo no porto la enfermedad del COVID-19. Me darán en estos días los resultados de la prueba que me hice”, sentenció.