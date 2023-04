YouTube cubrirá los seis escenarios de Coachella 2023

Ciudad de México.- Dos días después del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia salió de su casa para agradecer ante los medios de comunicación las muestras de afecto y las flores recibidas.

En medio de su tristeza y dolor, la madre se armó de fuerza para atender a los reporteros, y por momentos interrumpió sus palabras por el llanto que no pudo contener.

“Dios me bendijo con mi hijo. Dios me lo dio y Dios me lo quitó, que vuele alto mi hijo y algún día nos vamos a encontrar y espero que ahora esté con su papá”.