Yuya enternece con video junto a su hijo Mar: “El entrevistador más tierno”

Ciudad de México, 18 de agosto de 2025. – En la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) celebrada en Vietnam, México logró una medalla de plata y otra de bronce, enfrentándose a naciones con gran trayectoria como Nepal, Mongolia, Tayikistán y Rumanía en el desafiante Grupo Rojo, considerado el más competitivo de la IMC,

La competencia, del 14 al 18 de agosto, reunió a 234 competidores de primaria y 267 de secundaria, provenientes de 31 países. En este escenario, el equipo mexicano destacó por su talento y disciplina. Profesores de la delegación expresaron que “los niños se enfrentaron a rivales muy fuertes, pero demostraron que el talento mexicano está a la altura de los mejores del mundo”.

“Estos logros son resultado de años de esfuerzo, disciplina y del compromiso tanto de los alumnos como de sus familias”.

Destacaron que detrás de cada medalla hay largas jornadas de preparación y un acompañamiento clave de los padres.

¿Quiénes son los ganadores?

En la categoría de primaria, los representantes que ganaron plata fueron:

Miroslav Rybin Nikiforchina , originario de Chiapas.

, originario de Chiapas. Nicolás Valdez Lomelí .

. Jesús Gadiel Pintor Sánchez, de Querétaro.

Por su parte, el equipo de secundaria logró el bronce gracias al desempeño de:

Carlos Daniel Maya Rojas , de Hidalgo.

, de Hidalgo. Sebastián Guzmán Morán , de Jalisco.

, de Jalisco. Gonzalo Díaz Mercado , de Morelos.

, de Morelos. Derek Elías, cuya entidad aún no ha sido confirmada públicamente.

Estos ocho jóvenes representaron con orgullo a México en una prestigiosa competencia, donde se midieron en resolución de problemas matemáticos.

Más allá de las medallas

Este triunfo reabre la conversación sobre la importancia de apoyar el talento matemático desde edades tempranas. Expertos recuerdan que el desarrollo de competencias en ciencias y matemáticas no solo impulsa a los estudiantes en lo personal, sino que contribuye al desarrollo del país al formar futuros investigadores, ingenieros y científicos.

Los profesores señalaron que el impacto de estas competencias va más allá de los resultados inmediatos: fortalecen la confianza de los jóvenes, fomentan la colaboración internacional y colocan a México en el mapa académico global.

Orgullo que se comparte en familia

El logro no solo pertenece a los estudiantes, sino también a sus familias. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) destacó que el resultado es fruto de años de dedicación y de un esfuerzo colectivo para que los niños desarrollen su talento desde pequeños.

Las familias de los ganadores también subrayan que detrás de cada medalla hay años de estudio, entrenamientos intensivos y sacrificios.

“Gracias por demostrar que con disciplina y apoyo de la familia se pueden alcanzar metas internacionales”.

En palabras de un profesor de la delegación:

“Ellos demuestran que las matemáticas no son solo números, son disciplina, creatividad y amor por el conocimiento”.

Los felicitan en redes sociales

La noticia no tardó en viralizarse. En las publicaciones oficiales de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) en Facebook, familiares y comunidad celebraron el logro:

“Orgullosos de ustedes, México necesita más jóvenes que inspiren con su talento”.

México se consolidó así entre los países con mejor desempeño, reafirmando la importancia de impulsar el talento en ciencias exactas desde temprana edad.

Cada año, cientos de estudiantes participan en pruebas estatales y nacionales para lograr un lugar en el equipo mexicano, lo que convierte esta medalla en un reconocimiento no solo a los ganadores, sino también a toda la comunidad educativa que los respalda.

