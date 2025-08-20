Tendencias
Yuya enternece con video junto a su hijo Mar: “El entrevistador más tierno”
Pocas veces Yuya aparece con su hijo
Ciudad de México.- La influencer mexicana Yuya, una de las creadoras de contenido más queridas en Latinoamérica, volvió a conquistar las redes sociales con un video en el que aparece junto a su hijo Mar, fruto de su relación con el cantante Siddhartha. La grabación, que se volvió tendencia en cuestión de horas, muestra al pequeño debutando como “entrevistador” de su propia madre, generando una ola de ternura entre sus seguidores.
El debut de Mar como entrevistador
En el clip, que rápidamente se viralizó en plataformas como X y TikTok, se observa a Mar dirigiendo a Yuya con frases como: “Di: ‘Hola chicos…’” mientras la creadora de contenido sigue sus indicaciones entre risas.
Los internautas destacaron la naturalidad y la complicidad entre madre e hijo, calificando el momento como uno de los más tiernos del año.
Un usuario escribió en redes:
“Muero de ternura, Mar es el entrevistador más lindo que he visto”
Otro comentario que se viralizó señaló:
“Se parece muchísimo a Siddhartha, pero con toda la chispa de Yuya”.
La faceta más familiar de Yuya
Aunque Yuya ha preferido mantener su vida privada fuera del escrutinio público, en esta ocasión decidió compartir un momento íntimo y cotidiano que refleja su faceta como madre. El gesto no solo conmovió a sus fans, sino que también abrió un espacio de conversación sobre la maternidad y la manera en que los hijos transforman la vida de los padres.
En los comentarios, algunos seguidores expresaron:
- “Es hermoso ver a Yuya en su papel de mamá, tan natural y auténtica”.
- “Gracias por mostrarnos que detrás de la influencer está una mamá amorosa que disfruta cada instante”.
Yuya, maternidad y autenticidad
Lejos de la imagen aspiracional de la influencer que conquistó YouTube hace más de una década, Yuya demuestra que su mayor proyecto es su familia. Su hijo Mar no solo ha heredado la ternura de su madre y el carisma de su padre, sino que también se ha convertido, sin proponérselo, en uno de los niños más queridos por la comunidad digital.
Como señalaron sus propios seguidores: “Yuya siempre nos inspira, ahora no solo como creadora, sino como mamá. Ese amor se transmite en cada video”.
Tendencias
Inteligencia artificial: una aliada para el regreso a clases
Usa estas herramientas para facilitar la vuelta a las aulas
Ciudad de México. — El regreso a clases ya está a la vuelta de la esquina y muchas familias mexicanas retomaron rutinas para evitar caos en la transición escolar.
Horarios, mochilas, útiles y comidas forman parte de los pendientes que suelen abrumar a madres y padres en estas fechas.
En este escenario, la inteligencia artificial (IA) se convirtió en una herramienta de apoyo que ayuda a simplificar la organización familiar. De acuerdo con un informe de UNESCO (2023), la IA no sustituye la labor humana, pero sí funciona como asistente personal para optimizar tiempos y tareas.
Especialistas recomiendan usarla con responsabilidad, revisando la información obtenida y adaptándola a cada necesidad familiar. La IA puede ser un complemento útil en la vida cotidiana, especialmente en el regreso a clases.
Organización diaria con ayuda digital para el regreso a clases
Aplicaciones como Google Calendar y Notion Calendar, con integraciones de IA, permiten crear rutinas completas personalizadas. Con la información proporcionada por los usuarios, sugieren ajustes para evitar empalmes de actividades o mejorar la eficiencia del día.
En el caso de la alimentación, asistentes como ChatGPT, Copilot o Gemini ofrecen menús rápidos y saludables adaptados a los ingredientes disponibles en casa.
La revista Xataka Android documentó cómo un usuario pidió a Gemini menús semanales compartiendo fotografías de su refrigerador, lo que resultó en recetas personalizadas y prácticas.
Más para leer: Escuelas seguras: prevención del bullying antes del regreso a clases
La planificación de comidas suele ser una de las tareas más desgastantes. Por ello, muchas familias encontraron en estas herramientas digitales una manera de reducir el estrés y ganar tiempo para otras actividades escolares y familiares.
Recordatorios y seguimiento personalizado
La IA también ayuda a los padres a no olvidar detalles importantes. Con Siri, Alexa o Gemini es posible configurar recordatorios diarios, alarmas y listas de pendientes.
Por ejemplo, se puede pedir: “Recuérdame a las 7:15 preparar la mochila” o “Pon una alarma para verificar útiles antes de dormir”. Estos recordatorios alivian la carga mental y aseguran que ningún detalle quede sin atender.
En los días previos al inicio escolar, la IA ayuda a organizar listas de materiales faltantes y programar notificaciones que facilitan el proceso de compra o pedido en línea.
Apoyo en el aprendizaje en casa
La inteligencia artificial no debe reemplazar el esfuerzo académico de los estudiantes, pero sí puede ser un apoyo en la comprensión de nuevos temas. UNICEF (2024) señaló que estas tecnologías ayudan a reforzar conocimientos si se usan de manera responsable.
Cuando un estudiante llega con dudas sobre un tema complejo, los padres pueden apoyarse en herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini para obtener explicaciones claras y sencillas.
Esto resulta especialmente útil en materias como matemáticas, ciencias o historia, donde la explicación inmediata facilita el aprendizaje sin sustituir el trabajo escolar.
Con ello, la IA se convierte en un refuerzo educativo accesible para toda la familia.
Estilo
¿Cuáles son los beneficios de tomar leche todos los días?
¿Es realmente nutritiva?
Ciudad de México.— La leche ha sido parte de nuestras vidas mucho antes de que pudiéramos llamarla por su nombre, pero en México su consumo está muy por debajo de lo recomendado: cada persona bebe en promedio apenas 30.4 litros al año*, lo que equivale a menos de un vaso al día, mientras que la FAO sugiere 500 ml. diarios para mantener una dieta equilibrada.
En un entorno marcado por la desinformación y los mitos en torno a su consumo, especialistas en nutrición y salud destacan la importancia de este alimento tradicional, respaldado por evidencia científica. No solo es símbolo cultural y forma parte de las mesas de las familias mexicanas, la leche es también es fuente de nutrientes indispensables en todas las etapas de la vida.
“La leche contiene proteínas de alta calidad, calcio, vitaminas A y D, así como minerales como fósforo y magnesio, todos fundamentales para el desarrollo, la energía y la inmunidad”, señaló Mary Carmen Mondragón, especialista en nutrición.
La leche es mucho más nutritiva de lo que imaginas
Es considerada un alimento completo porque aporta proteínas de alta calidad, grasas saludables, carbohidratos, vitaminas y minerales esenciales. Según la FAO, es el tercer proveedor mundial de proteínas y el quinto de energía. Cada vaso de 250 ml puede cubrir hasta el 32% del requerimiento diario de calcio, nutriente esencial para huesos y dientes fuertes.
La leche es para todas las edades
A diferencia de lo que afirman algunos detractores de la leche en edades maduras, su consumo es recomendable en todas las etapas de la vida. Desde la infancia hasta la vejez, la leche contribuye al crecimiento, la recuperación muscular y el fortalecimiento óseo. La Universidad Autónoma de Sinaloa afirma que la leche de origen animal es un alimento “muy completo y necesario para cada etapa del desarrollo humano”.
La leche fortalece tus defensas y huesos
El calcio, fósforo y zinc que contiene la leche son claves para la salud ósea, mientras que sus proteínas de alta calidad y vitaminas A y D fortalecen el sistema inmune.
“La leche no solo aporta nutrimentos esenciales, también se adapta con facilidad a distintos momentos del día”, explicó la nutrióloga especialista en salud digestiva Mariana Camarena.
La leche te hidrata y ayuda a recuperar energía después del ejercicio
Diversos estudios han demostrado que la leche es un excelente rehidratante tras el ejercicio, incluso más eficaz que algunas bebidas deportivas. Su combinación de agua, electrolitos, carbohidratos y proteínas de rápida absorción la convierten en una aliada para recuperar energía y masa muscular.
La leche te puede nutrir a cualquier hora del día
Su versatilidad la hace ideal en cualquier momento: desde un desayuno equilibrado hasta una cena ligera o como colación post-entrenamiento. Además, al ser un alimento accesible y adaptable a diferentes preparaciones, es una de las fuentes más confiables de nutrimentos en la dieta diaria.
Honrar su historia con ciencia
Actualmente existe desinformación y mitos en torno al consumo de leche, por ello, mediante el respaldo científico se busca honrar su historia y mostrar todos sus aportes, “estos beneficios se adaptan a las necesidades de cada persona, en cada etapa de su vida”, concluyó Mondragón.
- * Según análisis de datos de Euromonitor Nternacional 2024
Ciencia
Amor maternal, la medicina del alma contra el síndrome de abstinencia neonatal
Ciudad de México.- Cuando una madre sostiene con ternura a su bebé que enfrenta síndrome de abstinencia neonatal (SAN), su abrazo se convierte en un bálsamo que dignifica y abre la puerta a la esperanza.
Más allá de la medicina, el amor maternal es a menudo el remedio más poderoso.
Lee: Futbol y familia unidos: cabina de lactancia en estadio, ejemplo de México rumbo al 2026
En México, cientos de recién nacidos siguen naciendo con SAN debido al consumo materno de drogas durante el embarazo.
Muchas madres, en lugar de recibir apoyo, enfrentan estigmas y sanciones, por lo que es urgente enfocar la atención sanitaria desde la dignidad y el acompañamiento, no desde el juicio.
El amor maternal: primera línea de respaldo
El contacto piel con piel y la lactancia son herramientas clave para mitigar síntomas de abstinencia.
“La lactancia maternal puede contribuir a reducir los síntomas de abstinencia en el bebé”, destaca la Secretaría de Salud de México, a través de una publicación compartida en febrero de 2025.
Es en ese acto donde el calor humano y la ciencia se entrelazan para cuidar al recién nacido.
¿Qué le ocurre al bebé al nacer sin drogas?
El síndrome de abstinencia neonatal (SAN) ocurre cuando un bebé dependiente de sustancias como opioides deja de recibirlas abruptamente tras el nacimiento.
Puede desarrollar síntomas como llanto inconsolable, temblores, irritabilidad y problemas de alimentación.
De acuerdo con el Sector Salud, una estrategia eficaz es el enfoque humanizado.
“Comer, dormir y consolar, que es amable y eficaz para enfrentar el síndrome”, destaca la dependencia en su boletín del pasado 5 de marzo.
Una crisis global con rostro humano
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su reporte del 9 de febrero de 2025, alertó que en 2022 cerca de 60 millones de personas usaron opioides sin supervisión médica, y de las 600 mil muertes por drogas que se tienen registro, 450 mil fueron atribuibles a esta sustancia o medicamento que actúa principalmente en el sistema nervioso central.
“Es fundamental fortalecer el cuidado humanizado para recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal, integrando el entorno familiar como parte del tratamiento”, enfatiza la OMS en ese mismo comunicado.
De la estigmatización al cuidado humanizado
Donde el sistema fracasó en apoyar, el amor maternal triunfa. Se necesitan políticas que fortalezcan el entorno familiar y reconozcan el derecho a rehabilitarse sin juicio.
En cada historia de segundas oportunidades, donde madre e hijo salen adelante, se refleja que la ternura cura y que la dignidad es el mejor tratamiento.
Ciencia
Orgullo mexicano: Ellos son los ganadores en la Competencia Internacional de Matemáticas
Conoce a los chicos de Chiapas, Querétaro, Jalisco, Hidalgo y Morelos
Ciudad de México, 18 de agosto de 2025. – En la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) celebrada en Vietnam, México logró una medalla de plata y otra de bronce, enfrentándose a naciones con gran trayectoria como Nepal, Mongolia, Tayikistán y Rumanía en el desafiante Grupo Rojo, considerado el más competitivo de la IMC,
La competencia, del 14 al 18 de agosto, reunió a 234 competidores de primaria y 267 de secundaria, provenientes de 31 países. En este escenario, el equipo mexicano destacó por su talento y disciplina. Profesores de la delegación expresaron que “los niños se enfrentaron a rivales muy fuertes, pero demostraron que el talento mexicano está a la altura de los mejores del mundo”.
“Estos logros son resultado de años de esfuerzo, disciplina y del compromiso tanto de los alumnos como de sus familias”.
Destacaron que detrás de cada medalla hay largas jornadas de preparación y un acompañamiento clave de los padres.
¿Quiénes son los ganadores?
En la categoría de primaria, los representantes que ganaron plata fueron:
- Miroslav Rybin Nikiforchina, originario de Chiapas.
- Nicolás Valdez Lomelí.
- Jesús Gadiel Pintor Sánchez, de Querétaro.
Por su parte, el equipo de secundaria logró el bronce gracias al desempeño de:
- Carlos Daniel Maya Rojas, de Hidalgo.
- Sebastián Guzmán Morán, de Jalisco.
- Gonzalo Díaz Mercado, de Morelos.
- Derek Elías, cuya entidad aún no ha sido confirmada públicamente.
Estos ocho jóvenes representaron con orgullo a México en una prestigiosa competencia, donde se midieron en resolución de problemas matemáticos.
Más allá de las medallas
Este triunfo reabre la conversación sobre la importancia de apoyar el talento matemático desde edades tempranas. Expertos recuerdan que el desarrollo de competencias en ciencias y matemáticas no solo impulsa a los estudiantes en lo personal, sino que contribuye al desarrollo del país al formar futuros investigadores, ingenieros y científicos.
Los profesores señalaron que el impacto de estas competencias va más allá de los resultados inmediatos: fortalecen la confianza de los jóvenes, fomentan la colaboración internacional y colocan a México en el mapa académico global.
Orgullo que se comparte en familia
El logro no solo pertenece a los estudiantes, sino también a sus familias. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) destacó que el resultado es fruto de años de dedicación y de un esfuerzo colectivo para que los niños desarrollen su talento desde pequeños.
Las familias de los ganadores también subrayan que detrás de cada medalla hay años de estudio, entrenamientos intensivos y sacrificios.
“Gracias por demostrar que con disciplina y apoyo de la familia se pueden alcanzar metas internacionales”.
En palabras de un profesor de la delegación:
“Ellos demuestran que las matemáticas no son solo números, son disciplina, creatividad y amor por el conocimiento”.
Los felicitan en redes sociales
La noticia no tardó en viralizarse. En las publicaciones oficiales de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) en Facebook, familiares y comunidad celebraron el logro:
“Orgullosos de ustedes, México necesita más jóvenes que inspiren con su talento”.
México se consolidó así entre los países con mejor desempeño, reafirmando la importancia de impulsar el talento en ciencias exactas desde temprana edad.
Cada año, cientos de estudiantes participan en pruebas estatales y nacionales para lograr un lugar en el equipo mexicano, lo que convierte esta medalla en un reconocimiento no solo a los ganadores, sino también a toda la comunidad educativa que los respalda.
