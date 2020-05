Narrativa; con ética y convicción: Comunicadores Católicos

Ciudad de México.- Durante la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (JMCS), elegido por el Papa Francisco y con 27 años de edad uno de los influencers juveniles con mayor impacto es Rodrigo Echávez conocido en las redes sociales como Rorro.

Quién al hacer uso de la palabra en la JMCS, dijo que para vivir en balance es importante estar consciente de la situación actual. Uno tiene que reflexionar, tiene que ver dónde está parado para poder tomar acción.

Entonces si uno reflexiona y audita su vida y se pregunta: ¿Cómo esta mi relación con Dios? ¿Cómo me siento, me siento feliz o me siento triste?