Niño Dios con cubrebocas pone ejemplo a “incrédulos”

Ciudad de México.- La movilización de una marcha feminista tuvo lugar desde el Ángel de la independencia con dirección a la Glorieta de los Insurgentes.

En el lugar hubo desmanes y actos vandálicos, además de pintas y la quema de una bandera de México.

Durante el desarrollo de la manifestación feminista hubo solo algunos incidentes menores.

En estos momentos van con dirección a Avenida Juárez donde se ubica el antimonumento a los feminicidios.

La gran mayoría del grupo feminista van vestidas de negro y con algunos paliacates de color verde. En todo momento han lanzado consignas en contra del gobierno.

Llevan a cabo la marcha denominada “La violencia machista no tuvo cuarentena, para exigir un México libre de machismo y misoginia en sus cuerpos de seguridad”.

¿Por qué la marcha feminista?

Lo anterior a un año de las movilizaciones denominadas “La policía no me cuida, me viola”, en demanda de justicia por los casos de abuso sexual, donde presuntamente estuvieron involucrados elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En todo momento van escoltadas por personal femenino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los elementos policiacos llevan equipos anti motines .

Las manifestantes a su llegada a la glorieta de Cuauhtémoc derribaron las vallas metálicas que protegían el monumento sobre Reforma casi con Insurgentes.

En ese lugar se presentó un enfrentamiento de manifestantes y policías y algunas resultaron lesionadas, siendo atendidas por paramédicos del ERUM.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan la zona y encapsulan a las feministas.

