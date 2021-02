The Home Depot invertirá en México 3 mil 330 mdp en 2021

México.- Alsea, reportó ventas totales por 38 mil 230 millones de pesos durante 2020, lo que representó un alcance del 66% con respecto al valor observado en 2019.

Esto, no obstante haber operado al 100% únicamente las primeras 10 semanas del año, por la emergencia sanitaria decretada.

Los resultados registrados el año pasado son significativamente mejores a los esperados inicialmente, considerando el impacto de la pandemia en la industria.

El año pasado la compañía implementó diferentes estrategias para brindar más y mejores alternativas de consumo como la entrega a domicilio.

De estas medidas destaca el fortalecimiento de los canales de entrega a domicilio (delivery) propios y con agregadores, ventas en mostrador (take out), así como Drive Thru en Starbucks y Autoking en Burger King.

Como resultado de estas acciones, el delivery creció 143% en comparación con el 2019, alcanzando un nivel de ventas de 9 mil 314 millones de pesos, que representó el 26.7% de las ventas consolidadas.

Actualmente la compañía cuenta con una participación de mercado aproximada de 12% de la totalidad de ventas a domicilio de alimentos y bebidas en los mercados de México, Colombia, Chile y España.

Alberto Torrado, presidente Ejecutivo de Alsea destacó que: “El 2020 fue un año muy desafiante para la compañía… logramos obtener un EBITDA positivo de 19 mil 215 millones de pesos”.

Se informó que en 2020, el movimiento logró recaudar 25 millones de pesos a través de una campaña que promueve la donación y la compra de productos con causa de las 11 marcas de Alsea en México.

Grupo Alsea tiene filiales en México como Starbucks, Dominnos Pizza, Burger King, Vips e Italiannis.

emc