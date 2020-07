Viva Aerobus estrena avión en medio de la pandemia

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que denunciará penalmente a empresas extranjeras que de tiempo atrás firmaron con la Comisión Federal de Electricidad contratos fraudulentos.

Estos contratos datan desde antes de la llamada Reforma Energética en los que se estipulaban pagos a estas empresas extranjeras, sobre todo españolas que ahora no aceptan la nueva política energética en la que se suprimen esos pagos extra y el subsidio con el que se engañó al pueblo, pues nunca bajaron los costos de la luz.

Esto se repitió durante mucho tiempo, antes de la llamada Reforma Energética y después de la Reforma Energética.

“Entonces, a todas luces se trata de un fraude a la hacienda pública y se están preparando las denuncias para proceder en contra de los responsables que deben considerarse en estas acusaciones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y a los dueños, accionistas de éstas y a los que resulten responsables. Incluso a quienes hayan participado en las autorizaciones dentro de los órganos reguladores.

Se quiere poner de manifiesto el contenido de estos contratos leoninos contra la CFE para que todos se enteren, porque durante muchos años se engañó al pueblo al indicar en el recibo de la luz que se estaba aplicando un subsidio que nunca fue para los consumidores, sino para las empresas abusivas.

“Subsidio no sólo por pagarles altas tarifas, subsidios también por no cobrarles el costo de la distribución de la energía eléctrica, el uso de las líneas de transmisión de energía eléctrica y también subsidio porque se permitía que, aunque no entregaran el 100 por ciento de la energía, aunque entregaran el 40 por ciento, se les pagaba el 100%”.

Todo esto es lo que se va a ventilar para que claro. Dijo que no tocará el tema en su informe vespertino, pero esto es totalmente nuevo, que se informe como parte de la transformación y garantizar al pueblo el derecho a la información.

“Vamos a explicar en qué consistían estos contratos, porque no es un asunto nada más jurídico o de tribunales, es un asunto que tiene que ver con la moral pública, que tiene que ver con la corrupción y que no podemos nosotros ser cómplices, mucho menos tapar estas irregularidades, por decirlo suavemente”.

Se va a ventilar esta información, comentó, para que nunca más se vuelvan a repetir estos atracos. La justicia, agregó, no sólo es castigar a los responsables, sino siempre procurar prevenir y así evitar en el futuro la repetición.

Siete24.mx

ebv