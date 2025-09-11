24 años después del 11-S, la memoria persiste y la tolerancia se desvanece

Nueva York.— Han pasado 24 años desde aquel 11 de septiembre que cambió la historia de Estados Unidos y del mundo. Sin embargo, el eco de las sirenas, las imágenes de humo y el vacío en miles de familias siguen presentes. El recuerdo de las víctimas se entrelaza hoy con un nuevo clima social marcado por la violencia, el odio y una sociedad con menos paciencia para el diálogo.

Ceremonias que vuelven a unir la memoria

En Nueva York, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania, miles de personas se reunieron para conmemorar a las casi 3 mil víctimas de los ataques. El sonido de las campanas, los minutos de silencio y la lectura de nombres volvieron a llenar los espacios donde hace más de dos décadas la tragedia dejó heridas profundas.

En la zona cero, familiares levantaron fotografías de sus seres queridos y compartieron recuerdos. Zoe Doyle, hija de un corredor bursátil fallecido, relató que su familia fundó una organización que ha construido 16 escuelas en Sudáfrica y alimenta a miles de niños cada día, un ejemplo de cómo el dolor puede transformarse en servicio.

Melissa Pullis recordó entre lágrimas a su esposo Edward, quien murió en las torres. Este año, dijo, el duelo es más difícil porque dos de sus hijos están próximos a casarse. “No puedes llevar a tu princesa al altar. Te extrañamos todos los días. Siempre diremos tu nombre y siempre lucharemos por la justicia”.

Recuerdos en Virginia y Pensilvania

En el Pentágono, los 184 hombres y mujeres que perdieron la vida fueron honrados en un acto solemne al que acudió el presidente Donald Trump, civiles y militares. En paralelo, en Shanksville se rindió homenaje a los pasajeros del vuelo 93, quienes intentaron evitar que el avión cumpliera su objetivo, ofreciendo su vida en un campo de Pensilvania.

En todo el país, voluntarios aprovecharon la fecha como un día nacional de servicio. Colectas de alimentos, limpiezas comunitarias y campañas de donación de sangre recordaron que la solidaridad es la mejor respuesta ante el dolor colectivo.

Entre la unidad y la violencia de hoy

El aniversario llega en un contexto de tensiones políticas y sociales que marcan la actualidad. El asesinato de Charlie Kirk en Utah, ocurrido la víspera de la conmemoración, obligó a reforzar la seguridad en Nueva York.

Hace 24 años, el 11-S sacudió al mundo y despertó un espíritu de unidad entre ciudadanos que compartían el mismo duelo. Hoy, en contraste, la polarización y el odio parecen ocupar un lugar central en la vida pública, un recordatorio de que el miedo y la violencia siguen presentes bajo otras formas.

El legado y la lección pendiente

Los ataques del 11 de septiembre cobraron la vida de 2,977 personas y marcaron el inicio de conflictos que costaron la vida a cientos de miles de civiles y militares. A pesar de las guerras, las fronteras más duras y las políticas de seguridad, la amenaza de la violencia no ha desaparecido.

